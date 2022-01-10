Эти 10 проблем нужно решить в 2022 году! Рейтинг «За рулем»

Новые проблемы появляются. Но и старые не исчезают.

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Минувший год, помимо нашествия QR-кодов, запомнился и резким ростом цен — на топливо, новые и старые автомобили и все комплектующие. Попутно выросли тарифы платных парковок и «Платона».

Нескольких запланированных перемен так и не случилось — в основном из-за медлительности бюрократической системы. Не приняли новый КоАП с новыми дорожными штрафами, не разобрались с техосмотром. А несправедливые поборы стали заурядным делом.

Какие проблемы требуют решения в первую очередь?

1. Навязанные услуги

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В прошлом году выяснилось, что новый автомобиль невозможно купить по заявленным ценам. Надо доплатить за расширенную дилером комплектацию, причем надбавки нешуточные. При этом дилеры разлюбили наличные и оплату покупки сразу, а требуют брать кредит, что-нибудь сдать в трейд-ин и купить каско по невыгодной цене. В случае сопротивления просто отказывают покупателю в продаже товара.

По нашим законам так делать нельзя — но почему-то именно так и делают.

Понятно, что дилеров много, а Роспотребнадзор один. И он очень занят. Но, может быть, в 2022 году надо вспомнить, что полное название этой организации — Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека?

2. Техосмотр

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Осенью Госдума приняла в двух чтениях законопроект, отменяющий обязательный техосмотр для физических лиц. Чуть позже выяснилось, что это противоречит ряду международных соглашений. В их числе «Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств» — общий для стран Евразийского экономического союза. И «Соглашение о принятии единообразных условий для периодических технических осмотров колесных транспортных средств и о взаимном признании таких осмотров», действующее в рамках ООН.

Хочется уже навести порядок. Пусть техосмотр будет добровольным. Или обязательным, но прозрачным и обоснованным. В сегодняшнем виде он всё равно не отвечает ни поставленным задачам, ни тем же международным соглашениям.

3. Утильсбор

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Понятно желание властей компенсировать двукратное снижение пошлин на ввозимые в страну автомобили — новые и подержанные (результат вступления в ВТО в 2012 году). Тем более, что ввоз сильно сократился: доля импорта упала с 48% до 15%. Придумали утилизационный сбор. Он зависит от степени локализации сборки автомобиля. Но технически привязан почему-то к объему ДВС, а не к массе или габаритам машин. Хуже всего, что взимают его несколько раз. Ведь в стоимость отдельной шины, стекла, аккумулятора или фильтра также заложен экосбор, а потом их «заново продают» уже в составе автомобиля.

С 1 января с утильсбором ближе познакомятся покупатели электромобилей. Нулевая ввозная пошлина заменяется стандартной в 15%, а утилизационный сбор персонально для «электричек» повысится в 9 раз.

А ведь утилизация машин сама по себе — коммерческая деятельность, прибыльный бизнес. За что же мы платим?

4. ГИБДД — на дороги!

Количество автомобилей в России растет, а численность сотрудников ДПС ГИБДД уменьшается. Ряд функций гаишников взяли на себя камеры — почти 90% штрафов выписывают они.

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Но, во‑первых, нарушаются каноны КоАП — за многие нарушения предусмотрено наказание в виде предупреждения ИЛИ штрафа. Во‑вторых, часть нарушений камеры не распознают — взять хотя бы управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

С участием нетрезвых водителей происходит каждое седьмое ДТП, на их долю выпадает более четверти всех погибших. И немудрено: свыше трети россиян позволяли себе сесть за руль нетрезвыми, а около 6% делают это периодически.

Ужесточать законы бессмысленно, если по-прежнему ловить пьяных иногда и кое-где. Поэтому ГИБДД остро нужна на дорогах — в том числе для ускорения оформления ДТП. Инспектора порой приходится ждать по пять часов. А принимать экзамены и совершать регистрационные действия вполне могут гражданские служащие.

5. ГБО: почему так дорого?

Очередная госпрограмма газификации автотранспорта близка к провалу. Причин несколько. Первая — необходимость регистрации установки ГБО. Экспертиза, протокол, техосмотр, внесение изменений в документы — несколько дней жизни и минимум 10–20 тысяч рублей. Это породило массу «бизнесов» по упрощению процедуры. Бумажную волокиту многие фирмы-установщики берут на себя — за определенную мзду.

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Что такого сложного в стандартной модернизации системы питания, все компоненты которой и производимые работы сертифицированы сами по себе? И как мы раньше обходились без этого?

