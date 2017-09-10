Экономили на всем: честный отзыв владельца о Chevrolet Cruze

Эта модель появилась в семье Василия Корчагина из подмосковного города Пушкино не с его подачи. Однако теперь он ездит на машине каждый день. Признается, что авто удобное для поездок на работу и по делам. А вот что касается всего остального… Вот, к чему нужно быть морально готовым, покупая Cruze.

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Предуведомление! Материалы этой рубрики основаны на личном опыте автовладельцев, мнения которых могут отличаться от мнения редакции «За рулем». Неисправности машин и проблемы сервисного обслуживания, о которых рассказывают авторы публикаций, являются частными случаями, связанными, в том числе, с особенностями владения.

Досье

Имя: Василий Корчагин

Возраст: 35

Город: Пушкино, Московская область

Должность: руководитель финансового подразделения МКУ “УДОМС”

Автомобиль: Chevrolet Cruze 2012 г.в., седан, 1.6 (109 л.с.), 2 WD MT

Пробег: 88 900 км

«Сам бы такой не купил…»

Chevrolet Cruze был приобретен моей супругой. Правда, еще до нашего знакомства. Думаю, что решающую роль в выборе автомобиля сыграла стоимость. Если говорить о моих предпочтениях, то я бы себе такой автомобиль не купил, хотя и езжу на нем ежедневно. Новый кроссовер, конечно, с таким бюджетом не возьмешь, а вот подержанный вполне можно. Я вообще считаю, что кроссовер — это оптимальный вариант как для города, так и за его пределами. Но в целом, покатавшись на Chevrolet Cruze не один год, могу отметить, что это неплохой автомобиль для своего класса.

В настоящий момент у нас в семье две машины. Вторую, Lexus LX470 2001 года мы используем для поездок гораздо реже, в основном на выходных. Все-таки расход 20 литров на сотню при сегодняшних ценах на бензин сильно бьет по карману. Особенно учитывая, что мы живем за городом, а Ярославское шоссе практически все время стоит в жутких пробках из-за реконструкции. Я бы сказал так: большой и черный внедорожник — это детская мечта любого пацана, но если у тебя нет собственной бензоколонки, то для ежедневных поездок такой автомобиль не очень подходит. А вот Chevrolet Cruze к повседневному использованию располагает больше. Поездки на работу, по делам, по магазинам и тому подобное. В основном, опять же, из-за его расхода. По трассе машина ест где-то 6 литров на 100 км, в городе доходит и до 10 л на 100 км, в зависимости от стиля вождения.

Ничего лишнего

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Комплектация у нашего Cruze самая простая: тряпичный салон, электрические стеклоподъемники только передних дверей, подогрев передних сидений, кондиционер и датчик дождя, вот, пожалуй, и все. Из всех салонных допов разве что AUX-выход для штатной магнитолы. В машине установлен парктроник, но он не родной. Не могу сказать, что для Cruze эта очень удобная опция — геометрия машины такова, что грязью очень быстро закидывает задний бампер, и при движении задним ходом парктроник начинает пищать по делу и без. Еще считаю отличным дополнением для любого авто установку радиостанции СиБи-диапазона, очень выручает на дороге. Пока в Cruze такой нет, но в ближайшем будущем обязательно появится.

К багажнику у меня претензий нет. Для седана он достаточно большой (объем 450 л. — Прим. ЗР). По крайней мере, туда спокойно влезет чемодан, причем не один. Если нам требуется перевезти много вещей или что-то крупногабаритное, мы всегда можем воспользоваться вторым автомобилем. Но для повседневной жизни места хватает. Единственный минус — подъемный механизм сделан таким образом, что его рычаги при закрытии постоянно о что-то задевают, а иногда даже мнут коробки или пакеты. Главное, знать эту особенность и убирать хрупкие предметы вглубь. Задние сиденья складываются в соотношении 60/40, так что и более габаритные грузы увезти тоже возможно.

Проблемы роста

Автомобиль имеет достаточно комфортный салон. Втроем, вчетвером — пожалуйста, даже на дальние расстояния. Детям на заднем диване вполне удобно и комфортно, но вот если в салоне оказывается пятеро взрослых, то уже, конечно, становится тесновато.

