Что будет с ценами на бензин? Прогноз эксперта

Заморозки цен на топливо никто не обещал.

Почему дорожает топливо? Вопрос риторический, ответ тоже: топливо не может дешеветь, когда дорожает всё. Тем более у нас главную роль в ценообразовании играют не биржевые цены на нефть, а налоги и курс рубля.

Помощь нефтяникам

Прошлой весной власти и нефтяники выработали новую схему демпфирования. В случае высоких мировых цен на топливо нефтяные компании, поставляющие продукты на внутренний рынок, получают доплату из казны — компенсируются потери от ограничения экспорта.

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Когда выгоднее торговать дома, часть доходов нефтяники отдают в бюджет. Даже если ничего не отдают, бюджет не особо страдает. Ведь у нас доля налогов и акцизов в цене топлива — свыше 70%, чуть ли не самая высокая в мире. И ставки акцизов ежегодно подрастают, так что средства на компенсацию нефтяникам предоставляют они сами.

Механизм потребовался для сдерживания роста цен. Изобрели его на фоне очередного подорожания, которое объясняли падением маржи при розничной продаже: бензин стало попросту невыгодно продавать на российских АЗС. За границей — выгоднее.





ПО ДАННЫМ РОССТАТА Официальные цифры гласят, что за 10 лет топливо подорожало примерно на 77%, инфляция составила около 90%, а средняя зарплата по России выросла более чем вдвое. На что жалуемся? Видимо, на то, что в гораздо большей степени подорожало многое другое. И появились новые статьи расходов — например, платные дороги и парковки.

А как у них?

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В прошлом году топливо планомерно дорожало во всем мире. Кульминационным стал октябрь: в Германии исторический рекорд побила цена ДТ, а в Великобритании — бензина. В Италии за год топливо подорожало на 24%, в Германии и Швеции — на 35%, в США — на 58%.

Объясняют это чем угодно, кроме жадности продавцов и усиленного лобби электромобилей: энергетический кризис, пандемия, инфляция, требования ОПЕК и прочие правдоподобные причины.

Власти Китая с января по октябрь поднимали розничные цены на топливо 13 раз — там они жестко привязаны к биржевым котировкам. И ввели ограничения на продажу.

ФРАНЦИЯ, 2018, «ЖЕЛТЫЕ ЖИЛЕТЫ» Правительство подняло налоги на топливо, и цены взлетели на 23%. Это побудило французов к массовым протестам, которые продолжались несколько недель. И завершились победой: власти заморозили цены на полгода, повысили минимальную зарплату и ввели иные локальные послабления. В этом году цены на топливо незаметно выросли примерно на 20%.

А что у нас? Прогноз «За рулем»

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Как ни парадоксально, у нас ситуация вполне приемлемая: цены росли соразмерно заявленной инфляции, причем до ноября с некоторым отставанием. Может, это и есть золотая середина: цены как бы свободные, но корректируются государством. Другое дело, что зарплаты не растут соразмерно инфляции.

Сезонные скачки цен в последние годы предсказуемы. Можно выделить три периода подорожания на рубль-другой: ранняя весна, начало лета и поздняя осень. Почти наверняка так будет и в этом году. А суммарное подорожание составит 5–10%. Если, конечно, не случится никаких потрясений.

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