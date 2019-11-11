Тест-драйв по-новому: 14 честных ответов про Renault Logan

«За рулем» меняет формат тест-драйвов. До сих пор мы интересовались только новинками и раритетами. Теперь будем тестировать и лидеров рынка: они уже давно в продаже, и у вас накопились к ним вопросы. Мы на них ответим.

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Начинаем с одной из самых популярных моделей в стране. Рассказываем, кому из вас такая машина придется ко двору, а еще готовы порекомендовать оптимальную модификацию и уровень оснащения.

Когда-то Логан считался одним из самых востребованных бюджетных автомобилей на все случаи жизни. Прошли годы — он по-прежнему им считается и входит в пятерку доступных седанов, где есть еще Лада Веста, Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo (более дешевая Гранта не в счет). Только с начала 2019 года продано 30 000 этих седанов — очень неплохо для старожила рынка.

Это по-прежнему один из лучших вариантов для семьи, проживающей в глубинке.

Почему? Основных причин три: умеренные, благодаря российской сборке, цены; достаточно развитая по всей стране сервисная сеть; проверенная и надежная конструкция.

Кстати, именно Renault Logan мы примем за образец при сравнении с одноклассниками в наших следующих тестах.

1. Какой двигатель выбрать?

В гамме Логана три бензиновых двигателя рабочим объемом 1,6 л. Базовый агрегат серии K7M выдает всего 82 л.с. Особенность его в том, что двигатель восьмиклапанный. Такие моторы сегодня остались, пожалуй, только у Renault и Лады. Мотор простой, надежный и неубиваемый, но его возможностей откровенно мало для такого автомобиля. Заявленный разгон до 100 км/ч (с механикой) — 13,9 секунды.

Мотор серии K4M (102 л.с.) — шестнадцатиклапанный. С ним можно ездить не выпадая из городского потока. По крайней мере из 11 секунд при разгоне до 100 км/ч такая машина выезжает. А это уже приемлемый показатель. Вот только расход топлива высоковат. Особенно если мотор работает в паре с архаичным четырехступенчатым автоматом DP2. 10,9 л на сотню в городе — это то, что заявляет производитель. В реальности больше.

Самый мощный в линейке двигатель выдает 113 л.с. — это мотор серии H4M (он же HR16DE). Особенность в том, что привод ГРМ у него цепной (у других моторов — ременный). Конструкция в целом надежная, да и ездовые характеристики достойные. Один тот факт, что его также ставят на более тяжелые Renault Duster и Nissan Qashqai, говорит сам за себя. Однако этому двигателю свойственен повышенный расход масла, особенно если ездить на нем будет водитель, который любит время от времени «притопить».

Renault Logan и все три его двигателя собирают на заводе в Тольятти. Рекомендовать можно любой из трех моторов — все зависит от манеры вождения и особенностей предстоящих поездок. Если не планируете много ездить на загруженном автомобиле, то можно и базовый двигатель выбрать. Важна динамика разгона — берите самый мощный вариант. Но среднестатистического автолюбителя по совокупности качеств вполне устроит 102-сильная версия.

2. А какая коробка передач лучше?

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В линейке Логана три коробки передач. Самый простой вариант — неубиваемая 5-ступенчатая механика серии JH3. Прослужит максимально долго. Так что если умеете обращаться с механической коробкой, то и думать нечего — берите «ручку».

Автомат DP2 больше подойдет для городских скоростей (как уже сказано, он четырехступенчатый). Если предстоят частые поездки по загородным дорогам с регулярными обгонами, то дважды подумайте, а лучше возьмите машину на тест-драйв. Не исключено, что характер этой коробки вам не понравится.

Универсальный вариант — вариатор Jatco, который совсем недавно дополнил гамму Логана. Управлять тягой с ним удобнее всего, езда по трассе с регулярными обгонами не так разорительна. Одна проблема — вариатор доступен только в паре с самым мощным в линейке двигателем и только в особом исполнении Stepway City. А такая машина не дешева.

3. Как рулится, как тормозит?

К управляемости особых претензий нет — поведение машины прогнозируемо, траекторию в повороте держит хорошо. Гидроусилитель руля доступен Логану в любом исполнении, включая начальное. И все же руль несколько тяжеловат — по крайней мере для водителя-женщины. Маневрировать на парковке не очень удобно.

