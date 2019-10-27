4 простых приема, чтобы не буксовать

Наши советы подойдут для автомобилей с любым типом привода при езде по снегу, грязи и любой другой скользкой поверхности, будь то песок или слой опавших по осени листьев.

Меньше газа!

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Главный принцип езды на любом скользком покрытии — грамотно дозировать тягу. Если ведущие колеса уже начали буксовать, попробуйте плавно уменьшить тягу, чтобы не дать колесам прокручиваться и уже окончательно не забить снегом или грязью протектор шин и не «закопать» автомобиль.

На машине с механической коробкой важно почувствовать грань, за которой двигатель заглохнет, — грамотно выбрать передачу. Трогаясь на автомобиле с механической коробкой на скользком покрытии с пробуксовкой, нужно максимально быстро перейти с первой на вторую передачу (на машинах с автоматами это, по сути, зимний режим, который на многих моделях можно включить принудительно). А дальше, когда автомобиль уже тронулся, на скользком участке тяга, опять же, должна быть по возможности стабильной — без резкого прибавления и уменьшения газа.

На скользком покрытии поворачивать колеса надо плавно и? насколько возможно? на минимальные углы.

Только прямо!

На любом скользком покрытии, способствующем пробуксовке, руль надо вращать плавно и по возможности на минимальные углы. Выехать из снега, песка, грязи куда проще с прямыми колесами, чем с вывернутыми, увеличивающими сопротивление качению. А уж когда автомобиль более ли менее уверенно поехал, можно вращать руль, но без резких движений и больших углов, выбирая, по возможности, соответствующую траекторию. В снегу иногда перед тем, как тронуться, полезно на месте пару раз провернуть колеса влево-вправо, как бы создав им стартовую площадку. Но стартовать надо все равно прямолинейно.

Иногда, чтобы поехать вперед, достаточно сначала немного отступить назад.

Нельзя вперед? Поедем назад!

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Когда машина начала буксовать уже основательно, добавлять газ, все сильнее раскручивая колеса остановившегося автомобиля, уже бессмысленно. Только глубже закопаетесь, заодно перегревая и уродуя сцепление или автоматическую коробку.

Нельзя вперед? Попробуйте назад! Иногда достаточно отъехать всего-то сантиметров на десять, и этого «плацдарма» хватит, чтобы миновать критический участок (помня о ровной тяге и максимально прямых колесах!). Такую процедуру можно проделать и несколько раз. Особенно этот прием (на шоферском сленге — раскачка) эффективен на автомобиле с механической коробкой. При умелом быстром переключении с задней передачи на первую заставить машину набрать уверенный ход удается очень часто.

Автоматические коробки раскачки не позволяют. О чем, кстати, не стоит забывать, оказавшись на опасном, скользком участке. Но отъехать немного назад для разгона уж точно стоит попробовать.

Если машина уже встала, давить на педаль газа на передней передаче бессмысленно, да и вредно для трансмиссии.

Только вперед!

Иногда проще миновать скользкий участок — скажем, заснеженный подъем — с разгона, что называется, ходом. Если речь идет о заснеженной площадке, делать это можно, лишь зная, что под снегом нет препятствий: больших камней, открытых колодцев или, например, ржавой арматурины, то есть на хорошо знакомом месте. Тогда, набрав скорость, на второй-третьей передаче и не меняя (в крайнем случае, лишь по необходимости немного и очень плавно прибавляя газ) тяги, с максимально прямыми колесами форсируем снежную, или грязевую преграду.

Эти нехитрые приемы все же требуют тренировки, которую лучше провести заранее — до того, как машина забуксовала уже безнадежно. Почувствуете себя гораздо увереннее, да и машина целей будет.

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