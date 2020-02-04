10 советов эксперта по езде на бездорожье

Что такое пара чемоданов для тяжелоатлета? Легкотня, только руки занимают. Вот и пикап Mitsubishi L200, находящийся на длительном тесте в редакции, до сих пор возил только колесики, чемоданчики… — в общем, грузики. Пришло время загрузить его и загнать... куда надо!

Мешки ворочать

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Паспортная грузоподъемность Mitsubishi L200 — 920 кг. Владельцы возят на таких пикапах и по 1100–1200 кг. Для ровного счета мы взяли тонну — двадцать 50-килограммовых мешков с песком. Грузчику, чтобы положить первые мешки к дальнему борту, да еще друг на друга, приходилось работать на корточках. Это потому, что наш пикап оборудован опциональным кунгом.

Были сомнения, что в кузов войдут все двадцать мешков. После загрузки оказалось, что места хватает еще как минимум на десяток. Но больше грузить нельзя: пикап и так задрал нос, угрожающе просев задком.

Груз L200 — 20 мешков с песком по 50 кг. Суммарно — тонна, больше паспортной грузоподъемности пикапа.

Как им управлять?

Ездить на таком автомобиле с тонной «за плечами» нужно учиться заново. И разгоняется, и поворачивает, и тормозит машина совсем не так, как без нагрузки, — неохотно. Зато крупные неровности («лежачие полицейские», например), проходит изумительно мягко. Правда, возникает «паразитная» раскачка — кузов еще пару раз коротко покачивается. Когда привыкаешь к новым особенностям поведения пикапа, ездить на нем получается так же свободно, как и без груза. Даже на плохой дороге. Главное — не слишком резвиться.

Для подготовленного внедорожника такая колея — чепуха, прогулочная тропа. Для стандартного автомобиля, да еще полностью загруженного, — серьезное испытание.

А теперь — в реку!

Но нашей-то задачей было именно как следует порезвиться. И не на асфальте, а на бездорожье. Друг-оффроудер, ведущий школы внедорожной езды на YouTube Григорий Алешин, завел на трассу, по которой любят кататься московские и подмосковные джиперы, — в районе Никитских (или Мартьяновских) каменоломен под Домодедово.

Только увидев припавший на корму L200, Гриша хмыкнул: «Точно сядешь, но давай попробуем». Чтобы увеличить пятно контакта и улучшить самоочищаемость колес, снижаем давление в шинах до 1,2 атмосферы. И снимаем передний номер, чтобы его не «смыло» в броде. Вот и вся подготовка к оффроуду.

Груженый автомобиль заметно просел на заднюю ось, из-за чего фаркоп то и дело задевает булыжники под водой.

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Первое упражнение — брод. Речку (или широкий ручей) с веселым названием Рожайка взрослый может перейти, надев забродные сапоги. По техническим характеристикам, L200 может преодолевать броды глубиной до 70 сантиметров. Уточню: с гладким твердым дном. В этом месте дно Рожайки покрыто крупными булыжниками. Немного ошибаешься с траекторией — и по ним скребут то противоподкатный брус, то фаркоп. Но машина упрямо идет вперед: 430 ньютон-метров — это, конечно, сила.

Дальше пригорок и глубокая извилистая колея, прерывающаяся канавами и застрявшими джиперами. Увидев эту тропу, я был уверен, что не проеду по ней и сотни метров. Но пикап не спасовал: даже не на внедорожных, а на обычных зимних шиповках Brigestone Blizzak 265/60R18, просто на полном приводе, без понижаек и блокировок, да еще и с «чайником» (по меркам оффроудеров) за рулем он прошел несколько километров. И только потом сел.

Сесть-встать

Известно, что колею нужно пропускать между колес. Соскользнешь — нужно как-то выходить из колеи. На подготовленном внедорожнике это делается легко: «зубастые» шины вгрызаются в стенки и вытаскивают машину. Асфальтовые шины (даже зимние, с крупным рисунком) — набирают грязи («замыливаются»), теряют контакт, срываются в пробуксовку.

Двигаясь по колее, самое главное — не свалиться в нее всеми колесами. Увы, но колеса иногда просто соскальзывают...

Я случайно свалился в колею и пропустил момент, когда из нее можно было выехать. Дальше колея стала еще глубже, и L200 надежно «заякорился» за горб по центру колеи фаркопом и динамическим демпфером. Он стоит под задним карданом и гасит колебания при сбросе/добавлении газа.

Попытки выехать своим ходом оказались безуспешными даже после включения понижайки и всех блокировок. Дергать тросом полностью груженую машину было также бесполезно. Пришлось заняться физкультурой — выгрузить половину мешков и загрузить их обратно после того, как выдернули L200. Желание довести эксперимент до конца победило соблазн бросить груз в лесу. А что, те же джиперы были бы рады мешкам с песком.

