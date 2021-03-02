Рейлинги и мультимедиа: Lada XRAY обновит комплектации — журнал За рулем

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Рейлинги и мультимедиа: Lada XRAY обновит комплектации

Серебристые рейлинги под установку багажной системы будут во всех версиях, Яндекс-Авто — в топ-вариантах.

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XRAY Cross получил три новые комплектации

Модель Lada XRAY получит рейлинги на крышу — такие машины, по сообщению AvtoVAZ News, начали собирать на конвейере АВТОВАЗа с 1 марта 2021 года. Серебристые рейлинги, как пишет источник, будут устанавливаться на все комплектации XRAY. Напомним, до этого у Иксрея не было рейлингов ни в одной из версий, они являлись прерогативой «приподнятого» XRAY Cross, причем во всех вариантах исполнения, включая базовый.

Кроме того, с начала весны на сборке Lada XRAY появилось еще одно нововведение: тот же источник сообщает также, что мультимедийная система Яндекс.Авто с 8-дюймовым экраном, ранее устанавливавшаяся лишь на дорогие варианты XRAY Cross — а именно комплектации Black и Instinct — теперь ставится и на некоторые версии обычного XRAY. Вероятно, это будет новая комплектация, название и нюансы которой пока неизвестны.

Самый дорогой вариант модели, XRAY Cross Instinct — у него и у версии Black наиболее продвинутая мультимедиа.
Самый дорогой вариант модели, XRAY Cross Instinct — у него и у версии Black наиболее продвинутая мультимедиа.

Теперь хорошая система будет и в дорогих версиях обычного XRAY, а на крыше всех хэтчбеков появятся рейлинги.
Теперь хорошая система будет и в дорогих версиях обычного XRAY, а на крыше всех хэтчбеков появятся рейлинги.

Официально АВТОВАЗ не комментирует подобные данные из независимых источников и заявляет, что различные пробные варианты, собранные на конвейере, не обязательно служат свидетельствами готовящихся изменений в серийной продукции. Однако в ряде случаев информация такого характера все же подтверждается последующими корректировками в модельном ряду.

  • Ранее сообщалось, что обновленную мультимедиа должна получить и Веста — по последним данным, такие машины станут доступны в конце марта.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA XRAY (22)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Комфортная езда и полная начинка.

Недостатки:

Довольно высокая стоимость и разрыв с похожими вариантами от рено невелик. Пробку бензобака надо носить собой на кассу АЗС вместе со вставленным в нее откидным ключом т.к 2021г на машине с кучей электроники не сделали лючок от центрального замка) Диллеры обманывают и накручивают за установку защи...

Комментарий:

У меня новый xray 2021 (комплектация club) сломался на 3й день (400км пробег) после приезда из салона. 2ю неделю ждет замены сцепления за мой счёт у диллера т.к в 2021 начали ставить какой-то другой маховик к которому не подходит то сцепление что у них в наличии. Радует хотя бы быстрое реагирован...

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