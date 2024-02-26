Надежная легковушка чуть дороже миллиона – 5 топ-моделей из Японии
Правый руль в цене
Несмотря на все ограничения, ввоз подержанных машин с правым рулем в прошлом году увеличился. Владивостокская таможня сообщила о 226 тысячах прибывших автомобилей.
Для нашего вторичного рынка, чей объем достиг 5,7 млн машин, это капля в море. Но дефицит экземпляров с небольшим пробегом никуда не делся. Из всех предложений на вторичке 60% — с пробегом выше 100 тысяч км, а 25% преодолели 200 тысяч. А «японок» привозят, в основном, возрастом 3-7 лет с умеренными пробегами 40-100 тысяч км.
Большинство их осядет в Сибири и Дальневосточном регионе, однако правый руль стал чаще мелькать и по другую сторону Урала.
Помимо сравнительной молодости у праворульных машин есть другие преимущества. Во-первых, японские качество и надежность, а во-вторых – разумные цены.
Недостатки тоже присутствуют. Сам правый руль – уже недостаток, ощутимый при загородных обгонах. Дефицит запчастей также имеет место, даже на Дальнем Востоке с ними непросто. Ну и особенности исполнения для японских потребностей – если это не кроссовер, то клиренс не превышает 130-140 мм.
Тем не менее, спрос на праворульные модели с 2021 года вырос более чем в два раза. Самые популярные марки – Honda и Toyota, доля остальных скромна.
Honda Freed
Абсолютный лидер по числу «праворульных» предложений на данный момент. Предлагается в двух поколениях — первом (до 2016 года) и втором, но набор главных агрегатов у них схож.
На большинстве машин установлен атмосферный «цепной» мотор L15A 1.5 (131 л.с.), работает только с вариатором. Двигатель очень надежный. Вариаторы Хонды тоже хвалят – без запинки могут пройти 220-250 тысяч км. Отзывы владельцев отрезвляют – переборка назревает в ожидаемом диапазоне 150-180 тысяч км.
Часть машин – гибриды с бензиновым двигателем L15B (цикл Аткинсона), семиступенчатым роботом и электромотором,. Суммарная мощность – 110 л.с. Единственное противопоказание здесь – робот, по характеру схожий с немецким DSG. Ремонт может потребоваться еще до 100 тысяч км.
Полный привод возможен у обеих версий – у 4х4 клиренс 150 мм против штатных 135 мм. Особых преимуществ вне дорог не дает, муфта слишком нежная.
Подвеска у маломерных японских машин традиционно дубовая, но живучая. Салон (вариации от 5 до 8 мест) с широкими возможностями трансформации – норма для Японии. Оснащение богатое уже в базе.
Honda Fit
Шасси и наборы мотор-трансмиссия – общие с моделью Freed, но Fit на 200 мм короче. Гамма силовых агрегатов расширена двигателем L13B 1.3 (100 л. с.). У Фита есть версии с МКП, но их к нам почти не везут.
Младший мотор также надежен, хотя ресурс его чуть меньше. Проблемы схожие с 1.5 – встречаются ранние отказы неремонтопригодных катушек зажигания. Вероятно, связано это с качеством топлива – при степени сжатия 13,5 АИ-92 неприемлем, да и АИ-95 не идеал.
Есть гибрид – идентичен модели Freed. И есть полный привод – с любым из моторов. Дорожный просвет также варьируется, у версии 4х4 он выше. У Freed размеры багажного отсека зависят от числа сидений, здесь же он фиксированный – 340 л по заводским данным.
Toyota Vitz
В Европе продавался под названием Yaris. Попадал к нам с «левым» рулем, но в ничтожных количествах. Праворульные же продают сотнями.
Две трети машин – с очень экономичным мотором 1KR-FE 1.0 (69 л.с.). Трехцилиндровый агрегат склонен к вибрациям и с точки зрения ресурса – не лучший выбор.
Двигатель 1NR-FE 1.3 (95, 99 л.с.) применяли на знакомой нам Королле. При втором рестайлинге (2017) появился агрегат 2NR-FKE 1.5 (109 л. с.) – бензин ему предписан АИ-98.
По большому счету, моторы до 200 тысяч км не ломаются. И хотя они с распределенным впрыском, всем присущи накопление нагара и закоксовка – темпы зависят от качества применяемых масла и топлива. Также у всех рано может выйти из строя насос системы охлаждения.