Сели. На гребне колеи видны следы от сцепного устройства и динамического демпфера.

Демпфер и фаркоп

Обратно возвращались «шепотом» — ехали по темноте, застревать совсем не хотелось, как и отрывать что-то от машины. Внедорожный эксперт особенно советовал беречь передний бампер, который можно оторвать, «раскорячившись» в колее и приложившись передком о ее стенку. Пороги (подножки), по его словам, выдерживают многое.

Фаркоп мешает на бездорожье, особенно когда машина нагружена «под завязку», как у нас. С другой стороны, он необходим, чтобы выдергивать L200. Буксировочной петли сзади нет.

Длинный (1210 мм) задний свес — главное, что ограничивает проходимость пикапа. Угол съезда уменьшают и противоподкатная балка со сцепным устройством (фаркопом).

В центре кадра — еще один «якорь», тот самый динамический демпфер, который гасит колебания карданного вала при добавлении и сбросе газа.

Раздаточную коробку и автомат защищает от нежелательных контактов толстый металлический лист. Внушительная защита есть и под картером двигателя. Это плюс.



На бездорожье работает «плугом» и динамический демпфер, увеличивающий комфорт на асфальте. По идее, его можно демонтировать без потери гарантии. Если собираетесь часто ездить на L200 по бездорожью, так и сделайте у дилера.

Но вообще Mitsubishi L200 удивил. С тонной груза, вброд и по отсутствующей дороге… Этот пикап способен на многое — доказано личным опытом.

Попытки «вывесить» машину оказались безуспешными: боковой крен кузова уже устрашающий, но все колеса до сих пор на земле. Сказываются и загрузка, и впечатляющая длинноходность подвески.

10 советов эксперта по бездорожью

1. Многие водители автоматически пристегиваются ремнем безопасности, едва заведя двигатель. На бездорожье также стоит пристегиваться. Но перед бродом (!) ремни безопасности лучше отстегнуть — чтобы не терять время, если машина начнет тонуть.

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2. Чтобы увеличить проходимость, стравливаем давление в шинах — максимум до 1 атмосферы. С обычными шинами лучше не увлекаться — велик риск разбортировать колеса. Но снижать давление нужно обязательно — так увеличится площадь «опорной» поверхности и улучшится самоочищение шин.

3. Чтобы снизить давление в шинах, можно обойтись обычным ключом от машины, нажимая на ниппель. У нас есть еще более удобный инструмент — ключ от кунга. Однако лучше всего специальный инструмент, дефлятор — продается в автомагазинах. Самые удобные (но и самые дорогие) модели — совмещенные с манометром.

4. Обычный буксировочный трос для бездорожья не подходит. Нужен так называемый «динамический», или рывковый, в виде эластичной стропы, выдерживающей большую нагрузку. Чтобы рассчитать, какой трос нужен вам, максимальную полную массу автомобиля нужно умножить на 3. В нашем случае это 9 тонн.

5. Закрепив трос такелажной серьгой (шаклом), ввинчивающийся палец стоит ослабить на пол-оборота. Это поможет без проблем снять трос, если серьга деформируется от нагрузки.

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6. Чтобы стропа не выстрелила при разрыве и не попала в машину или человека, на нее стоит накинуть гаситель, которым может стать обычный напольный коврик, ватник или старая куртка.

7. Форсировать брод на автомобиле можно только тогда, когда нет другого пути по суше. Для развлечения это делать точно не стоит. Мы же делаем это по служебной необходимости.

8. Перед бродом нужно отключить вентилятор радиатора или дать двигателю остыть, чтобы он не нуждался в охлаждении при преодолении водной преграды.

9. Выехав с оффроуда, колеса придется подкачивать. Позаботьтесь о том, чтобы у вас был хороший компрессор.

10. Кроме дефлятора, манометра, компрессора, динамического троса и лопаты перед вылазкой на бездорожье нужно запастись непромокаемыми сапогами (можно полиуретановыми) и сменной одеждой. Лучше потерять несколько минут и переодеться, чем безуспешно пытаться отчистить хорошие вещи.

10 советов эксперта по езде на бездорожье Что такое пара чемоданов для тяжелоатлета? Легкотня, только руки занимают. Вот и пикап Mitsubishi L200, находящийся на длительном тесте в редакции, до сих пор возил только колесики, чемоданчики… — в общем, грузики. Пришло время загрузить его и загнать... куда надо! 10 советов эксперта по езде на бездорожье

Фото: Кирилл Сидоров, Григорий Алешин, Илья Пименов