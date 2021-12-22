Поголовные проверки на дорогах возвращаются. С последствиями

Отмена техосмотра может обернуться более серьезным неудобством (мягко говоря) для автомобилистов. Ко второму чтению в законопроекте с поправками появилась возможность остановки и проверки автомобилей на предмет неисправностей, несущих угрозу безопасности дорожного движения. В таком виде законопроект вчера и был принят Госдумой.
Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, законопроект ко второму чтению был доработан в интересах автовладельцев.
Третье чтение — уже сегодня, 22 декабря, и у общественности и экспертов просто нет времени, чтобы действенно отреагировать на это дополнение. В итоге техосмотр будет заменен на постоянные проверки на дорогах, о которых автомобилисты давно забыли, как о ночном кошмаре. Повторяется ситуация с акцизами на топливо, которые должны были заменить транспортный налог, но так этого и не сделали?
Мы уже писали, что в законопроекте есть исключение — автомобили с диагностической картой будут освобождены от проверок, но только если инспектор не обнаружит на глазок неисправность, угрожающую безопасности дорожного движения. В итоге, проверять смогут всех: износ протектора, течи масла, люфт в рулевом управлении и так далее по списку. И это при стремительно ветшающем автопарке страны, средний возраст автомобилей в котором постоянно растет.
Ранее уже сообщалось о том, что ГИБДД намерено закупить приборы для определения технического состояния автомобилей, которые инспекторы смогут использовать на дорогах.
«Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств», — подчеркнул Вячеслав Володин.
- Усложнится и жизнь пешеходов, которых тоже будут штрафовать с помощью камер.
- «За рулем» теперь можно читать в Instagram.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС