Mitsubishi объявила рублевые цены на Eclipse Cross

Компактный кроссовер Eclipse Cross, который разместился в модельном ряду Mitsubishi между ASX и Outlander, будет стоить в России от 1 399 000 рублей. «Живые» машины появятся у дилеров в конце апреля.

Mitsubishi Eclipse Cross дебютировал год назад на Женевском автосалоне и вот, наконец, добрался до России. К нам будут поставляться кроссоверы японской сборки с безальтернативным бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 150 л.с. (его можно заправлять 92-м бензином).

Базовая переднеприводная версия Invite с 6-ступенчатой механикой оценена в 1 399 000 рублей. В ее оснащение входят две подушки безопасности, система стабилизации, однозонный климат-контроль, аудиосистема с CD/MP3-плеером, датчики дождя и света, противотуманки, 18-дюймовые литые колеса, рейлинги на крыше.

Прочие модификации идут в комплекте с вариатором. Самый доступный двухпедальный Eclipse Cross с передним приводом в комплектации Intense стоит 1 629 990 рублей. За эти деньги покупатель получит автомобиль, дополненный электромеханическим стояночным тормозом (сомнительное, надо сказать, удобство), двухзонным климат-контролем, омывателями фар, обогревом ветрового стекла, рулевого колеса и передних сидений, круиз-контролем, мультимедийной системой Mitsubishi Connect с камерой заднего вида и рядом других приятных мелочей.

За полноприводную топ-версию Ultimate необходимо выложить 2 159 990 рублей. «Полный фарш» подразумевает 7 подушек безопасности, полный комплекс систем активной безопасности, помогающих водителю избежать аварии, cистему бесключевого доступа в автомобиль и пуск двигателя кнопкой, кожаную обивку сидений, электропривод регулировок кресла водителя, камеры кругового обзора в сочетании с датчиками парковки, светодиодные фары ближнего света, проекционный экран над основным щитком приборов, аудиосистему Rockford Fosgate, панорамную стеклянную крышу с люком.

Напомним, что Mitsubishi Eclipse Cross построен на той же платформе, что ASX и Outlander. У всех трех кроссоверов одинаковая колесная база (2670 мм), но ASX позиционируется как условно доступный, Outlander — как среднеразмерный семейный автомобиль с вместительным багажником, а Eclipse Cross — как имиджевая модель, адресованная преимущественно состоятельной молодежи.

Эксперт «За рулем» уже протестировал Mitsubishi Eclipse Cross, с выводами можно ознакомиться здесь.

Осенью прошлого года Mitsubishi Eclipse Cross прошел краш-тесты Euro NCAP.

Фото: Mitsubishi