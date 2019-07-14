Секреты Renault Logan: как увеличить объем багажника

У любой машины есть функции, узнать о которых можно только опытным путем или прочитав в инструкции по эксплуатации. Вот одна из таких фишек.

Материалы по теме Секреты Renault Logan: сколько на самом деле в него влезает бензина?

Ресурсные испытания в редакции «За рулем» проходит Renault Logan Stepway City. За время, проведенное с автомобилем, мне удалось узнать о многих удобных функциях, о которых не подозревают даже некоторые владельцы таких машин.

У Renault Logan, как и у львиной доли современных автомобилей, складываются спинки второго ряда сидений. Это позволяет значительно увеличить полезный объем для багажа. Но даже некоторые владельцы Логана не знают, что сиденье заднего ряда откидывается вперед. При этом спинка складывается на чуть больший угол. Ступенька между спинкой заднего ряда и полом багажника никуда не денется, но если вы планируете загрузить свой Логан под завязку, полезно знать о такой возможности.

Само сиденье можно легко демонтировать (для этого не нужно отворачивать никаких болтов) и оставить, к примеру, в гараже, высвободив еще немного места.

Теперь владельцы Renault Logan и других соплатформенных моделей могут по праву считать себя прокачанными. Эта информация пригодится в повседневной эксплуатации, а еще позволит блеснуть знаниями — к примеру, в разговоре с соседом по гаражу.

Всем удачи на дорогах!

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