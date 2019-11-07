В октябре случилось то, чего все с опасением и ожидали — рынок легковых и легких коммерческих автомобилей здорово просел. И похоже, в ближайшее время изменений к лучшему не предвидится, полагают в Комитете автопроизводителей АЕБ и дилеры.

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В октябре 2019 года российский рынок новых автомобилей сократился на 5,2% и добрался лишь до отметки в 152 057 автомобилей. В Комитете автопроизводителей АЕБ отмечают, что «это не то направление, которое хотят видеть индустрии, но сейчас трудно сказать, откуда могут прийти изменения к лучшему в ближайшее время». То есть пессимизм испытывают не только потребители, приуныли и производители, которые в любой ситуации стараются демонстрировать уверенность и позитив.

Марок, которые дотянулись до планки в тысячу проданных машин, всего 20, из них отрицательную динамику продемонстрировала половина. Сильно просели продажи у марок: Nissan — на 60% (до 2832 шт.), Datsun — минус 18% (1751 шт.) и Mitsubishi — минус 17% (3528 шт.). Неожиданно сдали позиции: Lada — продажи упали на 6% и Kia — минус 4%. При этом неплохо завершили месяц Skoda — 8903 штуки (+17%) и Renault — 13 670 штук, плюс 12%.

Из премиум-брендов, преодолевших отметку «за тысячу», следует выделить Mercedes—Benz — 3787 штук (+15%), BMW — 3700 штук (+19%) и Lexus — 1927 штук (+11%).

Еще стоит отметить успех китайского бренда Haval, правда, при относительно низкой «базе» в 358 машин. Продажи кроссоверов и внедорожников марки в октябре выросли на 323%, до 1514 штук. Лучше всего продавались модели H6 и F7, но и H2 и H9 внесли свой посильный вклад в общую копилку. Что-то подобное ранее демонстрировал другой китайский бренд — Lifan, хотя у того не было собственного производства в России. Однако за стремительным взлетом последовало столь же стремительное падение — теперь «парусная» марка лишь на 34-м месте с результатом продаж 221 автомобиль (-85%).

Топ-5 октября по моделям на этот раз составили:

Lada Granta — 11 712 штук

штук Kia Rio — 8724 штуки

штуки Lada Vesta — 8926 штук

штук Hyundai Creta — 6806 штук

штук VW Polo — 4702 штуки.

Нынешняя модельная пятерка похожа на ту, что была месяцем ранее, с той лишь разницей, что Hyundai Solaris ее покинул, а наверх вырвался Фольксваген Поло.

Результаты продаж для «За рулем» прокомментировал Денис Петрунин, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр».

«Отрицательная динамика октября связана с низкой покупательской способностью населения и невысокой активностью авторынка в целом. Кроме того, в сентябре дистрибьюторы закрывали третий квартал, поэтому продажи в прошлом месяце были активнее и забрали на себя часть машин октября.

До конца года объем рынка продолжит сокращаться, наш прогноз — минус 5–7% по итогам года. Снижение ключевой ставки ЦБ в следующем году сделает автокредиты доступнее, что частично смягчит падение продаж. Но без комплексных и масштабных программ господдержки рынок вряд ли покажет рост. Поскольку решения по запуску программ пока нет, давать прогнозы на следующий год или ожидать восстановления рынка еще рано».

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ ОКТЯБРЬ 2019/2018 ГГ. И ЯНВАРЬ — ОКТЯБРЬ 2019/2018 ГГ



25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ОКТЯБРЬ 2019/2018 И ЯНВАРЬ — ОКТЯБРЬ 2019/2018 ГГ.



Средняя цена автомобиля с начала года выросла на 8,5% и составила 1 млн 536 тыс. рублей.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС