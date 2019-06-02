Pajero Sport или новый L200? Выбираем авто под задачи

Совсем недавно в салонах дилеров марки Mitsubishi появился обновленный пикап L200. Японцы выставили его напоказ на беговом фестивале Rosa Run в сочинском Роза Хуторе. И даже предложили прокатиться. Возьмем-ка Pajero Sport и устроим «проходимцам» очную ставку!

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Среднестатистической семье из четырех человек (двое взрослых и двое детей — прямо как у меня) подолгу приходится чесать репу в муках выбора, как доставить себя к местам отдыха или активного времяпрепровождения. Сочи в списке потенциальных мест для того и другого становится все популярнее. Главным образом, из-за инфраструктуры, которая перед Зимними Олимпийскими играми 2014 года развивалась просто-таки семимильными шагами. Имеретинская бухта, Роза Хутор и Красная Поляна — немало денег налогоплательщиков полегло здесь в борьбе за возможность с комфортом устроить быт отдыхающих. Друзья и знакомые уже неоднократно признавались мне, что, скажем, катание на лыжах и сноубордах в районе Красной Поляны ничем не хуже, чем на европейских трассах. Так стоит ли ехать к черту на кулички, если свое под боком имеется?

До своего под боком, впрочем, еще нужно как-то добраться. Самый быстрый вариант — самолетом. Но на скорости все его плюсы заканчиваются. Потому что он дороже, хлопотнее при перевозке негабарита или большого количества багажа, лишает вас мобильности в месте пребывания.

Про Pajero Sport

Вот почему на Rosa Run мы отправились на машине, оседлав тестовый Mitsubishi Pajero Sport. Пакуем все необходимое, да так, что еще места остается с запасом (удивительно, как эти закрома — 673 л по данным производителя и 552 по замерам экспертов «За рулем» — буквально проглотили мой шоссейный велосипед, пусть и с демонтированными колесами) и отправляемся в путь. На автомобиле со 181-сильным дизелем под капотом, который передает тягу на все колеса посредством 8-ступенчатого классического автомата. Правда, в долгом пути в целях экономии топлива нам вполне подойдет привод на заднюю ось (передние колеса, если потребуется, у нынешнего Спорта можно подключить на ходу). В нашем случае, к слову, получалось 8,8–9,3 л/100 км в зависимости от скоростного режима. А по М-4 «Дон» он скачет от 40 км/ч (в местах ремонтов мостов и дорог) до 130 км/ч (короткий отрезок платной дороги в Московской области).

Это в рекламных проспектах производители аккуратно укладывают тарированные чемоданы в багажники своих машин. В реальной жизни все несколько хаотичнее. Вот почему закрома должны быть с запасом.

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Ехали нон-стопом в целях экономии времени, сменяя поочередно водителей. Не очень люблю ночные поездки, надо сказать, но иногда приходится идти на это. Расчет был прост: чтобы дети легче перенесли 180-километровый, преимущественно серпантинный перегон Джубга-Сочи (на котором, как выяснилось позже, еще и ремонтные работы ведутся) и избавить себя от местного трафика, выезжали из Москвы утром. Грызешь семечки, пьешь энергетик, жуешь зеленые яблоки — так к ночи мы и прикатили к Джубге. Местные спят, дети наши тоже, на дорогах свободно — лепота! Итоговое время в пути — 20 часов, включая час на промежуточные остановки.

Пару ремарок по ходу пьесы. Начнем с машины. Мы о ней уже многократно рассказывали, и все же не могу не отметить несколько вещей. Первая и главная — после вместительности и дизеля с его скромным аппетитом — адаптивный круиз. Знаю, что немногие решаются ездить с ним по дорогам общего пользования. Я как раз из таких. При первой же возможности выставляю скорость, регулирую дистанцию до впередиидущей машины — и отправляюсь спать (зачеркнуто) лицезреть красоты за окном. В Pajero Sport круиз работает едва ли не самым адекватным образом из всех, что доводилось тестировать. Даже вольвовская система, бывало, ложно реагировала на мнимую помеху. Тут — ни единой помарки за все без малого 4000 километров пути (включая поездки из Розы Хутор в Сочи). Ребята, не знаю, как вы это делаете, но респект!

Еще одна фишка топовой версии Ultimate за 3 210 000 руб. — система Mitsubishi Connect с функцией CarPlay. Теперь, после обновления iOS, еще и с Google—картами и Google—музыкой. Я в дороге все равно использовал привычный Яндекс.Навигатор, однако альтернатива эппловским картам на дисплее мультимедийки дорого стоит. Один косяк: USB—слотов для подключения к ней гаджетов всего два, да и те находятся в подлокотнике. В прошлом году я отмечал эту особенность в Аутлендере, на котором проследовал по аналогичному маршруту. Что мешало японцам придумать коннекторы в районе торпедо, решительно непонятно. Не говоря уже о том, что для задних пассажиров (а детям в дальней дороге тоже требуется зарядить планшеты) нет вообще никакой возможности подзарядиться.

