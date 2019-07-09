Секреты Renault Logan: сколько на самом деле в него влезает бензина?

На длительном тесте в парке «За рулем» трудится Renault Logan Stepway City. За время эксплуатации мне удалось хорошенько изучить функционал машины. Вот одна из фишек, о которой не подозревают даже владельцы таких автомобилей.

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Многие автовладельцы задаются вопросом, сколько можно проехать с горящим индикатором низкого уровня топлива в баке. Точного ответа быть не может. Все очень приблизительно. Зато в случае с Логаном или другими моделями Renault на платформе B0 можно узнать, сколько бензина остается в баке с точностью до... литра. Правда, такая возможность есть только у владельцев Логана первого поколения. Главное условие: наличие кнопки на приборной панели.

Алгоритм действий следующий: удерживая нажатой кнопку на щитке приборов, включите зажигание, но не заводите машину. Нужно удерживать кнопку нажатой до момента появления на табло комбинации цифр. Одновременно стрелки одометра и тахометра начнут хаотично двигаться — это нормально. Той же кнопкой листаем показания бортового компьютера до того момента, пока он не покажет остаток топлива в баке в литрах. После этого можно заправить бак до полного и выяснить реальную емкость бака вместе с заливной горловиной. По сообщениям на форумах, в бак Логана первого поколения удавалось залить 63 л топлива под пробку.

Владельцы машин второго поколения лишены возможности попасть в сервисное меню бортового компьютера без специального оборудования. Возможно, оно и к лучшему.

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Согласно инструкции по эксплуатации, бензобак Логана второго поколения рассчитан на 50 л (приблизительно). А что в реальной жизни? За время эксплуатации я не раз заезжал на АЗС с горящим индикатором низкого уровня топлива. В итоге максимальное количество бензина, которое удалось заправить в бак редакционной машины за один раз, составило 49 литров.

Кстати, в инструкции также сказано, что индикатор низкого уровня топлива загорается, когда остаток пробега составляет примерно 50 км. На самом деле нужно очень постараться и постоянно нажимать педаль акселератора в пол во время езды, чтобы израсходовать этот остаток за 50 км. В зависимости от манеры вождения проехать можно от 70 до 100 км. Но лучше не тянуть с заправкой до последнего глотка бензонасоса.

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