Nissan Leaf с пробегом: 6 недостатков и 4 преимущества

Ресурс самого массового и относительно недорогого электромобиля оценивают в 15-20 лет в зависимости от условий эксплуатации. Но не нарвитесь на «утопленника»!

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Пятидверный хэтчбек на платформе Тииды официально у нас не продавался. Тем не менее, в России обитают около 9 тысяч Лифов — свыше 80% от всех зарегистрированных в стране электромобилей. В основном первого поколения и с правым рулем.

Машину постоянно модернизировали. В 2013 году зарядный блок переехал из багажника, где создавал горб, под капот. Появились версии с батареями разной емкости — 24, 30 и 40 кВт·ч. Запас хода соответственно 175, 200 и 250 км, но это «лабораторные данные» для летнего периода.

Nissan Leaf

Достоинства

Сверхнадежный мотор с нулевыми выбросами.

Не требует ухода и замены расходников: ремней ГРМ, ­фильтров, свечей, сальников (их, можно сказать, нет).

Траты на «топливо» ­невелики. ­

Хорошая динамика.

Знакомые элементы под капотом все-таки есть, но количество емкостей с рабочими жидкостями минимизировано.

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Недостатки

Паспортный запас хода — фикция.

Мало станций быстрой зарядки, а заряжать от обычной розетки очень долго.

Нет штатной запаски и ниши для нее.

При бесшумном моторе отлично слышно… всё!

Бортовые данные об остаточном запасе хода изменяются слишком неравномерно.

Клиренс — 156 мм.

Моторы

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Применены электрические трехфазные синхронные двигатели EM61 (индекс модели ZEO) и EM57 (AZEO, с 2013 года). У EM57 та же мощность — 109 л.с., но выше крутящий момент — 320 против 280 Н·м.

Двигатели необслуживаемые. Ресурс не установлен — предположительно, уходит за миллион км. Случаев быстрого износа статора, якоря, подшипников не выявлено.

Высоковольтная батарея каждый год теряет, в среднем, 2% емкости, то есть за 10 лет потеряет 20%. Соразмерно снижается запас хода. Ресурс оценивают в 15–20 лет, в зависимости от условий эксплуатации. Батарея холод переносит легче, чем жару, и не очень любит «заправку до полного» — лучше всего 80–90%.

Техобслуживание сводится к проверке проводки, порта зарядки, диагностике электроники и батареи. В батарее можно заменять отдельные ячейки. Но специализированный «электромобильный» сервис есть только в крупных городах.

Состояние батареи можно оценить «на глаз» по данным шкалы SoH (state of health) на приборной панели. На шкале 12 делений, первое погасшее — минус 15% ресурса, второе и далее — минус 6,25%. Однако лучше использовать программное обеспечение Leaf Spy.

Коробки передач

Роль трансмиссии играет одноступенчатый редуктор. В нем как раз надо менять масло — по регламенту, каждые 200 тысяч км. По уму — раза в четыре чаще, а контролировать уровень — ежегодно.

Эксплуатационные болячки

Подвеска — обычная. Помимо стоек и втулок стабилизатора могут рано сдаться шаровые. Это компенсируется большим ресурсом тормозных колодок и дисков — свыше 100 тысяч км, поскольку часть нагрузки забирает система рекуперации энергии торможения.

На ранних машинах применяли «водяную» печку салона, нагреваемую от двигателя: не потеплеет, пока не поедешь. В версии AZEO её заменили электрическими нагревателями — греют отлично, но быстро разряжают батарею.

Правый руль обычно указывает на отсутствие подогрева батареи и зарядного модуля повышенной мощности. У леворульных машин такие опции могут быть. И те, и другие нередко битые или «утопленники» — будьте внимательны.

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Euro NCAP (2012): пять звезд; водитель/пассажир — 89%, ребенок — 83%, пешеход — 65%, системы содействия безопасности — 84%.

Самое массовое предложение на вторичке: Leaf 30 кВт·ч

Оптимальный выбор: Leaf 30 кВт·ч

За те же деньги: Kia Ceed, Skoda Rapid, Opel Astra J, Renault Sandero Stepway