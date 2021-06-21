Nissan Almera Classic (2006–2012): надежный мотор, слабая электрика

Модель можно считать переработкой «настоящей» Альмеры в кузове N16: изменилась внешность, но сохранилась инженерия, в частности, подвески. Но это не чистокровный «японец» — седан выпускали на заводе Renault-Nissan в Корее. На родине продавали как Samsung SM3, для России назначили более знакомое имя. Продажам предшествовала адаптация к плохим дорогам и суровым зимам. К 2009 году вылечили ряд детских болезней.
Достоинства
- Беспроблемный двигатель.
- Комфортная и крепкая подвеска.
- Простота в обслуживании и ремонте.
- Металл неплохо сопротивляется коррозии.
Недостатки
- Много «бюджетных» черт: жесткий пластик салона, нескладываемая спинка сзади, задние тормоза — барабанные.
- Минимальный выбор комбинаций мотор-трансмиссия.
- Эргономика заточена на людей ростом ниже 180 см.
Моторы
Ниссановский атмосферник 1.6 (QG16DE, 107 л.с.) — прекрасный двигатель без особых конструктивных изысков. Гидрокомпенсаторов нет, поэтому клапаны периодически требуют регулировки. Цепь ГРМ держится 150–200 тысяч км, хотя иногда растягивалась и к сотне тысяч. Плавающие обороты вызваны, скорее всего, загрязнением дросселя, топливного фильтра или клапана EGR. Крошки разрушенного нейтрализатора могут попасть в цилиндры. Мал ресурс ремня и ролика генератора, зато выносливые насосы. Возможны течи патрубка радиатора.
Страшных болезней у мотора не выявлено, 250 тысяч км ходит с гарантией. АИ‑92 допустим.
Коробки передач
Редкий случай, когда автомат долговечнее механики. Механической пятиступке 4M40 вменяют в вину отсутствие синхронизатора задней передачи и недостаточный ресурс подшипников. Тот, что на первичном валу, может загудеть на сотне тысяч км, хотя, как известно, ресурс коробки и сцепления сильно зависит от манер водителя. Плюс: коробка простая и легко чинится.
Четырехступенчатый автомат Jatco RE4F03A служит автопрому с конца 1980‑х и к началу двухтысячных после многих модернизаций достиг совершенства. Основные проблемы связаны с естественным износом соленоидов — продукты износа постепенно забивают масляные каналы. Потому нужно чаще менять масло: предписанный интервал в 60 тысяч лучше сократить вдвое. Первые рывки могут проявиться при 150 тысячах, но вообще ресурс агрегата уходит за 250 тысяч. Недостаток — расход топлива в городе на версиях с автоматом достигает 12–14 л на сотню.
Эксплуатационные болячки
- В ходовой слабые позиции — пыльники амортизаторов и задние пружины. Всё остальное обычно живет даже дольше ожидаемого, а особенно долговечна рулевая рейка — выдерживает 150–200 тысяч.
- Обратная ситуация с расходниками тормозной системы: передние диски служат 25–45 тысяч км, колодки надо менять каждые 10–20 тысяч. Пластиковые бамперы трескаются от незначительных ударов, хлипки и элементы их крепления.
- Электрика глючит часто и разнообразно. Больше всего нареканий к сетям, обслуживающим вентиляцию, иммобилайзер и АБС. Могут не включаться отдельные лампочки или группы лампочек. Во многих случаях всё лечится перезапуском двигателя или кратковременным снятием клеммы аккумулятора.
- В экономной заводской комплектации отсутствовал стабилизатор поперечной устойчивости, что плохо влияет на ходовые качества. При этом есть установочные отверстия — недостающий элемент можно установить самостоятельно. То же — с салонным фильтром.
Euro NCAP: тест не проводился
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Фото: Nissan