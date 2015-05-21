Секретные функции в Renault Logan: автоблокировка

Материалы по темеСекреты автомобилей Renault: режим слежки
Подобная функция есть практически у всех современных машин. И практически у всех ее можно включить (или наоборот — отключить).
В случае с Логаном для этого нужно на несколько секунд зажать кнопку блокировки дверей до тех пор, пока не прозвучит характерный звуковой сигнал.
Работает функция так: сели в машину, завели двигатель, поехали. На скорости примерно 8–10 км/ч двери заблокируются. При этом на кнопке блокировки загорится индикатор.
Отключается функция аналогичным способом.
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