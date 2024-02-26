Надежная легковушка чуть дороже миллиона – 5 топ-моделей из Японии

«За рулем» рассказал, почему выгодно покупать настоящие японские автомобили

Правый руль в цене

Несмотря на все ограничения, ввоз подержанных машин с правым рулем в прошлом году увеличился. Владивостокская таможня сообщила о 226 тысячах прибывших автомобилей.

Для нашего вторичного рынка, чей объем достиг 5,7 млн машин, это капля в море. Но дефицит экземпляров с небольшим пробегом никуда не делся. Из всех предложений на вторичке 60% — с пробегом выше 100 тысяч км, а 25% преодолели 200 тысяч. А «японок» привозят, в основном, возрастом 3-7 лет с умеренными пробегами 40-100 тысяч км.

Большинство их осядет в Сибири и Дальневосточном регионе, однако правый руль стал чаще мелькать и по другую сторону Урала.

Помимо сравнительной молодости у праворульных машин есть другие преимущества. Во-первых, японские качество и надежность, а во-вторых – разумные цены.

Недостатки тоже присутствуют. Сам правый руль – уже недостаток, ощутимый при загородных обгонах. Дефицит запчастей также имеет место, даже на Дальнем Востоке с ними непросто. Ну и особенности исполнения для японских потребностей – если это не кроссовер, то клиренс не превышает 130-140 мм.

Тем не менее, спрос на праворульные модели с 2021 года вырос более чем в два раза. Самые популярные марки – Honda и Toyota, доля остальных скромна.

Honda Freed

Компактвэн, длиной ровно как Лада Гранта – 4265 мм. Цена 1,5-2,2 млн рублей за пятилетние машины с пробегами 30-80 тысяч км. Цена от пробега не особо зависит – больше от комплектации.

Абсолютный лидер по числу «праворульных» предложений на данный момент. Предлагается в двух поколениях — первом (до 2016 года) и втором, но набор главных агрегатов у них схож.

На большинстве машин установлен атмосферный «цепной» мотор L15A 1.5 (131 л.с.), работает только с вариатором. Двигатель очень надежный. Вариаторы Хонды тоже хвалят – без запинки могут пройти 220-250 тысяч км. Отзывы владельцев отрезвляют – переборка назревает в ожидаемом диапазоне 150-180 тысяч км.

Часть машин – гибриды с бензиновым двигателем L15B (цикл Аткинсона), семиступенчатым роботом и электромотором,. Суммарная мощность – 110 л.с. Единственное противопоказание здесь – робот, по характеру схожий с немецким DSG. Ремонт может потребоваться еще до 100 тысяч км.

Полный привод возможен у обеих версий – у 4х4 клиренс 150 мм против штатных 135 мм. Особых преимуществ вне дорог не дает, муфта слишком нежная.

Подвеска у маломерных японских машин традиционно дубовая, но живучая. Салон (вариации от 5 до 8 мест) с широкими возможностями трансформации – норма для Японии. Оснащение богатое уже в базе.

Honda Fit

Пятидверный хэтчбек. Если бы продавался у нас, то назывался бы, скорее всего, по-европейски — Jazz. Актуально третье поколение (до 2020 года). Пятилетние машины предлагают за 1,3-1,7 млн рублей.

Шасси и наборы мотор-трансмиссия – общие с моделью Freed, но Fit на 200 мм короче. Гамма силовых агрегатов расширена двигателем L13B 1.3 (100 л. с.). У Фита есть версии с МКП, но их к нам почти не везут.

Младший мотор также надежен, хотя ресурс его чуть меньше. Проблемы схожие с 1.5 – встречаются ранние отказы неремонтопригодных катушек зажигания. Вероятно, связано это с качеством топлива – при степени сжатия 13,5 АИ-92 неприемлем, да и АИ-95 не идеал.

Есть гибрид – идентичен модели Freed. И есть полный привод – с любым из моторов. Дорожный просвет также варьируется, у версии 4х4 он выше. У Freed размеры багажного отсека зависят от числа сидений, здесь же он фиксированный – 340 л по заводским данным.

Toyota Vitz

Пятидверный хэтчбек и прямой конкурент Хонды Fit. Третье поколение выпускали до 2020 года, проведя два рестайлинга. Пятилетние машины стоят 1-1,5 млн рублей

В Европе продавался под названием Yaris. Попадал к нам с «левым» рулем, но в ничтожных количествах. Праворульные же продают сотнями.

Две трети машин – с очень экономичным мотором 1KR-FE 1.0 (69 л.с.). Трехцилиндровый агрегат склонен к вибрациям и с точки зрения ресурса – не лучший выбор.

Двигатель 1NR-FE 1.3 (95, 99 л.с.) применяли на знакомой нам Королле. При втором рестайлинге (2017) появился агрегат 2NR-FKE 1.5 (109 л. с.) – бензин ему предписан АИ-98.

