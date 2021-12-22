Госдума отменила техосмотр для частных автомобилей

Он останется обязательным для такси и транспорта, используемого для перевозки пассажиров, а также для личного автотранспорта в ряде оговоренных случаев.

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Сегодня Госдума в третьем чтении рассмотрела законопроект об отмене обязательного регулярного техосмотра автотранспорта, используемого в личных целях: легковые автомобили и мотоциклы.

Согласно будущему закону, от данной процедуры будут освобождены легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно для собственных нужд. Тем не менее техосмотр останется обязательным для такси и другого транспорта, используемого для перевозки пассажиров, а также для личного автотранспорта, который применяется в служебных целях.

Процедура также сохранится в отношении личных автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Владельцев личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты.

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Сотрудники ГИБДД могут осмотреть автомобиль в исключительных случаях — при очевидной технической неисправности транспорта, угрожающей безопасности дорожного движения, а также в случае внесения видимых изменений в их конструкцию.

Как отметил ранее Володин, закон облегчит жизнь примерно 50 млн автовладельцев.

В случае принятия Совфедом и подписания президентом документ мог бы вступить в силу уже с 1 января.

Отмена техосмотра может обернуться неудобством (мягко говоря) для автомобилистов.



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