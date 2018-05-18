Eclipse Cross Challenge: побегай, чтобы поездить

Если так дела пойдут и дальше, то скоро журналистам, чтобы принять участие в тест-драйве, придется осваивать бисероплетение. А пока мы всего лишь наматываем километры по горам Кавказа. Бегом.

Понятное дело, что отправиться в такое путешествие из нашей редакции мог только самый «беганутый» ее представитель. Я уже рассказывал ранее, что принимал участие в различных стартах (в том числе соревновался в скорости с машиной). А тут выяснилось, что автопроизводители как с цепи сорвались и желают быть поближе к самым активным своим потенциальным клиентам. С фестивалем бега Rosa Run, проводимым вот уже в третий раз в Сочи широко известной в узких кругах компанией IronStar, вышло именно так. Марка Mitsubishi приурочила официальную ездовую премьеру своего компактного кроссовера Eclipse Cross к четырехдневному беговому фестивалю, куда и позвала журналистов и блогеров. Пойдите, мол, побегайте, ребятки, а потом мы вас и за руль посадим.

Для меня главный вопрос был не в том, чтобы преодолеть все четыре дня беговых мытарств (в себе я не сомневался), а в том, чтобы понять саму идею нового паркетника. Ну чего ради я должен платить за него столько же и даже больше (в зависимости от комплектации), чем за более вместительный Outlander? Лучшего способа выяснить это, чем оседлать Outlander и отправиться на нем в Сочи из Москвы, я не мог придумать. Заодно, рассудил я, проинспектирую трассу М-4 в преддверии отпускного сезона и грядущего чемпионата мира по футболу (игры пройдут в том числе в Ростове-на-Дону и Сочи).

Маршрут следования из Москвы в Розу Хутор (п. Эстосадок, Краснодарский край).

Преодолеть предстояло свыше 1700 км. И это только в один конец, причем не в одиночку, а вместе с семьей, а это значит, все самое дорогое и ценное везем с собой (я про жену, двоих детей и их поклажу — куда ж без нее?). В Аутлендере 2.4 (167 л.с.) с 477-литровым багажником есть где разгуляться. Причем, как покажут последующие покатушки по горным гравийным серпантинам, более мощный из предлагающихся для обычной версии автомобиля двигатель пришелся ко двору. А если учесть, что он охотно потребляет АИ-92 (при разнице с АИ-95 в рубль за литр вышла неплохая экономия на поездке), путешествие обещало сплошной позитив.

Надо сказать, что Outlander стал основным драйвером роста японцев в первом квартале года текущего: среди всех реализуемых на нашем рынке кроссоверов он обосновался на четвертой строчке, оттеснив Nissan Х-Trail. Немалую заслугу в популярности паркетника сыграла его калужская прописка. Как итог, самый навороченный «калужанин» (именно он и попался мне в руки) нынче предлагается по цене 2 140 000 руб.

Немало? Еще бы! Но если вглядеться в список опций, становится понятно, за что отдал деньги. Например, полностью светодиодные фары (можно на одном ближнем ехать глубокой ночью), камеры кругового обзора (парковка покорилась даже блондинкам), колеса 18 дюймов (ну, во-первых, это красиво!), круиз-контроль (кто-то еще по трассе без него обходится?) и мультимедийка Mitsubishi Connect с функцией CarPlay. По последнему пункту есть вопрос: разработчики правда думали, что после подключения смартфона к бортовой системе надобность в нем отпадет? Докладываю: не отпадет. Например, из-за необходимости использовать Яндекс.Навигатор (потому что чем дальше от Москвы, тем меньше в России-матушке разбираются карты Apple), а значит, придется вновь использовать держатель. Только вот незадача: оба USB-порта для подключения и зарядки телефона — в подлокотнике, зарядному кабелю до гаджета оттуда ну никак не дотянуться…

Герой нашей поездки преодолел около 4000 км, забрался в горы и вернулся в Москву невредимым. Средний расход Аи-92 составил 8,2 л/100 км.

