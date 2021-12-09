Шок-цифра: сколько получили нефтяники по демпферу — журнал За рулем

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Шок-цифра: сколько получили нефтяники по демпферу

Из бюджета на компенсацию упущенной прибыли нефтяных компаний была изъята невероятная сумма денег — почти половина бюджета на образование.

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В недавнем отчете Росстата говорится о том, что с начала 2021 года по 6 декабря стоимость бензина в России выросла на 9,3%. При этом инфляция за тот же период составила 7,57%. И такого не должно было случиться, подчеркнул критикующий демпферный механизм депутат Сергей Миронов, обвинив также правительство в нежелании контролировать цены на бензин.

Депутат также напомнил о прошлогоднем обещании вице-премьера Александра Новака следить за тем, чтобы рост цен на топливо находился в пределах инфляции.

«И вот печальный, но закономерный итог, который позволяет усомниться если не в профпригодности руководителей энергетического направления, то в их способности держать слово. И рост цен — это полбеды. В этом году государство выплатило нефтяным компаниям 469 млрд рублей в рамках демпферного механизма, который якобы позволяет удерживать цены. А на практике вышло, что граждане и бизнес дважды заплатили олигархам — как покупатели дорожающего топлива и как налогоплательщики, которые формируют бюджет, — говорит парламентарий. — И судя по тому, что в будущем году нефтяники должны получить по демпферу из казны свыше 252 млрд рублей, они снова останутся в выигрыше, а цены на бензин продолжат рост».

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При этом на образование в бюджете РФ на 2021 год выделялось всего 1,1 трлн рублей.

Фото: Zbynek Burival / Unsplash

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