Тормоза понятные — остановиться в намеченной водителем точке даже при интенсивном торможении несложно.

Эргономика не эталонная, но и особых неудобств для водителя не вызывает. Мобильник (даже крупный) можно разместить в нише перед подстканниками или в лотке сверху, за центральными воздуховодами. Правда, доставать его в обоих случаях не очень удобно. Незамысловатый профиль передних сидений понравится не всем. Перед покупкой Логана нужно обязательно присидеться в нем, а лучше проехать.

4. Телефон есть куда положить?

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Главное достоинство салона в том, что он просторный. По крайней мере, передним седокам есть куда пристроить стаканчик с кофе, не опасаясь задеть его и пролить. Жаль, что при этом стаканчик перекроет доступ к удобной нише внизу центральной консоли. Там было бы удобно хранить телефон. Впрочем, если подстаканники заняты, то телефон можно пристроить в нишу наверху передней панели. Если, конечно, не боитесь, что он расплавится на солнце. Мне эта ниша не по нраву, возможно, потому, что навевает ассоциации с ГАЗелью — помните, как водители маршруток использовали такую нишу, как хранилище монет для сдачи при оплате проезда.

Над головой в Логане большой запас пространства, как спереди, так и сзади. И, пожалуй, это один из немногих автомобилей в классе, в котором без особого стеснения усядутся пятеро взрослых. И за это ему можно простить многое. К примеру, не самую удобную посадку за рулем: руль регулируется только по наклону (во всех версиях, кроме базовой), но не по вылету. Форма сидений подойдет людям не с любой комплекцией. Опять же — лучше самому попробовать. Зато очень удобный по хвату руль.

Обзорность хорошая, хотя передние стойки кузова могли бы быть и не такими широкими.

5. Внутри шумно?

По шумоизоляции Логан не эталон (даже среди бюджетников) — в салон многовато звуков проходит (по субъективной оценке). Причем одинаково отчетливо слышен как дорожный шум, так и шум от двигателя. Мы потестировали машину с шумомером в обычных городских условиях. Получили на 50 км/ч 67,7 децибел. Будем считать это точкой отсчета для одноклассников.

Результаты замеров шума в городской среде: 0 км/ч (обороты холостого хода) — 52,9 дБ; при 50 км/ч — 67,7 дБ; 100 км/ч — 70,8 дБ. Оценка — ниже среднего. Пожалуй, это один из самых шумных автомобилей в классе.

6. Для плохих дорог годится?

Более чем. Одно из достоинств машины — энергоемкая подвеска. Логан позволяет водителю расслабиться даже при езде по разбитой дороге. Ну, не успел среагировать и объехать очередную яму или колдобину — не беда. Там, где водители Солярисов обычно притормаживают, на Логане можно и прибавить. Конечно, это не означает, что при такой эксплуатации амортизаторы не потребуют скорой замены. Чудес не бывает. Речь в данном случае скорее о ездовом комфорте и возможностях подвески противостоять пробоям.

7. А если ездить только по городу?

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Все зависит от того, какой это город. Если речь о небольшом населенном пункте, то лучше машины для таких условий не найти. Дороги ведь зимой у вас не чистят, а по весне асфальт превращается в труху. Хороший дорожный просвет (172 мм у обычного Логана и 195 мм у серии Stepway) вам в помощь.

Но если вы житель крупного города, где нормально работают коммунальные службы, то вам не обязательно смотреть в сторону Логана. Это, безусловно, достойный, но уже далеко не единственный вариант на рынке. К тому же из перечисленной в начале статьи пятерки конкурентов Logan, пожалуй, наименее статусный автомобиль. Старомодные дверные ручки, под хват снизу, дребезжащий звук при срабатывании центрального замка, нескладываемый ключ зажигания и прочие мелочи будут постоянно напоминать вам о происхождении машины. Имидж бюджетного Логана первого поколения все еще витает где-то рядом с машиной второй генерации. Помните заезженную поговорку: встречают по одежке, а провожают по уму? Это к Логану относится.

