Land Cruiser 200 с пробегом - все (большие и не очень) проблемы

Это невероятно надежный автомобиль, но и у него есть слабые места. И дело не только в прожорливости всех двигателей, включая дизельную версию.

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Ушедшее поколение внедорожника Toyota Land Cruiser 200 появилось в конце 2007 года. На российском рынке автомобиль был представлен с двумя двигателями: модернизированным бензиновым 4,7-литровым 8-цилиндровым 2UZ-FE с системой VVT-i и новым V-образным 8-цилиндровым турбодизелем 1VD-FTV. Первый мотор оснащался пятиступенчатым автоматом, а дизель получил шестиступенчатую автоматическую коробку.

Toyota Land Cruiser 200, 2007–2012 годы выпуска

При обновлении модели в 2012 году бензиновый агрегат был заменен на 4,6-литровый двигатель 1UR-FE, который стали оснащать 6-ступенчатым автоматом. Рестайлинг 2015 года слегка коснулся внешности и добавил несколько электронных систем. В частности, на бездорожье автомобиль стал блокировать одно из задних колес, что уменьшило радиус поворота.

Подробно о слабых местах внедорожника нам рассказал мастер-приемщик техцентра «Толекс Тюнинг» Антон Бондарь:

Ржавеет быстро?

Кузов склонен к коррозии. Ржавчина вылезает в самых заметных местах: внизу дверей, на порогах и колесных арках. Также ее можно найти на петлях дверей, под ручками и в местах крепления крыльев. Но все зависит от условий эксплуатации. Меньше этому подвержены автомобили, которые редко выезжают на бездорожье и сторонятся реагентов. Например, во время тест-драйва рестайлинговой версии в Казахстане в 2015 году, чтобы не портить вид машин, организаторы настоятельно не рекомендовали журналистам заезжать в морской прибой.

Toyota Land Cruiser 200, 2015–2021 годы выпуска

Ржавеют не только кузовные детали Land Cruiser 200, но и рама — до 2014 года у нее не было заглушек. Поэтому владельцы этих внедорожников часто делают антикор. Недолговечным оказался и хром решетки радиатора, а также тот, который украшает дверь багажника. Новая решетка радиатора обойдется примерно в 5–10 тысяч рублей.

Происходит также отслоение шумоизоляции в арках, которую стоит обновлять раз в три года. Жидкие подкрылки обойдутся примерно в 10 тысяч рублей, а пластик — в 13 тысяч за комплект с шумоизоляцией и в 6–7 тысяч без нее.

А что с подвеской?

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Ржавчина разрушает и болты рычагов подвески. Это проблема: если нужно сделать сход-развал, их спиливают вместе с рычагами и ставят новые (50–75 тысяч рублей).

Подвеска, которая может служить и 200 тысяч километров, имеет одно относительно слабое место. Это втулки переднего и заднего стабилизаторов поперечной устойчивости. Они могут потребовать замены при пробеге около 40 тысяч километров (3–5 тысяч рублей за ось).

Гидроподвеска и KDSS — лучше не связываться?

Гидроподвеска — вещь хорошая, но требует внимания и вложений. Меньше всего служат датчики уровня, которые просто закисают (от 25 тысяч рублей на замену). Также в негодность приходят их рычаги и разъемы вместе с проводами. Но это не повод отказываться от гидравлики. Ее альтернатива — система предотвращения кренов KDSS, у которой очень похожие проблемы: гидроцилиндры, которые склонны к течам в случаях, когда жидкость в них не обновляется. Поменять жидкость стоит от 8 тысяч рублей (каждые 200 тысяч километров), а замена гидроцилиндров обойдется в 65 тысяч рублей.

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Еще есть проблема, связанная с блоком KDSS. Точнее, с прокачными штуцерами. Если их никто в жизни ни разу не трогал, то велика вероятность, что их «прихватило». Это может стать проблемой при замене передних нижних рычагов: машину перекосит и нужно будет прокачивать систему KDSS. Разработать такие залипшие штуцеры — целая операция стоимостью от 5 тысяч до 25 тысяч рублей. Если же придется менять блок KDSS, то это обойдется в 115 тысяч рублей.

Толчки при троганье — всё плохо?

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А эту проблему можно спутать с неисправностью автоматической коробки: толчки при троганье с места и переходе с передачи на передачу. Виной тому — крестовины заднего кардана, которые закусывает. Иногда помогает шприцевание (1100 рублей). В особо запущенном случае потребуется замена карданного вала (от 60 тысяч рублей).

