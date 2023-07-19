Неутешительные цифры: на вторичном рынке у 30% машин скручен пробег

Автомобильное сообщество уже давно поднимает вопрос о введении за это уголовной ответственности.

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в очередной раз обратил внимание, что на российском авторынке растет количество автомобилей, которые продаются на вторичке со скрученным пробегом. По его данным, с недостоверными показаниями одометра продается около 30% машин.

За год количество таких проданных автомобилей может доходить до 1,5 млн, а ущерб потребителям оценивается в 600 млрд рублей, добавил Подщеколдин.

Он напомнил, что РОАД активно продвигает идею введения уголовной ответственности (вплоть до лишения свободы) за скручивание пробега. Уже есть взаимопонимание по этому вопросу с Минпромторгом.

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Источник: Российская газета

Фото: Unsplash