Небольшие вопросы возникают только к рабочему месту водителя. Несмотря на то, что кресло удобное и его расположение не вызывает нареканий, пространство для ног с правой стороны от рулевой колонки существенно ограничено центральной консолью, из-за чего правая нога находится постоянно в одном и том же положении и на дальних дистанциях может затекать. У меня были машины и с более компактным салоном, но в них с такой проблемой я не сталкивался.

Обслуживаю Chevrolet Cruze по большей части сам. Думаю, что при наличии своего гаража и желания поменять фильтры, тормозные колодки или резину, залить технические жидкости может каждый. А вот менять масло я езжу в сервис к друзьям, потому что без подъемника делать это не особо удобно. Если требуется провести какие-то более серьезные манипуляции с машиной, опять же обращаюсь к мастерам. В год на обслуживание уходит в среднем 12–13 тысяч рублей с учетом масла, фильтров и различной мелочевки по подвеске. Сказать, что покупаю только оригинальные запчасти или, наоборот, только заменители, не могу — все зависит от их назначения и значимости в авто. Например, на запчастях для ходовой, я считаю, экономить нельзя.

Металл не прочнее фольги

Как и у многих бюджетных авто, прочность металла у Chevrolet Cruze очень низкая. Он ненамного толще фольги. Примерно года два назад машина попала под град, и ее сильно побило. Стекла остались целыми, а вот кузов теперь выглядит как поверхность луны — вся в мелких «кратерах». Вряд ли это можно исправить, так что оставили как есть. Как и у любой машины, у Cruze тоже есть хронические болезни — например, сенсорную кнопку багажника с периодичностью раз в два года съедает соль. Приходится менять вместе с подсветкой заднего номерного знака.

Еще машине сильно не хватает динамики. Несмотря на то что время разгона до 100 км/ч составляет 12,5 сек., на низких скоростях, например, когда разгоняешься после светофора до скорости 60 км/ч, машина едет достаточно бодро. Но после этой отметки на спидометре она превращается в «овощ». Я понимаю, что многого ждать от двигателя 1,6 л не приходится, но все равно это очень удручает. Особенно когда пытаешься выходить на обгон на трассе… Вроде перед тобой и места достаточно — обгоняй, а Cruze не едет. А сзади уже очередь из автомобилей и какой-нибудь нетерпеливый водитель “3-литрового” авто начинает моргать тебе фарами — мол, шевелись уже давай! А я не могу ничего поделать, ведь машина просто не идет на разгон. Так что, если уж я решил в выходной день поехать в путешествие на Chevrolet Cruze, заранее морально готовлюсь к тому, что буду тащиться за кем-нибудь, ведь выходить на обгон не имеет смысла. Остается только смириться.

Отголоски 90-х

В качестве маленького лирического отступления добавлю, что перед покупкой Chevrolet Cruze надо четко для себя понять, что это абсолютно и 100% бюджетное авто, а не статусная машина. В отличие от большого внедорожника, который везде пропускают, маленький Cruze все подрезают, прижимают и пытаются «подвинуть», и на дороге его не «уважают». От слова «совсем»: даже человек на Daewoo Matiz может открыть окно и крикнуть: «Куда ты там лезешь на своем Cruze?!».

О смене Chevrolet Cruze мы с женой думаем давно. Но сейчас гораздо больше смущает прожорливость внедорожника, так что первым делом хотим продать его и купить кроссовер. Пока не знаю, какой именно. Нравятся Toyota Highlander и RAV4, в качестве замены рассматриваем еще дизельный Land Rover Freelander или Evoque, но до конца мы не определились. Появится финансовая возможность — там уже будет видно.

Ну очень сдержанный минимализм

По десятибалльной шкале, среди одноклассников, я бы поставил нашему Chevrolet Cruze семь баллов. Из основных минусов — тонкий металл, который гнется едва ли не от каждого прикосновения, плохая шумоизоляция, совсем низкий клиренс, также есть вопросы и к отделке некоторых деталей салона. Про такие функции, как обогрев руля или камера заднего вида, которые есть в современных моделях, я молчу, но производитель мог бы как минимум установить датчик освещенности или сделать дисплей в салоне более функциональным. В целом машина, как транспортное средство, неплохая, но уж чересчур практичная, даже для своего гольф-класса. Начинаешь разбираться по пунктам и понимаешь: сэкономили почти на всем.

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