Кстати о гаджетах. Путь до Сочи пролегал по платным участкам трассы М-4 «Дон» (ехали нон-стопом, поэтому экономили время), в связи с чем обзавелся в дорогу транспондером. С ним терминалы оплаты проходятся куда быстрее, да и скидочка в 20% при проезде подкупает. Все работает отлично за одним лишь исключением: не надейтесь на функцию «автоплатеж» в приложении — сам по себе счет может не пополниться, будете, как и я, стоять на аварийке у очередного шлагбаума и соображать, что же пошло не так. А заодно потратите все время, что сэкономили ранее. Спасибо «Автодору» за «заботу», чего уж там!

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В целом, дорога на Сочи неплоха, вызывают нарекания разве что несколько участков, где продолжается ремонт (в районе Лосево, Каменск-Шантинского и Шахт, а также на подъездах к Краснодару). Но самые неприятные впечатления от последних 100 км до Ростова — на мостах приходилось оттормаживаться аж до 20 км/ч, иначе можно было лишиться красивых колес и подвески. Позже в интервью кто-то из автодоровцев докладывал, что к июньскому ЧМ-2018 капитальный ремонт мостов завершить не удастся, поэтому их спешно залатают, а в августе расковыряют вновь. Отпускники, примите к сведению.

На перегоне Джубга — Сочи думал лишь об одном: хорошо, что еще не пик сезона отпусков, иначе очереди за тихоходами, обойти которые то и дело запрещает разметка, превратились бы в муку. А так ехали хоть и неспешно, но уверенно. Вся дорога до Розы Хутора (Эстосадок) заняла 21 час. Обратно я управился за 19, объехав пробку на М-4 через Новочеркасск. С заправками, предлагающими в том числе перекус и даже душевые кабины, проблем нет, те же АЗС «Лукойл» попадаются на каждые 50–100 км пути.

Итак, чего же ради мы приперлись на юга?

Rosa Peak

Все началось 3 мая с участия в километровом вертикальном забеге Rosa Peak на одноименную гору. Дело было так: поднимаемся на фуникулере до Розы Плато (около 1200 м над уровнем моря), где расположился стартовый городок. А уже оттуда бегом/пешком до Розы Пик (2300 м над уровнем моря). Итого за 6 км дистанции придется преодолеть набор высоты в 1150 м. Думал уложиться в час. Угу, как бы не так: итоговое время 1:22 (29-летний Егор Белоусов пришел первым за 1:01).

Rosa Quest

Тут потребовалась командная тактика, смекалка и просто позитивный настрой. Потому что бегать по раскаленной солнцем Олимпийской набережной Розы Хутора то еще занятие. Предстояло, как несложно догадаться, выполнить заготовленные для участников задания (всего 39) и как следует побегать по локациям. Мы в итоге за три часа намотали 12 км, так и не разобравшись со всеми пунктами программы. Зато получили заряд бодрости и духа! К слову, организаторы не преминули ввернуть и задачки по новому Eclipse Cross, скажем, по количеству подушек безопасности (их, кстати, в новом кроссовере Mitsubishi семь) и размеру шин (безальтернативно речь идет о колесах, обутых в резину 225/55 R18).

Rosa Carnival

На третий день погода и организаторы решили дать нам передышку. Предстояло пробежать всего-то 3 км, причем уже не соревнуясь на скорость. Все, что требовалось, — придумать свое видение костюма «Агента 007» и прохватить в нем по все той же набережной, став участником карнавала. Лучших впоследствии определило жюри. Впрочем, участники шуточного забега сильно отвлеклись от заданной темы. Кого тут только не было: годзиллы и человеки-пауки, водолазы и различная мифическая живность! Одна пара из Самары бежала… в свадебных нарядах. Как выяснилось, ребята познакомились ранее благодаря участию в беговых стартах, а здесь на фестивале решили обменяться обручальными кольцами. Кроме шуток!

