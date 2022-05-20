Toyota Prius с пробегом: 3 «за» и 2 «против»

Официально в России продано несколько сотен Приусов (индекс ZVW30), но большинство машин на вторичке — с правым рулем. Сборка японская. Кузов единственный — лифтбек. Набор агрегатов тоже единственный.
Обещанный заводом расход 3,9 л на сотню недостижим. Реальные значения: 4,5–7,5 л, причем в городе обычно выходит не больше, чем на загородных скоростях.
Модернизированная версия PHV (индекс ZVW35, после 2012 года) с тяговой батареей, заряжаемой также и от сети (plug-in), представлена только «праворукими».
Достоинства
- Надежный автомобиль.
- Низкий расход топлива.
- Отличная динамика.
Недостатки
- Клиренс 140 мм.
- Странная эргономика, неудобная посадка водителя.
Моторы
Атмосферный двигатель 2ZR-FXE 1.8 (99 л.с.), заряжающий батарею, часто работает на «оптимальных оборотах» — невысоких. Это приводит к ускоренному образованию нагара во впускном коллекторе и на дроссельных заслонках. Если не проводить чистку, развивается жор масла. Ресурс — свыше 300 тысяч км. По рекомендациям Тойоты, масло и фильтры надо менять каждые 10 тысяч км.
Электрическая часть силовой установки — мотор-генераторы — почти вечные. Обеспечивает рекуперацию энергии торможения.
Высоковольтная батарея также долговечна, но не любит длительные простои и падения заряда менее 40%. В таких случаях, особенно зимой, неизбежны проблемы с пуском и могут выйти из строя модули. Ремонт с их выборочной заменой освоен, но дорог.
Слабые звенья — топливный насос (размещен в баке) и водяная помпа системы охлаждения инвертора (преобразователя энергии), в котором от перегрева перегорают элементы.
Преимущества конструкции: нет многих «ненужных» узлов — стартера, сцепления, генератора, приводных ремней.
Коробка передач
Крутящий момент передает бесступенчатый планетарный редуктор. Простой и надежный, требует лишь контроля состояния масла и регулярной его замены.
Эксплуатационные болячки
- Подвеска — как у обычного автомобиля: спереди McPherson, сзади упругая балка. Довольно быстро сдаются амортизаторы — иногда к 60–80 тысячам км. На этом же рубеже меняют стойки и втулки стабилизатора.
- Расходники тормозной системы долгоиграющие — благодаря системе рекуперации нагрузка на них снижена. Обратная сторона: от «безделья» закисают тормозные суппорты, так что их желательно периодически чистить и смазывать.
- Зимой крайне долго прогревается салон. Материалы интерьера — простецкие, возрастные «сверчки» неизбежны.
Треть машин на вторичке — с пробегом свыше 200 тысяч км. «Левый руль», в среднем, чуть дороже. При выборе не повредит углубленная диагностика хотя бы тяговой батареи.
Euro NCAP (2009 г.): пять звезд. Водитель/пассажир — 88%, ребенок — 82%, пешеход — 68%, системы содействия безопасности — 86%.
Единственное предложение на вторичке: Prius 1.8
Оптимальный выбор: Prius 1.8
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Фото: Toyota