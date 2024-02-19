Машина с АКП за 500 тысяч – 4 отличных варианта

Эксперт «За рулем» назвал недорогие модели с самыми надежными автоматами

Не бойтесь автомата!

Подержанный автомобиль с автоматической коробкой покупать можно. Только выбирайте из моделей с самыми надежными и ресурсными агрегатами. Коробки, которые при нормальном обслуживании ходят свыше 300 тысяч км, действительно существуют – это не миф.

Если ищете бюджетный автомобиль c автоматом, избегайте моделей Renault c коробкой DP0 (она же AL4 на многих Peugeot и Citroen). В 2009-м ее модернизировали (индекс DP2), стало намного лучше, но все равно ресурс оценивают в 250 тысяч км. Для простейшей четырехступки маловато.

Также лучше не брать Chevrolet Cruze, Aveo, Cobalt и некоторые модели Opel с джиэмовским автоматом 6Т30/40. Ресурс у коробки неплохой, но поломки случаются регулярно.

Hyundai Solaris

Смотрим на машины первого поколения. По шасси и агрегатам этот Solaris ничем не отличается от Kia Rio третьей генерации, но по непонятным причинам Rio на вторичке ценится дороже.

Из моторов настороженность вызывает 1.6 (123 л.с.) – со склонностью к задирам и отсутствием ремонтных размеров. Самый беспроблемный – младший 1.4 (104 л.с.), хотя оба способны на 300-400 тысяч км, о чем прекрасно знают таксисты.

Оба до рестайлинга (2015 год) сочетались с четырехступенчатым автоматом A4CF1, произошедшим от Mitsubishi F4A42. Спокойно выдерживает 250 тысяч км, а дальше многое зависит от хозяев.

Плохо переносит грязное масло — засоряется гидроблок, так что замену жидкости хорошо бы участить, особенно при регулярных городских поездках. Задумчив и нетороплив, но для старых четырехступок то норма. Слабости заключены в электрической части – самый первый ремонт часто касается проводки соленоидов.

Этот же автомат работает на Гетце, Акценте, Сиде и других моделях концерна Hyundai-Kia. C мотором 1.4 должен служить дольше, чем с более мощными, – нагрузки меньше.

Hyundai Solaris

Nissan Almera Classic

Модель корейской разработки унаследовала инженерию настоящей Альмеры поколения N16 – очень удачной. Выпускали до 2013 года. У «Классика» крайне скудный набор агрегатов: один мотор и две коробки. Случай уникален тем, что автомат считается надежнее механики.

Это тот самый древний RE4F03A, на базе которого разработали автомат для Гранты и Датсуна. Недомогания ранее 200 тысяч км обычно вызывают у владельцев недоумение. Хотя довести до них несложно – если совсем не менять масло, продукты износа фрикционов засорят соленоиды и гидроблок.

Под стать коробке столь же древний двигатель QG16DE (107 л.с.). Неполадки у него связаны с загрязнением дросселя или клапана EGR, а после 150 тысяч км может растянуться цепь ГРМ. Цепь нередко ходит и 250 тысяч – ее ресурс сильно зависит от стиля езды владельца.

Almera Classic не столь надежна, как ее прародитель, – много мелких поломок. Но к мотору и коробке передач это не относится.

Nissan Almera Classic

Ford Focus II

Второе поколение Фокуса получило новые двигатели линейки Duratec, где массовый 1.6 (115 л.с.) сочетается только с механикой. Продавали также машины со старым 100-сильным 1.6 Zetec именно в паре с автоматом 4F27E – исключительно живучий дуэт с коллективным ресурсом 300 тысяч км.

Четырехступенчатый агрегат прост по железу, хотя электроника довольно сложна, но хорошо продумана и почти безотказна. Самое распространенное недомогание связано с естественным износом – выгорают фрикционы. И здесь приятный сюрприз: многие виды работ на 4F27E можно выполнять, не снимая коробку с машины.

При плохом раскладе капремонт требуется после 200 тысяч км, но чаще ближе к 300 тысячам, после чего агрегат работает дальше. Важно следить за уровнем масла (на старых машинах оно подтекает), поскольку от этого зависит долговечность фрикционов.

Этот же автомат применен на Фиесте, а под индексом FN4A-EL и на Мазде 3 первого поколения. Но там сочетается с не особо живучим мотором Z6 1.6 (105 л.с.). И кузов у Мазды менее стоек к коррозии.

Ford Focus II

Volkswagen Polo Sedan

Шестиступенчатый гидромеханический автомат AQ160/AQ260 — он же 09G, адаптированные варианты японского Aisin TF 60SN. На Polo сочетается с атмосферными моторами 1.6: до рестайлинга с CFNA (105 л.с.), после – с CWVA (110 л.с.).

Благополучие его сильно зависит от чистоты и уровня масла, так что за этим необходимо следить. Но вообще убить коробку сложно. В большинстве случаев до 200 тысяч км с ней ничего не происходит.

Передачи можно переключать вручную, что очень помогает, например, при обгонах. Но лучше этого избегать, равно как и прочих пиковых нагрузок и пробуксовок, которые ускоряют износ, а иногда просто перегревают и портят масло. Электроника всё делает намного деликатнее.

В случае с Polo (а также со Шкодой Rapid, где пары главных агрегатов идентичны) больше хлопот могут подкинуть моторы, нежели автомат. CFNA известен стучащими поршнями (правда, на многих машинах их давно заменили — модернизированными или альтернативными).

У CWVA этой проблемы нет. Но встречается высокий угар масла, хотя далеко не на всех моторах (вернее сказать – не у всех владельцев).

Оба мотора обильно работали в такси. И 300-350 тысяч км выдерживали.

Volkswagen Polo Sedan

Такси не заказывали?

У большинства этих моделей бурное прошлое. Многие из них служили в такси. Поэтому не стоит смотреть на автомобили с пробегом 300-400 тысяч км. Да, такой автомобиль будет моложе «среднерыночного за эту цену» на несколько лет. Но шансы, что автомат здесь выдержит еще 100 тысяч км, невелики.

У рыночных предложений «за 500 тысяч рублей» вообще очень широкий диапазон пробегов: попадаются изрядно старые машины с ничтожными 80-120 тысяч км. Или посвежее, но прошедшие свыше 200 тысяч.

И в том, и в другом случае надо оценивать не одометр (у половины машин его показания занижены), а реальное состояние – прежде всего кузова. Выловить удачный и честный экземпляр вполне реально.

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