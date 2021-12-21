Автомобилистов избавят от проверок на дорогах

Но, как настаивают депутаты Госдумы, только при одном условии.

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При наличии у водителя действующей диагностической карты на автомобиль, говорящей о том, что машина прошла техосмотр, проверять его инспекторы ДПС не смогут.

Это предусматривается одним из пунктов поправок к законопроекту о добровольном техосмотре. И завтра, 22 декабря, эти поправки рассмотрит Госдума. Таким образом, как пишет «Коммерсантъ», осмотр машин с техосмотром будет возможен только в случае «визуального обнаружения признаков неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения».

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Законопроект уже был принят Госдумой в первом чтении еще в ноябре. Второе и третье чтения он пройдет завтра, 22 декабря, и послезавтра, 23 декабря. Таким образом, в закон будет внесено шесть поправок.

Техосмотр останется обязательным при постановке транспортного средства в возрасте от четырех лет на учет в ГИБДД на нового собственника или при внесении изменений в конструкцию. Коммерческий же транспорт будет проходить обязательные ТО по-прежнему.

Что делать, если инспектор просит открыть багажник? Уезжать, но перед этим сказать ему вот что.

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Фото: Ярослав Чингаев/ТАСС