Попутно подскочили цены на газомоторное топливо — в некоторых регионах в два раза, почти догнав бензин. Нужда расширять сеть газовых заправок отпала, поскольку действующие не загружены даже наполовину.

Результат госпрограммы: в 2021 году число заказов по газификации частного транспорта снизилось в 10–15 раз. Продолжаем в том же духе или пора что-то поменять?

6. Платные дороги: почему так дорого?

Минтранс разработал проект постановления о повышении тарифов на платных дорогах. Стоимость проезда может вырасти до 8 рублей за километр по новым дорогам, а по действующим — до 5 рублей. Сейчас в среднем по стране километр стоит 2,65 рубля. Также подорожает проезд по мостам и путепроводам — примерно на четверть.

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По-видимому, хотят сгладить последствия пандемии: в 2020 году на некоторых участках платных дорог их «посещаемость» снизилась на 70–75% относительно 2019 года.

Ожидать, что при таком росте тарифов трафик возрастет, как-то наивно. Хотя, возможно, при дальнейшем его падении уменьшатся расходы на содержание дорог. Есть и еще одна выгода: в 2020‑м на платниках на 35% сократилось число ДТП. Но вообще, окупаемость инвестиций — вроде бы забота самих инвесторов, а вовсе не Минтранса и, тем более, не рядовых граждан.

7. Подготовка водителей

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Столичная ГИБДД рапортует: 78% выпускников автошкол не в состоянии сдать практический экзамен с первого раза. По окончании автошколы около 70% обучаемых берут дополнительные уроки вождения. Но и после этого у трети остаются сложности с парковкой и ездой задним ходом, четверть не всегда замечает дорожные знаки, шестая часть боится ездить в темноте и при плохой погоде, 6% — по дорогам с режимом «90».

Практика в автошколах занимает 17% от времени обучения. Предложения по увеличению практических занятий, включения в них обязательных уроков на магистралях и в зимний период давно выработаны, но лежат под сукном. Никто ничего не собирается делать, хотя на изменениях настаивает сама Гильдия автошкол.

8. Самокаты без статуса

За первые девять месяцев прошлого года в России реализовали 330 тысяч электросамокатов — продажи выросли почти втрое.

Средства индивидуальной мобильности (СИМ) — нарастающее бедствие. В 2021 году отмечен резкий рост числа ДТП с участием самокатов, гироскутеров и иных электрокаталок.

Сделать с ними толком ничего нельзя, поскольку не определен правовой статус СИМ. Обладатели таких транспортных средств, выезжая на проезжую часть, должны руководствоваться если не ПДД, то хотя бы здравым смыслом. Но многие не делают и этого. Езда по зебрам, на красный свет, против движения и преодоление перекрестков по диагонали — заурядное явление.

МВД и Минтранс разработали проект поправок в ПДД: СИМ получат ограничения скорости и возможных мест появления в зависимости от возраста владельца. Зачем? Ведь это всё равно некому и нечем контролировать.

9. Беззаконие в такси

По примерным оценкам, в России около 2 млн таксистов. Разрешений при этом выдано 430 тысяч, а полисов ОСАГО именно на такси — около 50 тысяч. О предрейсовых медосмотрах и технических проверках многие таксисты даже не слышали.

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Клубок проблем надо разматывать, а пока что неуклонно растут все негативные показатели ДТП, произошедших по вине таксистов. Одна из причин — рабочие смены по 11–12 часов или более. Законы, предусматривающие создание единых электронных баз и реестров для контроля агрегаторов и таксистов, в вечной разработке.

Одним из решений видится обязательное оборудование такси телематическими системами. Ими уже оснащают машины каршеринга, заговорили о телематике в транспорте частных лиц. Но не в такси: Минтранс осенью предложил снабдить такси лишь приборами для контроля усталости и сонливости.

10. Плохие дороги

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Улучшение идет, но медленно и не везде. В нормативное состояние приведены 85% федеральных трасс. Региональные подтянутся до 50% к 2024 году и до 60% к 2030‑му. По этим цифрам всё не так плохо. Но при переводе в километры картина иная. Вся дорожная сеть общего пользования — свыше 1450 тысяч км. Из них только 53 тысячи км — федеральные. Региональные — около 520 тысяч, местные — почти 900 тысяч. Получаем, что больше половины всех дорог… ну, в общем, вы поняли.

Счетная палата РФ объяснила, почему плохих дорог так много. Протяженность региональных дорог почти в десять раз больше, чем федеральных, однако на их содержание выделяют в восемь раз меньше денег.

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