8. Краску с лаком толстым слоем наносят?

Толщину ЛКП измеряем в четырех точках кузова: в районе передней кромки капота, на крыле (в районе колесной арки), на пороге (при невозможности замера — в нижней части двери), а также в районе нижней кромки крышки багажника.

Вот результаты замеров толщины заводского ЛКП в указанных на схеме точках

Капот — 117 мкм Крыло — 135 мкм Порог/дверь — 132 мкм Крышка багажника — 120 мкм

Замеры показали, что реальная толщина ЛКП соответствует заявлению производителя. Это хороший показатель в рамках класса.

9. В слякотную погоду перепачкаешься?

Лючок бензобака открывается с помощью напольного рычажка в салоне автомобиля. И это удобно. А вот чтобы открыть багажник, придется нажать на кнопку крышки багажника. Естественно, в дождливую погоду или зимой она будет покрыта слоем грязи. А вот брюки при посадке вряд ли испачкаешь. Порог хоть и не прикрыт дверью до низа, но перешагнуть его не сложно. Правда, это касается только обычного Логана. У версии Stepway дополнительный кузовной обвес из черного пластика. Порог выпирает чуть дальше, а потому испачкать одежду намного проще.

10. Что с багажником?

Он большой. Нет, правда большой! В классе один из самых вместительных. Минусов два: упомянутая кнопка на крышке багажника. У всех современных автомобилей кнопка либо резиновая, под козырьком для номера (пользоваться такой не в пример удобнее, так как есть за что уцепиться, чтобы открыть багажник), либо есть возможность открыть багажник кнопкой из салона или с помощью брелока. У Логана ничего такого не предусмотрено.

Второй недостаток: петли крышки багажника съедают много пространства внутри. При укладке груза это нужно учитывать. А еще на внутренней стороне крышки нет обшивки (еще одно напоминание о бюджетности). Спасибо хоть ручку изнутри предусмотрели.

У багажника Логана широкий (метровый!) проем, но большая погрузочная высота и сравнительно скромный на фоне конкурентов объем — 400 литров. В подполье — полноразмерная запаска, на которую наклеили стикер с ограничением скорости, переведя ее в статус докатки.

11. Что у него ломается обычно?

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Мы за несколько лет брали на тест много Логанов — в разных исполнениях, с разными моторами и коробками передач. Если вспомнить только рестайлинговые машины, которые появились в прошлом году, то у одного из тестовых Логанов после длительного пробега (1000 км из Тольятти в Москву) ослабло крепление петли замка багажника. Из-за этого багажник перестал закрываться. Подтянули крепеж самостоятельно.

А на другом автомобиле, Logan Stepway City со 113-сильным двигателем и вариатором, который сейчас на длительном тесте в редакции, неисправность более серьезная. На пробеге в 6000 км начал глючить левый подрулевой рычажок. Причина в том, что производитель с целью удешевления конструкции исключил из цепи реле — ближний свет включается простым замыканием контактов. Со временем они обгорают, и машина «слепнет». На тестовом автомобиле время от времени проявляется такая неисправность.

Уровень масла на редакционном Логане в исполнении Stepway City (1,6 л, 113 л.с.) приходится контролировать довольно часто. Еще не наступило время первого ТО (15 000 км), а нам уже пришлось долить 2 л масла. Левый подрулевой рычажок регулярно подкидывает забот, лишая машину ближнего света. Главное, чтобы неисправность проявилась во время ТО.

12. Что у него есть, чего нет у конкурентов?

Штатная система дистанционного пуска. Двигатель можно запустить с брелока, находясь на расстоянии от автомобиля, но обязательно в зоне прямой видимости. Ни у одного другого автомобиля в этом сегменте ничего подобного нет. Подробнее о системе Renault Start можно почитать в нашем специальном тесте.

Чтобы запустить двигатель дистанционно, нужно нажать сначала на среднюю кнопку, и если машина отзовется аварийкой, зажать на пару секунд нижнюю кнопку. На расстоянии свыше 50 м срабатывает через раз.

А еще можно отметить наличие газовых упоров капота — редкость в этом классе. Ну и, пожалуй, электрообогрев лобового стекла, который по умолчанию есть в самой дорогой комплектации Style, а другим версиям доступен за доплату.

