Рейлинги и мультимедиа: Lada XRAY обновит комплектации

Серебристые рейлинги под установку багажной системы будут во всех версиях, Яндекс-Авто — в топ-вариантах.

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Модель Lada XRAY получит рейлинги на крышу — такие машины, по сообщению AvtoVAZ News, начали собирать на конвейере АВТОВАЗа с 1 марта 2021 года. Серебристые рейлинги, как пишет источник, будут устанавливаться на все комплектации XRAY. Напомним, до этого у Иксрея не было рейлингов ни в одной из версий, они являлись прерогативой «приподнятого» XRAY Cross, причем во всех вариантах исполнения, включая базовый.

Кроме того, с начала весны на сборке Lada XRAY появилось еще одно нововведение: тот же источник сообщает также, что мультимедийная система Яндекс.Авто с 8-дюймовым экраном, ранее устанавливавшаяся лишь на дорогие варианты XRAY Cross — а именно комплектации Black и Instinct — теперь ставится и на некоторые версии обычного XRAY. Вероятно, это будет новая комплектация, название и нюансы которой пока неизвестны.

Самый дорогой вариант модели, XRAY Cross Instinct — у него и у версии Black наиболее продвинутая мультимедиа. Теперь хорошая система будет и в дорогих версиях обычного XRAY, а на крыше всех хэтчбеков появятся рейлинги.

Официально АВТОВАЗ не комментирует подобные данные из независимых источников и заявляет, что различные пробные варианты, собранные на конвейере, не обязательно служат свидетельствами готовящихся изменений в серийной продукции. Однако в ряде случаев информация такого характера все же подтверждается последующими корректировками в модельном ряду.

Ранее сообщалось, что обновленную мультимедиа должна получить и Веста — по последним данным, такие машины станут доступны в конце марта.

Фото: АВТОВАЗ