МКП к нам не попадает, только вариаторы К410/411 (Aisin) – с исключительно «ватными» настройками, так что динамики не дождешься и при двигателе 1.5.
Полный привод доступен с мотором 1.3. Десятая часть предложений у нас – гибриды. Гибридная силовая установка на основе мотора 1NZ-FXE 1.5 (74 л. с.) заимствована у Приуса.
Самый распространенный отзыв владельцев об автомобиле Vitz: менял только расходники. Системных болячек не выявлено, электроника надежна, работы по ходовой назревают в районе 100 тысяч км. Ну, если не носиться по ямам. Клиренс 140 мм к этому не располагает.
Honda Vezel
По платформе и агрегатам – также сородич семейки Fit/Freed. Очень надежная машина. Фирменный комплекс Honda Sensing (адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и предотвращения столкновений) – в базовой комплектации.
Все двигатели 1.5 (L15B, LEB, наддувный L15BY) построены вокруг одного блока, но различаются оборудованием и управляющими программами.
Самая массовая версия – гибрид (132 л.с.) с тем же семиступенчатым роботом, который может начать тупить и дергаться после 80 тысяч км. Особенно, если наплевать на необходимость регулярных калибровок. Предпочтительнее выглядит 130-сильная версия с вариатором. Турбонаддувный мотор (172 л.с.) дарит наилучшую динамику, но быстрее убивает вариатор, да и его собственная цепь ГРМ может растянуться раньше нормы.
В остальном это прекрасный и щедро оснащенный автомобиль без слабых мест. Подвеска и у него жесткая и тряская, но на ровных дорогах это не мешает. Полный привод не рассчитан на преодоление препятствий – почуяв критические пробуксовки, электроника отключает муфту.
Toyota Corolla Fielder
По длине – как Лада Веста SW (4400 мм). Просвет 150 мм, багажник около 450 л. Технически отличается от Короллы-седана (Axio; его также предлагают в заметных количествах) только кузовом и отдельными элементами интерьера. И еще универсалу не дали младший мотор 1.3.
У нас доминирует 1NZ-FE 1.5 (103, 109 л.с.), а 1.8 встречается на единичных экземплярах. По конструкции и характеру они схожи: до 100 тысяч км все обычно прекрасно, кроме подтекающего насоса системы охлаждения. Затем прогрессирует расход масла.
Минимально допустимое топливо — АИ-95. Цепь ГРМ может растянуться после 100-120 тысяч км, а модуль управления клапанами (Valvematic) в возрасте эпизодически глючит. В целом моторы надежны, хотя есть вопросы к общему ресурсу – до приличествующих 300 тысяч км многие не доживают. Правда, завод и обещал всего 200 тысяч км.
Трансмиссия – только вариаторы Aisin, что означает: жди приключений в районе 150 тысяч км или раньше. Полный привод «асфальтовый» и сочетается только с мотором 1.5. Треть предложений – гибриды, схема также идентична той, что у Приуса.
Подвеска комфортная и живучая. Оснащение – от богатого до очень богатого. Надежность всех элементов на японском уровне.
Стоит брать «праворукую»?
Среди недорогих японских машин все сложнее найти «механику» или классический гидроавтомат. У многих моделей их вообще уже не бывает. При покупке мириться придется не только с правым рулем, но еще и с вариатором или роботом. Ремонт их не вызывает ступора у современных механиков, но затруднения с запчастями неизбежны. Даже на Дальнем Востоке, где правый руль – основа автопарка, сервисмены склонны вместо ремонта проводить замену на контрактный агрегат.
Ну и двигатели японцы не подстраивают под российский рынок, и большинству свежих моделей (после 2010 года) АИ-92 попросту не подходит. В Японии продают бензин двух марок: Regular (для старых агрегатов, близок к АИ-92) и Premium с октановым числом 98-100.
Праворульные машины по-прежнему довольно выгодны при покупке, даже с учетом доставки за 5000 км железной дорогой. И если брать ухоженную машину с пробегом 50 тысяч км, то еще на сотенку бесперебойной работы можно рассчитывать. Но вот продать затем «правый руль» — дело непростое, особенно в европейской части России.
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