Также следует знать, что на Land Cruiser 200 приходится часто менять колодки, которые могут стереться всего за 10–20 тысяч километров (4–13 тысяч рублей уйдет на замену), а также чистить направляющие суппортов.

Бензиновый двигатель — какое слабое место?

Бензиновый 4,7-литровый двигатель V8 мощностью 288 л.с. очень надежен. Его главное отличие от появившегося позже 4,6-литрового мотора мощностью 309 л.с. — ременной привод ГРМ. Но проблем он не доставляет, требуя замены каждые 100 тысяч километров (замена обходится в 25–65 тысяч рублей).

Цепной привод 4,6-литрового агрегата тоже беспроблемный и служит по 300 тысяч километров. На замену же понадобится 65–80 тысяч рублей.

Что не так с дизелем?

Он не так надежен. Зато владелец экономит на транспортном налоге, ведь мощность не переваливает за налоговыгодную планку в 250 л.с. Из технических проблем: повышенный расход масла и небольшой ресурс насоса охлаждающей жидкости (помпы) — 80 тысяч километров. Первое не лечится, а второе обойдется в 17–21 тысяч рублей. Затягивать же с ремонтом нельзя.

На пробеге 150 тысяч километров или раньше нужно почистить клапан рециркуляции отработавших газов (22,5 тыс. рублей). На нем скапливается сажа, из-за чего двигатель работает неровно. Топливные форсунки служат около 200 тысяч километров и больше, в зависимости от того, какого качества дизельное топливо заливает хозяин. Их замена обходится в 365–420 тысяч рублей. Нет, здесь нет ошибки: форсунки стоят от 38 тысяч рублей за штуку (оригинальные по 45 тысяч рублей), и их восемь, плюс трубки подачи к ним по 3 тысячи рублей за каждую. К тому же работы по замене — не из простых. Но наш эксперт не смог припомнить, когда с такой работой к нему обращались последний раз. Слишком уж дорого для многих владельцев «двухсотки».

Из-за высокого крутящего момента: 650 Нм уже с 1600 оборотов — у мотора при больших пробегах растягивается цепь ГРМ, о чем подскажет характерный шум. Заменить ее можно за 135 тысяч рублей. Эта операция — тоже весьма редкий случай в практике нашего консультанта.

Какие еще проблемы с Land Cruiser 200?

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Угадайте, где у машины спрятаны блоки управления турбинами? В правой колесной нише, за подкрылком, в котором пробиты щедрые вентиляционные отверстия. Их проводка порой не выдерживает наших условий эксплуатации. Замена проводов и перенос блоков в подкапотное пространство стоит всего 5 тысяч рублей.

Еще может возникнуть проблема с актуаторами турбин. От сажи они закисают, если на машине всегда очень спокойно ездить. В итоге их придется либо разрабатывать (от 4,5 тыс. рублей), либо менять турбину: 60 тысяч рублей стоит она сама, в 20 тысяч обойдется установочный комплект и 22,5 тысячи понадобится на работы. Итого 102,5 тыс. рублей.

Коробка передач надежная?

Вполне. Проблемы с автоматами возникают, только если владелец никак их не обслуживает и предпочитает агрессивную манеру езды, выбрав для этого явно не тот автомобиль. Каждые 40 тысяч километров в коробке нужно обновлять рабочую жидкость, меняя заодно фильтр и прокладку поддона. Стоит это 18,5 тыс. рублей. Также необходимо раз в 40 тысяч километров менять рабочие жидкости в редукторе и раздатке (6,9 тыс. рублей).

«В целом, машина выносливая, и определенное время вполне способна ездить „в долг“. Но потом счет все равно придется кому-то оплатить», — считает Антон Бондарь.

Стоит ли брать?

С выходом нового поколения Toyota Land Cruiser, которое, в частности, потеряло гидропневмоподвеску и восьмицилиндровые двигатели, спрос на «двухсотки» увеличится, особенно если новые агрегаты, включая десятиступенчатый автомат, уже не будут столь надежными. Поэтому есть смысл начать искать хороший вариант уже сейчас, пока в продаже еще есть новые Toyota Land Cruiser 200. Как говорят специалисты, на вторичном рынке найти хороший экземпляр непросто, так как владельцы не торопятся с ними расставаться. Машины же в плохом состоянии покупать не стоит — очень уж дорог их ремонт.

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Фото: Toyota