Rosa 777

А вот тут уже было совсем не до шуток. Только вдумайтесь: стартовав на все той же Олимпийкой набережной и преодолев 7 км плоской дистанции, нужно было еще через 7 км добраться по серпантинам (теперь уже асфальтовым — по дорогам общего пользования) до Розы Плато, а оттуда вернуться обратно в стартовый городок. Итого — полумарафон. Участвовать в забегах на 21 км ранее мне доводилось неоднократно. Но одно дело — почти идеально плоская поверхность вокруг какого-нибудь озера Гарда, другое — рельефная трасса с набором высоты около 800 м. В общем, пришлось попотеть и поставить рекорд… по максимальному пульсу. Можно было, конечно, предпочесть полумарафону забег-спутник на 7 км, но мы же проделали в Сочи такой путь! Грешно было проявлять малодушие...

***

Едва приняв душ, отправляюсь на блиц-тест нового Eclipse Cross. Тренд из премиум-сегмента, где производители уже наигрались с делением SUV на классы и ударились в «купезацию» (вспомните купе-кроссоверы BMW и Mercedes-Benz), захлестнул и масс-маркет. Nissan выступил с Жуком, Toyota с моделью CH-R... Не стали мешкать и в Mitsubishi.

Что можно сказать после получасового знакомства с новичком? Если не думать о цене, он очень недурен. Он совершенно точно на две головы выше ASX — по дизайну, технике, управляемости и функционалу. В чем-то выигрывает у Аутлендера, на котором я приехал. Скажем, тут есть проекционный дисплей с указаниями навигации, восьмое поколение вариатора Jatco (F/W1CJC) с логикой переключения момента Step-up (имитация традиционного автомата, так что где-то в проспектах трансмиссию даже величают 8-CVT), адаптивный круиз-контроль (у Аутлендера такой положен лишь дорогущей версии GT). Наконец, под капотом здесь новый 150-сильный мотор 4B40 с двумя верхними распредвалами, турбонагнетателем и цепным приводом ГРМ — и этот двигатель тоже готов довольствоваться 92-м бензином. Он отлично спелся с обновленной коробкой!

Но Eclipse Cross ожидаемо тесен. Особенно этого не скрыть во втором ряду и в багажнике. Как бы понимая эту конструктивную особенность, японцы врезали в крышу панорамный люк, дабы избавить вас от клаустрофобии, задние сиденья научили перемещаться на 20 см вперед/назад, а их спинки — регулироваться в восьми фиксированных значениях. Все для того, чтобы хоть как-то обеспечить дополнительным местом куцый 310-литровый багажник. Но знаете что? Я, кажется, нашел оригинальное решение для завода-изготовителя. Выкиньте к чертям полноразмерную запаску из кладовки — этому городскому жителю она ни к чему, обойдется и докаткой (или вовсе — ремкомплектом)!

Не понял я и тачпада на центральном туннеле. Послушайте, это же компактный автомобиль, тут задний пассажир легко может почесать пятку водителю. Неужели он (водитель) не достанет рукой до 7-дюймового сенсорного дисплея, чтобы обойтись без всех этих тач-посредников?

В «ММС Рус» говорят, что покупатели Эклипса распределятся в пропорции 65/35 в пользу мужчин. А мне вот почему-то показалось наоборот. Особенно когда я смотрел на машинку в модном цвете красный металлик, напоминающем лак для ногтей. Этот автомобиль совершено точно выбирать будут сердцем. Точно так же, как я в свое время сердцем проголосовал за ЗОЖ и за бег...

Характеристики Mitsubishi Eclipse Cross Mitsubishi Outlander 2.4 Ultimate 4WD Длина/ширина/высота, мм 4405/1805/1685 4695/1810/1703* Дорожный просвет, мм 215 Двигатель R4, бензиновый, турбированный R4, бензиновый Объем двигателя, куб. см 183 2360 Максимальная мощность двигателя, л.с./об/мин 150/5500 167/6000 Максимальный крутящий момент двигателя, Нм/об/мин 250/2000–3500 222/4100 Трансмиссия CVT, постоянный полный привод Максимальная скорость, км/ч 195 198 Разгон 0–100 км/ч, с 11,4 10,5 Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 7,7 7,8 Снаряженная масса, кг 1600 1585 Объем багажного отделения, л 310 477 Цена, руб. 2 163 000 2 140 000

*Высота указана с рейлингами

Фото: Артур Саруханов и Mitsubishi