Секретная функция Renault: две кнопки и тишина в салоне

У каждого автомобиля есть такие функции, о которых можно узнать из инструкции по эксплуатации. Вот только кто их читает? Правильно, единицы. Поэтому читаем инструкцию вместе с «За рулем».

Материалы по теме Renault Logan Stepway на 6000 км: первая странная неисправность

В парке «За рулем» с января 2019 года трудится Renault Logan Stepway City с вариатором и 113-сильным двигателем. За время эксплуатации мне удалось хорошенько изучить функционал машины.

Совет, который приведен ниже, будет полезен не только логановодам, но и владельцам других моделей этой французской марки, построенных на платформе B0 (Global Access).

Итак, владельцы логанообразных знают о такой проблеме: нажимаешь на кнопку максимального обдува лобового стекла (в инструкции по эксплуатации она значится как «обеспечение обзора»), и вентилятор системы кондиционирования салона начинает работать на максимальной скорости. А это довольно шумно. Если уменьшить скорость вентилятора, то функция обдува лобового стекла отключится. Что же делать?

Алгоритм действий прост: при выключенном вентиляторе салона нажимаем на кнопку максимального обдува лобового, а затем одновременно жмем на две кнопки (см. фото). В результате получаем тишину в салоне и работающий обдув лобового.

То же самое следует проделать, если вам нужны одновременно и максимальный обдув лобового стекла, и средняя скорость работы вентилятора в салоне. Вначале выставляем нужную скорость вентилятора, затем нажимаем кнопку максимального обдува лобового, а после этого жмем одновременно на две вышеупомянутые кнопки.

Если не разобрались, посмотрите видео ниже.

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