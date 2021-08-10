5 самых надежных автоматов и где их найти

Эти проверенные временем коробки можно найти как на достаточно свежих машинах с пробегом, так и на некоторых новых автомобилях.

Среди автоматических коробок передач есть несколько очень надежных агрегатов, ресурс которых составляет сотни тысяч километров. Но сломать можно что угодно, поэтому также упомянем слабые места самых надежных автоматов.

1. Volkswagen 09M

Встречается на полноприводных автомобилях концерна VAG. Это, по сути, доработанная коробка 09G, которая может работать в паре с двигателями объемом до 3,5 литров. Если вдаваться в детали, то ее разработала для немецкого концерна компания Aisin, а аналогом коробки можно считать автомат TF-62SN.

Заявленный ресурс составляет 200 тысяч км, но автомат может пройти и 400 тысяч, если машина не завсегдатай городских пробок, а ее хозяин — не уличный гонщик. Виной тому забивающийся теплообменник, который лучше заменить на внешний радиатор.

2. Jatco JF613E

У этой 6-ступенчатой коробки много имен: RE6F01A, F6AJA/W6AJA, AJO — разные бренды называли ее по-разному. Выпускается она с 2006 года, и найти ее можно в Nissan X-Trail, Renault Koleos, Mitsubishi Outlander, Nissan Murano и Pathfinder.

Эта коробка тоже не любит пробки и резкие старты от светофоров, что может помешать ей честно отработать 250 тысяч километров.

3. Aisin TB-50LS

Эту 5-ступенчатую коробку в Тойоте называют A750F, а у Mitsubishi — 5AWF. Разработка старая и впервые появилась на автомобилях в 2003 году. Ее чаще всего ставили в паре с моторами V6. Это и Mitsubishi Pajero с L200, и Toyota Land Cruiser, Hilux и Fortuner, а также Suzuki Grand Vitara.

Верить заявлению, что в этом автомате не нужно менять масло, не стоит. Нужно. Тогда коробка прослужит более 500 тысяч километров.

4. Aisin TF-80SC/81SC

Материалы по теме 7 способов убить автомат: самые частые ошибки водителей

Эту коробку ставили на Опели (Astra, Insignia, Zafira), а также на автомобили Volvo XC60 и XC90, Land Rover Freelander и Evoque, Mazda CX-7.

Слабое место коробки — система охлаждения. Отработать положенный ресурс помогает частая замена масла и, по возможности, езда без пробок в жаркие летние месяцы.

5. A6MF1/A6LF1

Эти 6-ступенчатые коробки появились в 2009 году и устанавливаются на автомобили брендов Hyundai и Kia, оснащаемые 2-литровыми двигателями. Это, например, Creta, ix35, Tucson, Soul, Sportage. Но лучше предпочесть версии, выпущенные начиная с конца 2011 года: тогда были исправлены детские болезни коробки.

По факту данные автоматы могут проходить до 300 и более тысяч километров. Их продолжение, 8-ступенчатые A8LR1/A8TR1, вобрали в себя все самое лучшее и должны быть не менее надежными.

Как продлить жизнь автоматической коробке передач?

эксперт «За рулем»:

Некоторые автопроизводители с целью снижения рекламных показателей стоимости владения не требуют замены рабочей жидкости в автомате. Однако любое масло стареет, становится гуще, не попадает во все узлы коробки, начинаются масляное голодание и интенсивный износ. А еще в масле скапливаются продукты износа, забиваются фильтры — все это снижает ресурс автомата. Если не менять, проблемы с коробкой возникнут на пробеге уже 100–150 тыс. км.

Поэтому частичную замену жидкости стоит проводить через каждые 45–60 тыс. км, а через 100 тыс. км пробега — полную замену.

Подробнее об этих коробках вы можете узнать здесь.

«За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен

Фото: Markus Spiske / Unsplash