13. Стоит ли он своих денег?

Самый доступный вариант Логана: комплектация Access, 1,6 л, 82 л.с., MKП. Обойдется такая машина в 577 000 рублей. И это очень дешево. Даже Лада Веста в начальной версии будет чуть дороже. Проблема в том, что в начальном исполнении Логан удовлетворит лишь такого покупателя, которому нужен просторный и неприхотливый автомобиль без претензий на комфорт и статусность. Но тогда не лучше ли обратить внимание на еще более практичную Ладу Ларгус? Она вместительнее, дешевле и не сильно отличается с конструктивной точки зрения.

Ничем не прикрытое зеркальце в козырьке — еще одно бюджетное решение.

Оптимальным я бы считал Логан со 102-сильным мотором и автоматом в комплектации Drive. В такой машине будут привычные сегодня и полезные в повседневном использовании опции: легкосплавные колеса, все четыре электростеклоподъемника, регулировка сиденья водителя по высоте, противотуманки, зеркала с электроприводом и электрообогревом, обогрев передних сидений и аудиосистема. Обойдется такая машина в 789 990 рублей. Но это все равно дешевле, чем любой из конкурентов с аналогичным силовым агрегатом и набором опций. Есть в продаже и более оснащенные Логаны, но их опциональное изобилие будет заметно превосходить бюджетную концепцию самой машины. Поэтому смысла в таком Логане не вижу. Впрочем, это ваши деньги — вам и решать.

14. Что жена сказала?

Машина как машина. Ничего особенного, выглядит старомодно и слишком просто. Это транспорт для пенсионеров. Сама бы на таком не стала ездить, но места внутри много — сидеть просторно.

Важно знать

Цены

Модификация и уровень оснащения Цена, руб. Access 1,6 л, 82 л.с., MKП5 577 000 Life 1,6 л, 82 л.с., MKП5 644 990 Life 1,6 л, 113 л.с., MKП5 704 990 Life 1,6 л, 102 л.с., АKП4 734 990 Drive 1,6 л, 82 л.с., MKП5 719 990 Drive 1,6 л, 113 л.с., MKП5 759 990 Drive 1,6 л, 102 л.с., АKП4 789 990 Style 1,6 л, 82 л.с., MKП5 770 990 Style 1,6 л, 113 л.с., MKП5 810 990 Style 1,6 л, 102 л.с., АKП4 840 990

Для детей

В салон Логана можно установить до 5 детских кресел (с креплением штатными ремнями безопасности), если позволяют их габариты. На втором ряду предусмотрены крепления isofix и якорные крепления для установки двух детских кресел с таким типом установки. Подушка безопасности переднего пассажира отключаемая.

Гарантия

Гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше)

Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя

Габаритные размеры

Автомобиль Длина/ширина/высота/колесная база, мм Renault Logan 4359 / 1733 / 1523 / 2634 Lada Vesta 4410 / 1764 / 1497 / 2635 Hyundai Solaris 4405 / 1729 / 1469 / 2600

Цены на некоторые расходники и запчасти

Деталь Стоимость детали (оригинал/неоригинал), руб. Тормозные колодки (комплект, передние) От 2735/523 Ремкомплект ГРМ От 4980/1950 Лобовое стекло От 16 200/3100 Фара От 4470/2270

Рекомендации производителя

Замена масла в двигателе Renault K4М 1.6 16V (102 л.с.) необходима раз в 15 000 км или год эксплуатации. Моторное масло типа 5W-40, 5W-30, с допуском: RENAULT RN0700, RN0710. Класс качества API: SN/SL/CF. Например, Elf Evolution SXR 5w30 API SL/CF. Объем масла в двигателе: с заменой фильтрующего элемента составляет 4,8 литра.

Размерность шин: 185/65 R15 88 T для обычного Логана и 205/55 R16 для версии Stepway.

Страховка и налоги

Автомобиль ОСАГО (для Москвы, на 10 месяцев и более, неограниченное число водителей, класс 3, Кбм=1), руб. Транспортный налог (для Москвы), руб. Renault Logan (102 л.с.) От 12 324

2550

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