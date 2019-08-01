Давление в шинах автомобилей должно поддерживаться в рамках, рекомендованных заводом-изготовителем. Но иногда бывает полезно нарушить правила. К чему это приведет, объясняет эксперт «За рулем».

Изменением давления в шине можно очень сильно повлиять на ее характеристики — в частности на проходимость. Недаром на армейские колесные машины устанавливают систему центральной регулировки давления воздуха в шинах.

А на обычной легковой машине или кроссовере можно для снижения удельного давления на грунт уменьшить давление примерно до 1,2 бара. Машина перестанет проваливаться в грязь или песок и сможет самостоятельно выбраться.

Тот же совет применим и для освобождения из снежного плена зимой. На очень скользких зимних дорогах давление в шинах можно снизить до 1,5 бара, что несколько улучшит сцепление шин со снежной или ледяной коркой.

А перед дальней дорогой, которая будет пролегать по скоростным магистралям, многие производители как шин, так и автомобилей рекомендуют увеличить давление на величину около 0,2 бара. Шины будет меньше нагреваться от внутреннего трения и экономить немножко топлива, так как сопротивление качению будет ниже.