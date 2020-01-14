Семейный тест-драйв нового пикапа: зачет сдан

В редакционном парке За рулем второй месяц служит Mitsubishi L200. Наконец мы проверили, не тесно ли ему на супермаркетных парковках и как он ведет себя на типичной дороге к даче.

Mitsubishi L200 cобирают в Таиланде, где всегда +30. Несмотря на это, автомобиль теплый — с подогревами сидений и руля, и даже дизель прогревает салон довольно быстро.

В городе

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Первый выезд из двора напоминает выход корабля из узкой бухты: чтобы не зацепить соседние машинки и стены домовой арки (наш дом построен в 1927 году), маневрировать приходится осторожно, контролируя по зеркалам заднюю часть машины. Двигаться назад помогает камера заднего вида с направляющими на мониторе. Увы, оптика все равно немного искажает картинку, и сама камера быстро забрызгивается в ненастную погоду. Парктроники машине не помешали бы. И омыватель для камеры, а то линзу приходится очищать пальцем. Неэстетично, как минимум.

Силовой агрегат надо похвалить — двигателя хватает, чтобы ехать наравне с легковушками (а то и быстрее), новый шестиступенчатый автомат Aisin меняет передачи быстро и незаметно.

Только отъехали от дома — звонок от курьера. Я и забыл, что накануне подключил к к машине смартфон… Слышимость отличная, и сама система Hands Free — полезная штука, что для частного использования, что для коммерческих водителей.

Жаль, что в местной мультимедийке нет встроенной навигации и вывести на дисплей свою, со смартфона, не получится: в Россию L200 приходит без поддержки Apple CarPlay и Android Auto, хотя на других рынках она есть.

При движении по ровной дороге снова вспоминается сравнение с яхтой — из-за неплохих (по пикаповским меркам) шумоизоляции и плавности хода. При этом сзади — рессорная подвеска, а в большом грузовом отсеке только один баульчик с детской хоккейной формой.

На парковке

Наш сын — начинающий хоккеист. Несмотря на выходной день, с утра мы едем на дополнительную тренировку в один из торговых центров с катком. Подземный паркинг еще не заполнен, но хочется встать поближе ко входу, так что приходится «крутиться». Здесь я вспоминаю, что у Mitsubishi L200 лучший в классе радиус разворота — 5,9 м (у ближайших конкурентов на российском рынке — 6,1 и 6,4). После тренировки, через полтора часа, паркинг оказывается заполнен, но выехать удается без лишних движений, как на легковушке.

Держим путь за город, забросив в кузов комплект колес с временного хранения, которые нужно отвезти на дачу. Колеса от другой машины, 16-дюймовые, и размещаются в грузовом отсеке свободно — можно положить еще пару комплектов. И их веса наш пикап не чувствует — что там какие-то полсотни кг при грузоподъемности под тонну! И, несмотря на то, что L200 практически не загружен, он достаточно комфортно проходит «лежачих полицейских». Они чувствуются, но автомобиль на них не подбрасывает. Энергоемкость подвески хороша.

Кстати, именно такая грузоподъемность и то, что наш автомобиль 4-го экологического класса, позволяет нам ехать через центр города, чем и пользуемся, проложив маршрут мимо Кремля, по Новому Арбату и Кутузовскому проспекту. На этом маршруте полно гаишников, но на «Эльку» они не обращают внимания.

За городом

Недаром говорят, что звучание дизельного двигателя — отличное снотворное для маленьких. Наш хоккеист на заднем сиденье крепко спит. Замечаю, что обычно его ноги упираются в спинку водительского кресла. Здесь — нет: по длине салона этот пикап тоже рекордсмен класса. Хитрость в особой форме кабины с так называемой J-линией: задняя стенка кабины отодвинута, и спинка заднего ряда сидений стоит под углом 25° к вертикали. Кстати, именно под таким углом чаще всего ставят спинки и водители.

Приехав на дачу, приглашаю покататься на «Эльке» брата, владельца Mitsubishi Pajero Sport первого поколения, родственного L200. Брат — охотник и рыбак, легковушки не признает, новые кроссоверы презирает. Сев за руль L200, он осторожничает, и я прошу ездить побыстрее — так, что «Элька» начинает прыгать на кочках, а забытые в кузове колеса громыхают о борта. Ничего, эта машина выдержит.

После ускоренного тест-драйва спрашиваю, подходит ли L200 для поездки на рыбалку. Брат лаконичен: «Зачет».

На обратном пути

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…На пути в город подмечаю еще один недостаток — панель климат-контроля лишена подсветки. Возможно, это не проблема в солнечном Таиланде. Но у нас расположение кнопок приходится запоминать и действовать наощупь. Странная экономия.

С другой стороны, хочется похвалить конструкторов опционального кунга — они ведь тоже могли бы сэкономить на подсветке, но поставили на потолок яркий светодиодный плафончик, который здорово помогает при погрузке-выгрузке. Еще бы придумали выдвижной лоток для груза, лежащего у дальнего борта кузова, а то приходится тянуться или даже нырять целиком.

Что касается света фар, то полностью светодиодная оптика «топовой» версии (Instyle) очень хороша.

В какой-то момент автомобиль сообщает надписью на щитке приборов, что возможен гололед. И пусть машина неплохо идет даже на заднем приводе, на всякий случай прямо на ходу подключаю полный, используя возможности системы Super Select.

В темноте жена, сидящая сзади, вышивать уже не может, пересаживается на переднее сиденье. «С вышивкой, конечно, на втором ряду удобнее, — говорит она, — есть куда положить схему и все нитки разложить. Но спереди еще свободнее и можно выбрать посадку. И если ехать на дальняк, то лучше спереди. И вообще — дай порулить!»

Мне казалось, что ей техника такого рода неинтересна, но, конечно, дам жене возможность, когда поедем на L200 куда-нибудь далеко.

Пока наш результат по расходу — 9,7 литра в смешанном цикле, но это больше по городу. Для автомобиля, напоминающего круизный лайнер, и это очень неплохо, но я помню официальные 8,6 на сотню. На L200 можно ездить по городу — никаких проблем нет. Но загородные трассы подходят таким автомобилям больше.