Я всегда думал, что брутальные рамные внедорожники — это про местность, где лишь направления вместо дорог. Но ошибался. Н — невозмутимость. Именно под таким девизом Pajero Sport пожирает километры один за другим. Огрехи полотна для него — не больше чем комариный укус. Взбрыкнет двумя тоннами массы, но виду не покажет. Добавьте сюда неплохую шумоизоляцию, которую пробивают лишь дизельные трели на разгоне (тут еще есть над чем поработать, кстати, в новом L200 с этим порядок) и комфортабельный корабль для долгих странствий выходит почти идеальный.

Про платные дороги

И вот ты плывешь на нем, весь такой вальяжный, по вылощенным платным участкам М-4 «Дон», но что-то непременно должно отравить идиллию. И здесь на ковер приглашается компания «Автодор». Еще год назад я писал про отвратительно работающее приложение, не позволяющее по-человечески пополнять счет транспондера и совершенно не владеющее информацией об остатке средств в режиме онлайн. Думаете, с тех пор что-то изменилось? Черта с два! В итоге ты видишь в приложении рубли, которых в действительности уже нет. Как об этом умудряется знать оператор на КПП, но не знает утилита, ума не приложу.

Вызывает вопросы и АЗС. По пути следования посетил разные, преимущественно — именитых сетей. Самые негуманные ценники — у Лукойла. Правда, и заправки их встречаются чаще, а когда у тебя в баке пересохло, выбирать особо некогда — берешь, что дают. Причем вполне распространенной является практика, когда на двух колонках разных сетей, находящихся в километре друг от друга, стоимость литра горючки может отличаться на три (!) рубля. Совет простой: рассчитывайте расход машины внимательно.

Или вот еще. В Москве вполне нормальной является практика, когда ты попросил заправщика залить полный бак, а потом у кассы оплатил заказ. Чем дальше от Москвы, тем реже встречается такой сервис. Поэтому не удивляйтесь, если после 15 минут простоя у кассы вы вдруг обнаружите, что надо было просить залить до полного бак у кассира — у заправщика на пуск топлива нет полномочий!

Траты на дизельное топливо Москва-Сочи-Москва

Дата Место Стоимость литра топлива, руб. Кол-во литров Сумма, руб. 30.04 Татнефть, Богучарский р-н, Воронежской обл., М-4 «Дон», 749 км + 700 м 44,89 43,57 1955,86 30.04 Роснефть, Воловский р-н, Тульская обл., М-4 «Дон», 289 км + 600 м 43,80 64,79 2837,80 01.05 Лукойл, Тутургой, Теучежский р-н, Адыгея 46,09 51,97 2395,30 03.05 Лукойл, Сочи, Красная Поляна 46,09 32,54 1499,77 06.05 Лукойл, Сочи, Красная Поляна 46,09 28,46 1311,72 06.05 Роснефть, М-4 «Дон», 1119 км + 800 м 44,1 49,02 2161,78 06.05 Лукойл, Воронежская обл., М-4 «Дон», 587 км + 500 м 45,83 43,97 2015,15 Итого 314,32 14 177,38

Про Rosa Run

Машина показала себя в пути молодцом, а на что способен я? Меня поджидали четыре беговых дня. Первый — вертикальный забег (вся дистанция по гравию, грязи и снегу равнялась 6,2 км). Стартуем с Роза Плато, находящегося на уровне 1170 м над уровнем моря, финишируем на Роза Пике (2320 м). Прошлогодние один час и 24 минуты улучшить не удалось. Подготовлен был лучше, но подвели кроссовки, которые в подъем на снегу отказывались работать. И в следующем году непременно попробую восхождение уже с трекинговыми палками — говорят, они творят чудеса.

Выглядит со стороны настолько же круто, насколько и было в действительности!

Второй день — передышка. Носимся командой по Роза Хутору в рамках квеста, добегаем до точек на карте, выполняем различные задания на силу и сообразительность. Только представьте себе весь этот муравейник! Приехавшие туристы недоуменно провожают нас взглядом, кто-то даже крутит пальцем у виска.

И такого безумия на набережной реки Мзымты в тот день было хоть отбавляй!

Напрасно они не приберегли пальцы на третий день. Потому что Rosa Carnival — это настоящие безумие, когда выряженные в стиле диско (в прошлом году мы корчили из себя спецагентов) бегуны заполонили улицы курорта. До Кащенко близко?