По большому счету, моторы до 200 тысяч км не ломаются. И хотя они с распределенным впрыском, всем присущи накопление нагара и закоксовка – темпы зависят от качества применяемых масла и топлива. Также у всех рано может выйти из строя насос системы охлаждения.

МКП к нам не попадает, только вариаторы К410/411 (Aisin) – с исключительно «ватными» настройками, так что динамики не дождешься и при двигателе 1.5.

Полный привод доступен с мотором 1.3. Десятая часть предложений у нас – гибриды. Гибридная силовая установка на основе мотора 1NZ-FXE 1.5 (74 л. с.) заимствована у Приуса.

Самый распространенный отзыв владельцев об автомобиле Vitz: менял только расходники. Системных болячек не выявлено, электроника надежна, работы по ходовой назревают в районе 100 тысяч км. Ну, если не носиться по ямам. Клиренс 140 мм к этому не располагает.

Honda Vezel

Компактный кроссовер размером с Hyundai Creta. Просвет – 190 мм, багажник — 400 л. Первое поколение выпускали до 2021 года. Цена пятилетних машин составляет 1,6-2,5 млн рублей.

По платформе и агрегатам – также сородич семейки Fit/Freed. Очень надежная машина. Фирменный комплекс Honda Sensing (адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и предотвращения столкновений) – в базовой комплектации.

Все двигатели 1.5 (L15B, LEB, наддувный L15BY) построены вокруг одного блока, но различаются оборудованием и управляющими программами.

Самая массовая версия – гибрид (132 л.с.) с тем же семиступенчатым роботом, который может начать тупить и дергаться после 80 тысяч км. Особенно, если наплевать на необходимость регулярных калибровок. Предпочтительнее выглядит 130-сильная версия с вариатором. Турбонаддувный мотор (172 л.с.) дарит наилучшую динамику, но быстрее убивает вариатор, да и его собственная цепь ГРМ может растянуться раньше нормы.

В остальном это прекрасный и щедро оснащенный автомобиль без слабых мест. Подвеска и у него жесткая и тряская, но на ровных дорогах это не мешает. Полный привод не рассчитан на преодоление препятствий – почуяв критические пробуксовки, электроника отключает муфту.

Toyota Corolla Fielder

Поколение XI (Е160, 170, 180) выпускают до сих пор, актуальны первый (2015) и второй (2017) рестайлинги. Пятилетние универсалы отдают за 1,4-1,9 млн рублей.

По длине – как Лада Веста SW (4400 мм). Просвет 150 мм, багажник около 450 л. Технически отличается от Короллы-седана (Axio; его также предлагают в заметных количествах) только кузовом и отдельными элементами интерьера. И еще универсалу не дали младший мотор 1.3.

У нас доминирует 1NZ-FE 1.5 (103, 109 л.с.), а 1.8 встречается на единичных экземплярах. По конструкции и характеру они схожи: до 100 тысяч км все обычно прекрасно, кроме подтекающего насоса системы охлаждения. Затем прогрессирует расход масла.

Минимально допустимое топливо — АИ-95. Цепь ГРМ может растянуться после 100-120 тысяч км, а модуль управления клапанами (Valvematic) в возрасте эпизодически глючит. В целом моторы надежны, хотя есть вопросы к общему ресурсу – до приличествующих 300 тысяч км многие не доживают. Правда, завод и обещал всего 200 тысяч км.

Трансмиссия – только вариаторы Aisin, что означает: жди приключений в районе 150 тысяч км или раньше. Полный привод «асфальтовый» и сочетается только с мотором 1.5. Треть предложений – гибриды, схема также идентична той, что у Приуса.

Подвеска комфортная и живучая. Оснащение – от богатого до очень богатого. Надежность всех элементов на японском уровне.

Стоит брать «праворукую»?

Среди недорогих японских машин все сложнее найти «механику» или классический гидроавтомат. У многих моделей их вообще уже не бывает. При покупке мириться придется не только с правым рулем, но еще и с вариатором или роботом. Ремонт их не вызывает ступора у современных механиков, но затруднения с запчастями неизбежны. Даже на Дальнем Востоке, где правый руль – основа автопарка, сервисмены склонны вместо ремонта проводить замену на контрактный агрегат.

Ну и двигатели японцы не подстраивают под российский рынок, и большинству свежих моделей (после 2010 года) АИ-92 попросту не подходит. В Японии продают бензин двух марок: Regular (для старых агрегатов, близок к АИ-92) и Premium с октановым числом 98-100.

Праворульные машины по-прежнему довольно выгодны при покупке, даже с учетом доставки за 5000 км железной дорогой. И если брать ухоженную машину с пробегом 50 тысяч км, то еще на сотенку бесперебойной работы можно рассчитывать. Но вот продать затем «правый руль» — дело непростое, особенно в европейской части России.

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