Секреты Renault Logan: Автоблокировка — журнал За рулем

Секретные функции в Renault Logan: автоблокировка

Даже владельцы порой не знают о том, на что способен их собственный автомобиль. «За рулем» рассказывает о малоизвестных функциях Renault Logan.

Renault Logan
Renault Logan

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Подобная функция есть практически у всех современных машин. И практически у всех ее можно включить (или наоборот — отключить).

В случае с Логаном для этого нужно на несколько секунд зажать кнопку блокировки дверей до тех пор, пока не прозвучит характерный звуковой сигнал.

Работает функция так: сели в машину, завели двигатель, поехали. На скорости примерно 8–10 км/ч двери заблокируются. При этом на кнопке блокировки загорится индикатор.

Отключается функция аналогичным способом.


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Фото: «За рулем»
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Отзывы о Renault Logan (12)

Renault 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

АФИГЕТЬ СПАСИБА RENAULT ЗА РЕНО ЛОГАН ЧЁРНОГО ЦВЕТА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАГА ВЕКА!

Недостатки:

отличный автомобиль для тёлочек!

Комментарий:

ваще копэц)0

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