Стало понятно, как россияне выбирают автомобили

Это исследование дает представление о поведении потребителей, купивших новый автомобиль.

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В 42% случаев россиян к покупке автомобиля побуждает улучшение финансовой ситуации, 16% решаются на дорогостоящее приобретение в связи со сменой работы, 13% — в связи с прибавлением в семье, 6% — в связи с переездом, и 3% — со свадьбой, показало исследование Gearshift (2019), проведенное Google.

29% респондентов выбирают автомобиль того же бренда, что и ранее, а 65% решаются на покупку после двух месяцев сбора информации о машине. Причем те, у кого уже был автомобиль, менее расторопны — 80% из них купили его через три месяца после того, как задумали, а 27% приняли решение всего за две недели.

У клиентов есть возможность выбора из 65 марок, но из-за того, что не все они вызывают доверие потребителей, этот список гораздо уже. Более открыты к новому молодые люди: в возрасте от 18 до 24 лет среднее количество брендов автомобилей, между которыми делают выбор покупатели, составляет 6.8, в возрасте 25–34 лет — 6.6.

Среднее количество брендов, которые рассматривают покупатели новых автомобилей, растет (в 2017-м выбирали между 3.4, а в 2019 году — 5.8), в основном, за счет новых для российского рынка китайских марок.

98% ищут информацию о машинах в интернете и чаще всего со смартфонов (84%). Это на 10 п.п. больше, чем в прошлом году. При этом к информации на Google и YouTube прибегают 69% и 79% респондентов соответственно. Популярность YouTube, как площадки для сбора информации, стремительно растет — за год она прибавила 5 процентных пунктов.

Вообще, перед покупкой машины люди чаще стали просматривать видео для получения информации — 92% тех, кто покупает автомобиль впервые, изучают его параметры именно таким образом (+12 п.п. к прошлому году.). При этом 70% признались, что посещают дилерские центры, чтобы лично «пощупать» автомобиль и поговорить с продавцом, а 47% доверяются советам членов семьи и друзей.

Наиболее популярны сегодня любительские видео, снятые владельцами автомобилей (56%), профессиональные видео, снятые независимой третьей стороной (56%), и видео, снятые самим автопроизводителем (51%). По сравнению с 2018 годом популярность любительских видео возросла на 12 п.п.

Видео с круговым обзором (360°) и формат виртуальной реальности дают практически исчерпывающее представление об автомобиле. Более 50% опрошенных ответили, что этого достаточно, чтобы приобрести транспортное средство без пробного вождения, но для 30% видео никогда не заменит реальный тест-драйв. Интересно, что 46% тех, кто воспользовался конфигуратором, в итоге купили именно ту машину, которую собирались.

98% опрошенных совершают покупку традиционным способом. Но при выборе подходящего дилера 57% из них полагаются на поисковики (+24 п.п.), 34% клиентов находят дилеров на сайтах производителей, остальные — с помощью онлайн-рекламы. Чтобы принять решение, покупателю, в среднем, достаточно трех визитов к дилерам.

Эксперты предрекают, что покупка автомобиля будет постепенно перемещаться в онлайн-пространство. 61% опрошенных россиян рассмотрели бы такой вид сделки, потому что это сэкономит время, но 41% не считают онлайн-сделки безопасными, и еще 17% не знают, как будут обслуживать автомобиль, приобретенный онлайн.

23% признались, что получают удовольствие от покупки в дилерском центре, поэтому пока только 2% совершили покупку онлайн.

С помощью этого исследования выяснили, на чем ездят у нас молодые водители, которым не исполнилось еще 35 лет.



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