В Минэнерго объяснили темпы роста цен на АЗС

Небольшой рост цен на бензин и дизельное топливо в рознице есть, но его темпы постепенно снижаются.

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С начала года цены на бензин на АЗС выросли на 6,9%, тогда как цены производителей подскочили на 31,8%. Благодаря принятым Минэнерго мерам цены удается сдерживать.

Согласно данным Росстата, с 22 по 29 ноября 2021 года средние цены на бензин АИ-92 выросли на 7 копеек- до 46,72 рубля за литр. Бензин АИ-95 подорожал на 8 копеек — до 50,55 рубля за литр, стоимость бензина АИ-98 возросла на 3 копейки — до 58,59 рубля за литр. Дизтопливо подорожало на 38 копеек — до 53,03 рубля за литр. Это небольшой рост, если сравнивать с тем, что было неделей ранее.

В Минэнерго считают, что действующие меры поддержки оказали благотворное влияние на рынок. Например, удалось нарастить продажи топлива. Так, продажи АИ-92 на бирже в ноябре составляли около 24,9 тыс. тонн, что на 29,6% выше уровня 2019 года, при этом поставки АИ-95 выросли на 34,3% — до 14,3 тыс. тонн.

По дизельному топливу в октябре происходил переход на морозостойкие межсезонные и зимние сорта, что отразилось на ценах в опте и рознице. Здесь цены также сдерживаются наращиванием объемов производства и торгов на бирже зимними сортами дизельного топлива —суточное производство зимних сортов дизеля в ноябре составило порядка 113 тыс. тонн, что на 7,6% выше уровня аналогичного периода 2019 года.

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На бирже в среднем за сутки реализовывалось около 38,4 тыс. тонн зимних сортов дизельного топлива (16,2 тыс. тонн межсезонного и 19,3 тыс. тонн зимнего, а также 2,9 тыс. тонн арктического), что на 32,3 % превышает уровень аналогичного периода 2020 года и на 67,0 % — допандемийного периода 2019 года, пишет ТАСС со ссылкой на Минэнерго.

В ноябре нефтебазы активно запасались дизтопливом: сейчас его запасы на НПЗ, нефтебазах и в системе «Транснефть» превышают 2,4 млн тонн, что почти на 0,2 млн тонн (или на 9,6%) выше, чем в аналогичный период прошлого года.

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