Седаны дешевле миллиона рублей: 8 беспроигрышных вариантов (не «китайцы»!)

Символическая граница между «дорого» и «недорого» поднялась примерно до миллиона рублей. Главный ориентир — Toyota Corolla.

У нас в топы продаж модель не входит очень давно. Не потому, что не нравится: марка Toyota регулярно возглавляет «рейтинги мечты» по данным опросов россиян. Просто у нас Corolla дороговата, в том числе и на вторичном рынке.

Ограничиваясь миллионом рублей, посмотрим на лучшие модели С‑класса из числа достаточно массовых на вторичке. И китайских среди них не будет.





ЧТО ИЩЕМ?



Седаны класса С

Возраст: 6–10 лет

Пробег: не выше 150 тысяч км

Цена: до 1 млн ₽

Citroen C4

Длина 4621 мм, клиренс 176 мм, багажник 440 л

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Миллиона хватит на машину 5–7 лет с пробегом 50–80 тысяч км. Сборка — Калуга. Сравнительная дешевизна объясняется вялым интересом россиян к марке и настороженным отношением к главным агрегатам. Среди них — моторы 1.6 серии EР6 (атмосферный 120 л.с., наддувный 150 л.с.). Об их топливных насосах, цепи ГРМ, масложоре и иных проблемах написаны целые тома. Они же сочетаются с капризным автоматом AL4, у которого быстро изнашиваются соленоиды.

Оптимален дуэт старого «чугунного» мотора 1.6 (115 л.с.) с МКП или, после 2016 года, с автоматом EAT6 (Aisin TF80SC) . Тогда машина не разочарует. Салон удобный и просторный, подвеска крепкая. Есть вопросы к темпам коррозии со стороны днища, но это нынче свойственно многим моделям.

Дизель 1.6 тоже считается надежным, но на С4 редок. Чаще встречается на Peugeot 408 — техническом клоне с тем же набором агрегатов. Цены на «пыж» такие же.

Вердикт: C нормальным мотором — нормальная машина

Chevrolet Cruze

Длина 4597 мм, клиренс 140 мм, багажник 450 л

Выпускали в Калининграде. Миллиона хватит на любой Cruze: за семилетки просят 700–900 тысяч рублей.

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Никогда не считался особо живучим, однако есть машины с пробегами 400–500 тысяч км. Значит, может!

Среди агрегатов провальных нет. Атмосферные моторы 1.6 (109 л.с.) и 1.8 (141 л.с.) из опелевского семейства Ecotec в возрасте страдают течами. Не очень надежны термостаты. Турбомотор 1.4 (140 л.с.) более капризен и дорог в обслуживании, АИ‑92 не переносит, но и он неплох на фоне аналогов.

У автомата 6T30/6T40 много слабых мест. По сути, каждые 100 тысяч км он нуждается в переборке с заменой изношенных элементов. Но почти половина Крузов на вторичке — с достаточно крепкой механикой.

Ржавеет не спеша. В подвеске неизлечимо стучат стойки и элементы тормозной системы, это считается рабочими звуками. Салон солидный и интересный. У старых машин часто хандрит электрика и привод воздушных заслонок климатической системы.

Вердикт: Противопоказан перфекционистам, остальным брать с механикой

Hyundai Elantra

Длина 4550 мм, клиренс 150 мм, багажник 485 л

Миллиона хватит на машину 7–8 лет (5-е поколение) с пробегом до 100 тысяч км. Сборка корейская.

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Многие владельцы за 5–7 лет не отмечают существенных поломок. Недостатки сводятся к мелочам. Сэкономили на материалах салона (быстро изнашиваются) и оснащении — нет подсветки многих кнопок и бардачка, ручки для закрывания багажника и ряда опций, которые ожидаешь от машин этого класса. У некоторых компонентов мал или нестабилен ресурс: нейтрализатор, катушки зажигания, некоторые датчики, ступичные подшипники. Слабовато ЛКП, хотя коррозионная стойкость на уровне.

Недурны главные агрегаты. Атмосферники 1.6 (132 л.с.) и 1.8 (150 л.с.) дружат с шестиступенчатыми МКП и АКП. К коробкам вообще нет вопросов. Мотору 1.6 приписывают задиры в цилиндрах из-за засасывания керамической крошки. Бывает, но чаще причина — динамичная езда на холодную или с грязным маслом. В любом случае, 1.6 более ресурсный, чем 1.8, и цепь ГРМ служит дольше.

Вердикт: Можно брать

Mazda 3

Длина 4580 мм, клиренс 155 мм, багажник 430 л

Миллиона хватит только на «матрешку» второго поколения (до 2013 года). Последний год ее собирали во Владивостоке, до того везли из Японии.

Неприхотливая и надежная машина со стойким ЛКП. Практически все предложения на вторичке — с мотором 1.6 (105 л.с.), заточенным под АИ‑92. Его упрекают только в недостатке мощности и необходимости регулировать клапанные зазоры. Привод ГРМ цепной. Заявленный ресурс 250 тысяч км. Похоже, занижен из скромности, хотя блок алюминиевый.

К коробкам передач (механика или автомат) претензий никаких. Стойки и втулки стабилизатора на российских дорогах быстро выходят из строя. В остальном в ходовой всё хорошо — в том числе сзади, где работает многорычажка. Хваленая управляемость в наличии, но с этим мотором ее сложно прочувствовать. Днище и внутренние полости довольно быстро ржавеют. Многие элементы интерьера — из дешевых материалов, но так сейчас почти у всех.

Вердикт: Одно из лучших предложений в классе

Еще четыре варианта — на следующей странице.