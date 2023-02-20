Не хотите переплачивать за «китайца»? Вот 4 кроссовера на замену по адекватной цене

Подбираем интересные варианты среди моделей, которые поступают к нам по параллельному импорту. Они часто дешевле китайских одноклассников. А по техническим и эксплуатационным показателям порой даже лучше.

Hyundai Bayon

Субкомпактный кроссовер Hyundai Bayon по размерам ближе всего к знакомой нам Kia Rio X. Собирается он в Турции, а цены на уже привезенные автомобили колеблются в пределах 2,1–2,6 млн рублей.

Построен Bayon на глобальной модульной платформе К2 (Kia Rio, Seltos, Ceed; Hyundai Solaris, Creta). Так что проблем с обслуживанием и запчастями быть не должно. Элементы подвески или тормозные колодки с дисками, например, подходят от Kia Ceed.

Схожая история и с расходниками для планового ТО. Двигатель 1.4 мощностью 100 л.с. серии Kappa 2 изучен по отечественным Rio и Solaris. Это же относится и к 6-ступенчатому автомату.

Так что если нужен относительно недорогой переднеприводный компактный кроссовер — Bayon неплохой вариант. Особенно если вы ищете не большой семейный автомобиль, а компактную модель для перевозки (помимо себя) одного-двух пассажиров и ограниченного количества поклажи.

Внешне Bayon выполнен в стиле модели Kona и других Hyundai, и получился он гармоничнее нашей Креты второго поколения. Интерьер выглядит интересным. А вот насколько долговечными будут материалы отделки, покажет время.

Chevrolet Captiva

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Еще дешевле Байона окажется Chevrolet Captiva второго поколения — 2–2,5 млн рублей. Только знакомое имя вовсе не означает, что перед нами знакомый кроссовер. Наследником той Каптивы, которую продавали у нас, стал среднеразмерный Chevrolet Equinox.

А нынешняя Сaptiva — не что иное, как китайский переднеприводный кроссовер Baojun 530. Собирается в Китае, Индии и Индонезии (оттуда Каптивы чаще всего к нам и едут).

Под капотом турбомотор объемом 1,5 л (147 л.с.) и вариатор. Полного привода нет.

Из плюсов помимо относительно вменяемого ценника — довольно просторные салон и багажник. Из минусов — дефицит запасных частей и расходников.

Передок у марки Chevrolet получился привлекательнее, чем у китайского оригинала Baojun. Салон Каптивы вовсе не производит впечатление автомобиля бюджетного класса.

Еще два классных автомобиля — на следующей странице.