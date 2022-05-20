Toyota Prius с пробегом: 3 «за» и 2 «против»

Гибридная схема позволяет порой экономить на топливе. Но у немолодого Toyota Prius есть и другие достоинства.

Материалы по теме Стоит ли покупать машину старше 10 лет?

Официально в России продано несколько сотен Приусов (индекс ZVW30), но большинство машин на вторичке — с правым рулем. Сборка японская. Кузов единственный — лифтбек. Набор агрегатов тоже единственный.

Обещанный заводом расход 3,9 л на сотню недостижим. Реальные значения: 4,5–7,5 л, причем в городе обычно выходит не больше, чем на загородных скоростях.

Модернизированная версия PHV (индекс ZVW35, после 2012 года) с тяговой батареей, заряжаемой также и от сети (plug-in), представлена только «праворукими».

Toyota Prius III

Материалы по теме Большие японские внедорожники-десятилетки: с кем меньше хлопот?

Достоинства

Надежный автомобиль.

Низкий расход топлива.

Отличная динамика.

Недостатки

Клиренс 140 мм.

Странная эргономика, неудобная посадка водителя.

В стремлении к оригинальности японцы переборщили. Некоторые кнопки придется мучительно искать, а к отсутствию «комбинации приборов» перед глазами надо привыкать. У «второго» и «четвертого» Приусов ситуация не лучше.

Моторы

Атмосферный двигатель 2ZR-FXE 1.8 (99 л.с.), заряжающий батарею, часто работает на «оптимальных оборотах» — невысоких. Это приводит к ускоренному образованию нагара во впускном коллекторе и на дроссельных заслонках. Если не проводить чистку, развивается жор масла. Ресурс — свыше 300 тысяч км. По рекомендациям Тойоты, масло и фильтры надо менять каждые 10 тысяч км.

Материалы по теме Сколько можно сэкономить с гибридным автомобилем? Ответ экспертов

Электрическая часть силовой установки — мотор-генераторы — почти вечные. Обеспечивает рекуперацию энергии торможения.

Высоковольтная батарея также долговечна, но не любит длительные простои и падения заряда менее 40%. В таких случаях, особенно зимой, неизбежны проблемы с пуском и могут выйти из строя модули. Ремонт с их выборочной заменой освоен, но дорог.

Слабые звенья — топливный насос (размещен в баке) и водяная помпа системы охлаждения инвертора (преобразователя энергии), в котором от перегрева перегорают элементы.

Преимущества конструкции: нет многих «ненужных» узлов — стартера, сцепления, генератора, приводных ­ремней.

Коробка передач

Крутящий момент передает бесступенчатый планетарный редуктор. Простой и надежный, требует лишь контроля состояния масла и регулярной его замены.

Эксплуатационные болячки

Подвеска — как у обычного автомобиля: спереди McPherson, сзади упругая балка. Довольно быстро сдаются амортизаторы — иногда к 60–80 тысячам км. На этом же рубеже меняют стойки и втулки стабилизатора.

Расходники тормозной системы долгоиграющие — ­благодаря системе рекуперации нагрузка на них снижена. Обратная сторона: от «безделья» закисают тормозные суппорты, так что их желательно периодически чистить и смазывать.

Зимой крайне долго прогревается салон. Материалы интерьера — простецкие, возрастные «сверчки» неизбежны.

Треть машин на вторичке — с пробегом свыше 200 тысяч км. «Левый руль», в среднем, чуть дороже. При выборе не повредит углубленная диагностика хотя бы тяговой батареи.