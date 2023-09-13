Новый (старый) японский пикап: вот что о нем известно
Новый Mitsubishi L200 представили в Таиланде – малой родине множества среднеразмерных японских пикапов.
Автомобиль раздобрел: +135 мм в длину, +115 мм в ширину, +40 мм в высоту и +130 мм по колесной базе. От бампера до бампера – 5360 мм. Это данные для наиболее привычной нам полноприводной версии с двухрядной кабиной. Также в гамме будут одинарная и «полуторная» модификации.
Рама новая, с увеличенной на 40% жесткостью на изгиб и на 60% – на кручение. Сзади сохранился мост на рессорах с барабанными тормозами.
Погрузочную высоту уменьшили на 45 мм, до 820 мм.
Создатели машины не пошли на поводу у моды и оставили аналоговую приборку, физически связанный с коробкой рычаг автомата и обилие традиционных клавиш. Хотя медиасистема с современным наполнением есть.
Дизель сменил индекс с 4N15 на 4N16. С 2,4 л рабочего объема снимают, в зависимости от модификации, 150, 184 или 204 силы. Странно, что альтернативой механике так и остался 6‑ступенчатый автомат, хотя у Pajero Sport давно уже есть 8‑скоростная коробка. А может, оно и к лучшему.
Трансмиссия Super Select положена дорогим версиям. На пикапы попроще ставят part-time, а самые дешевые версии и вовсе заднеприводные.
В топовых комплектациях на L200 ставят электрический усилитель руля вместо гидравлического, адаптивный круиз-контроль и ряд ассистентов водителя.
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Фото: Mitsubishi
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