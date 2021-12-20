«За рулем» разъясняет, всегда ли достаточно одного желания инспектора или требование открыть багажник подкреплено законом.

В городе вас останавливает инспектор ГИБДД. Представляется по форме и предъявляет служебное удостоверение. Проверяет ваши документы и озвучивает просьбу: «Будьте добры, откройте багажник».

Кто-то в этой ситуации может ответить, что ничего открывать не обязан. У кого-то такая просьба не вызовет вопросов: пусть пороется в багажнике, может, найдет для себя что-то полезное.

Но юридически грамотный водитель уточнит в ответ: «Багажник предоставить для осмотра или досмотра?» Так инспектор сразу поймет, что перед ним подкованный водитель. Если оставаться вежливым, то есть все шансы спокойно уехать. Но можно и усугубить ситуацию. Все зависит от обстоятельств.

Что такое осмотр автомобиля

Осмотр может быть только визуальным или техническим, и водитель имеет право отказать инспектору. На этот счет существует пункт 197 регламента ГИБДД, в котором прописаны основания для проведения осмотра транспортного средства:

наличие ориентировки или другой информации о противоправных действиях;

требование проверки маркировки обозначений ТС и сверка их с документами на машину;

признаки несоответствия типа груза с указанным в сопроводительных документах.

В обязательном порядке осмотр транспортного средства сопровождается составлением акта. Самостоятельно инспектор не имеет права открывать багажник и рыться в личных вещах. По этой причине он и озвучивает просьбу, а не требование открыть багажник. Расчет делается на то, что вы согласитесь и все сделаете добровольно.

Как проводится осмотр ТС

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Инспектор ГИБДД вправе осмотреть машину в присутствии водителя, при этом пассажиры не обязаны выходить из автомобиля. Также инспектор может заглянуть в багажник, бардачок, под капот, сверить пломбы с таможенными документами, но только если водитель не против и показывает все сам.

Важно! При осмотре машину именно осматривают, но не касаются вещей, не простукивают обшивку салона, сотрудник ГИБДД не садится в машину.

Что такое досмотр транспортного средства

Что касается досмотра, то в этом случае водитель не имеет права отказаться. Однако и эта процедура предусматривает составление протокола. Дополнительно приглашаются двое понятых. При отсутствии понятых разрешается происходящее фиксировать на видеокамеру.

Как проводится досмотр ТС