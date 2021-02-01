Полный набор сервисов, плюс навигация (в топ-версии), камера заднего вида — всё как на «старших» моделях.

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Семейство автомобилей Lada Granta готовится к очередному обновлению — в скором времени на бюджетную модель начнут устанавливать мультимедийную систему с сервисами Яндекс.Авто. Первые сообщения появились об этом еще в декабре 2020 года. До новогодних праздников на конвейере в Тольятти собрали несколько машин с новой системой — сначала две в комплектации #Club, а затем еще две в других версиях.

Первые снимки опытных экземпляров, произведенных уже в 2021-м, подтверждают, что диагональ головного устройства будет меньше, чем у того, что применяется на XRAY Cross Instinct и Black (там она равна 8"). Опубликовавшая фото «Российская газета» сообщает, что Гранты с новой мультимедийкой также комплектуются камерой заднего вида.

На АВТОВАЗе уже комментировали сборку таких версий модели — руководитель пресс-службы Сергей Ильинский сообщал, что предприятие постоянно работает над улучшениями модельного ряда, но дал понять, что не стоит считать все пробные варианты предвестниками серийных образцов.

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По неофициальным данным, комплектация Гранты с мультимедиа Яндекс.Авто может получить название Connect. Напомним, это название АВТОВАЗ уже задействовал для фирменной телематической системы, но с момента презентации в 2016-м в серийное производство она так и не запустилась.

Конечно, новую мультимедиа, с поправкой на большую диагональ экрана, планируют к установке и на «старшие» модели — XRAY и Vesta. Патентные изображения новых устройств как раз содержали варианты с разными размерами экрана — на 7" и 8".

Есть вероятность, что на Весте устройство появится не дожидаясь начала производства рестайлинговой версии, в нынешнем варианте модели — по некоторым данным, уже в марте 2021 года.

Фото: «Российская газета»