И наконец, заключительный день. Тут уже не до шуток. На выбор предлагается одна из двух трейловых дистанций — 10 или 24 км (я ехал за удовольствием по максимуму). Стартуем все с того же Роза Плато, а дальше — километры горок то вверх, то вниз. И еще неизвестно, куда бежать легче, на спусках концентрация требуется предельная, чтобы не распластаться на гравии и не разодрать себе конечности по самые кости. Уцелел! Правда, последующие три дня о беге не могло быть и речи — на обратном пути в Москву на заправках из машины приходилось буквально вываливаться. К счастью, в Pajero Sport для таких вот «потерпевших» предусмотрено все — от дополнительных ручек на передних стойках до порожков-подножек.

Кузов пикапа настолько утилитарен, что может стать и импровизированной сценой. С нее гендиректор IronStar Андрей Кавун напутствовал бегунов трейла Rosa Sky.

Про L 200

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К слову, старт этого трейла гендиректор компании-организатора бегового фестиваля IronStar Андрей Кавун давал прямо из кузова обновленного пикапа Mitsubishi L200. «Проходимец» с рюкзачком за кабиной прибыл потягаться с бегунами в родной для себя стихии. По ходу гонки мы то и дело встречались с ним на кручах, где рестайлинговый внедорожник, унаследовавший у Pajero Sport усовершенствованную систему полного привода Super Select с двумя блокировками, пыхтел, доставляя фотографов к месту съемки.

К чему вообще сравнивать два, на первый взгляд, разных продукта? Во-первых, не такие уж они разные. Обновленный полный привод Super Select, позволяющий подключать переднюю ось прямо на ходу на скоростях до 100 км/ч, и 181-сильный дизель у машин идентичны. Конечно, для L200 доступна менее мощная версия этого мотора, а внедорожнику, напротив, положен топовый 3,0-литровый бензиновый агрегат. Есть различия и по автоматам. Если у более легкового внедорожника он 8-ступенчатый, то у работяги-пикапа — модифицированная коробка Aisin, которой добавили одну передачу, так что теперь пятая и высшая шестая, скорее, служат для более экономичной езды за городом.

Удалось и самому покрутить баранку рестайлингового L200. Поездка была короткой, этакий блиц-тест, но удалось проехать как по асфальту, так и вскарабкаться в гору по гравийке с блокировкой заднего дифференциала. По внедорожным свойствам машина лишь прибавила. Главным образом, ввиду изменения геометрии (выше клиренс, больше углы въезда и съезда). Но бездорожье, хоть и было стихией L200, для подавляющего большинства владельцев пикапа — лишь малая доля времени, проведенного за рулем. На шоссе, меж тем, тоже есть чем побаловать. В салоне куда тише (даже дизель слышен не столь отчетливо, как у собрата), а задние седоки оценят более комфортные настройки все еще рессорной подвески (вместо пяти листов здесь теперь по четыре). Но главное — на L200, наконец-то, приятно поглазеть, без каких-либо оговорок. Очень надеюсь, что его облик примерит на себя и Pajero Sport, чья корма лично у меня вызывает вопросы.

Кстати, будто услышав меня, в обновленном L200 японцы озадачились проблемой USB. И вынесли отдельные разъемы на переднюю консоль, а также дали возможность задним пассажиром заряжаться сепаратно. Вдобавок у нынешнего Pajero Sport пикап унаследовал двухзонный климат-контроль с похожим блоком управления. Разве что адаптивного круиза тут все еще недостает, да и мультимедийка не такая крутая, как у Спорта (без поддержки CarPlay и Android Auto).

Само собой, новые фишки заставили японцев пересмотреть цены топовой для L200 версию Instyle — за нее теперь просят 2 702 000 рублей. Совпадение или нет, но Pajero Sport с тем же мотором и 8AT стартует ровно с этой же отметки. И если вас не смущает открытый кузов (который, впрочем, можно спрятать под кунгом), то пикап ваш вариант. С несколько подросшими бортами он готов взяться за перевозку чего угодно — от мотоциклов, квадроциклов и снегоходов до бытовых крупногабаритов. А Pajero Sport — скорее, находка для людей семейных. Поездки по магазинам и в дальние странствия — его конек! И не беда, если пробку на трассе придется объезжать по полю, — сдюжит!

Характеристики Pajero Sport 2.4 Di-D L200 2.4 Di-D Длина/ширина/высота, мм 4785/1815/1805 5225/1815/1795 Двигатель R4, дизельный, DOHC, Common Rail, с цепным приводом ГРМ и системой изменения фаз газораспределения MIVEC Объем двигателя, куб. см 2442 Максимальная мощность двигателя, л.с. при об/мин 181/3500 Максимальный крутящий момент двигателя, Нм при об/мин 430/2500 Коробка передач 8АТ 6АТ Тип привода Подключаемый полный Дорожный просвет, мм 218 220 Разгон до 100 км/ч, с 12,3 Максимальная скорость, км/ч 180 177 Объем багажного отделения/кузова, л 673 н/д Снаряженная масса, кг 2095 1930 Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 8,0 8,6 Емкость топливного бака, л 70 75 Цена, руб от 2 702 000

Фото: Артур Саруханов и Mitsubishi