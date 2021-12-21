Автомобилистов избавят от проверок на дорогах — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Автомобилистов избавят от проверок на дорогах

Но, как настаивают депутаты Госдумы, только при одном условии.

Материалы по теме
Водители волнуются: Володин напомнил об отмене техосмотра

При наличии у водителя действующей диагностической карты на автомобиль, говорящей о том, что машина прошла техосмотр, проверять его инспекторы ДПС не смогут.

Это предусматривается одним из пунктов поправок к законопроекту о добровольном техосмотре. И завтра, 22 декабря, эти поправки рассмотрит Госдума. Таким образом, как пишет «Коммерсантъ», осмотр машин с техосмотром будет возможен только в случае «визуального обнаружения признаков неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения».

Материалы по теме
Когда помогать запрещает... закон! Вы знали об этом?Надоели штрафы? Поставь ассистентаШтрафы ГИБДД привяжут к прожиточному минимуму

Материалы по теме
Lada Vesta Cross или Renault Logan Stepway — что выбрать?

Законопроект уже был принят Госдумой в первом чтении еще в ноябре. Второе и третье чтения он пройдет завтра, 22 декабря, и послезавтра, 23 декабря. Таким образом, в закон будет внесено шесть поправок.

Техосмотр останется обязательным при постановке транспортного средства в возрасте от четырех лет на учет в ГИБДД на нового собственника или при внесении изменений в конструкцию. Коммерческий же транспорт будет проходить обязательные ТО по-прежнему.

  • Что делать, если инспектор просит открыть багажник? Уезжать, но перед этим сказать ему вот что.
  • «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.

Фото: Ярослав Чингаев/ТАСС

Наше новое видео
Лада Веста: масложор, бензин, проблемы с роботом, качество ЛКП
Kia Sorento 2022: Умнее меня
Первый советский джип: 9 потрясающих фактов о ГАЗ-67

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров865
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: