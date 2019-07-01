Секретная функция Renault: две кнопки и тишина в салоне

Совет, который приведен ниже, будет полезен не только логановодам, но и владельцам других моделей этой французской марки, построенных на платформе B0 (Global Access).
Итак, владельцы логанообразных знают о такой проблеме: нажимаешь на кнопку максимального обдува лобового стекла (в инструкции по эксплуатации она значится как «обеспечение обзора»), и вентилятор системы кондиционирования салона начинает работать на максимальной скорости. А это довольно шумно. Если уменьшить скорость вентилятора, то функция обдува лобового стекла отключится. Что же делать?
Алгоритм действий прост: при выключенном вентиляторе салона нажимаем на кнопку максимального обдува лобового, а затем одновременно жмем на две кнопки (см. фото). В результате получаем тишину в салоне и работающий обдув лобового.
То же самое следует проделать, если вам нужны одновременно и максимальный обдув лобового стекла, и средняя скорость работы вентилятора в салоне. Вначале выставляем нужную скорость вентилятора, затем нажимаем кнопку максимального обдува лобового, а после этого жмем одновременно на две вышеупомянутые кнопки.
Если не разобрались, посмотрите видео ниже.
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