В городе вас останавливает инспектор ГИБДД. Представляется по форме и предъявляет служебное удостоверение. Проверяет ваши документы и озвучивает просьбу: «Будьте добры, откройте багажник».
Кто-то в этой ситуации может ответить, что ничего открывать не обязан. У кого-то такая просьба не вызовет вопросов: пусть пороется в багажнике, может, найдет для себя что-то полезное.
Но юридически грамотный водитель уточнит в ответ: «Багажник предоставить для осмотра или досмотра?» Так инспектор сразу поймет, что перед ним подкованный водитель. Если оставаться вежливым, то есть все шансы спокойно уехать. Но можно и усугубить ситуацию. Все зависит от обстоятельств.
Что такое осмотр автомобиля
Осмотр может быть только визуальным или техническим, и водитель имеет право отказать инспектору. На этот счет существует пункт 197 регламента ГИБДД, в котором прописаны основания для проведения осмотра транспортного средства:
- наличие ориентировки или другой информации о противоправных действиях;
- требование проверки маркировки обозначений ТС и сверка их с документами на машину;
- признаки несоответствия типа груза с указанным в сопроводительных документах.
В обязательном порядке осмотр транспортного средства сопровождается составлением акта. Самостоятельно инспектор не имеет права открывать багажник и рыться в личных вещах. По этой причине он и озвучивает просьбу, а не требование открыть багажник. Расчет делается на то, что вы согласитесь и все сделаете добровольно.
Как проводится осмотр ТС
Инспектор ГИБДД вправе осмотреть машину в присутствии водителя, при этом пассажиры не обязаны выходить из автомобиля. Также инспектор может заглянуть в багажник, бардачок, под капот, сверить пломбы с таможенными документами, но только если водитель не против и показывает все сам.
Важно! При осмотре машину именно осматривают, но не касаются вещей, не простукивают обшивку салона, сотрудник ГИБДД не садится в машину.
Что такое досмотр транспортного средства
Что касается досмотра, то в этом случае водитель не имеет права отказаться. Однако и эта процедура предусматривает составление протокола. Дополнительно приглашаются двое понятых. При отсутствии понятых разрешается происходящее фиксировать на видеокамеру.
Как проводится досмотр ТС
Инспектор имеет право открыть багажник, заглянуть в бардачок, достать вещи. Юристы рекомендуют показывать все лично. Также допускается складывать сиденья, доставать запаску... — всё, что не нарушает конструктивную целостность автомобиля. При досмотре должен присутствовать владелец машины (это необязательно должен быть собственник). Обычно при досмотре ищут оружие, запрещенные вещества, подложные номера. Также выявляют должников по алиментам или неплательщиков штрафов.
Важно! Ключевое отличие от осмотра в том, что при осмотре акт составляют после, а при досмотре — протокол в начале.
Стоит ли отказываться от осмотра?
Юристы советуют не открывать багажник машины просто так. Однако если вы ограничены временем, то лучше согласиться, но обязательно производить видеозапись происходящего. В любом случае закон на стороне ГИБДД и многое решают ваши коммуникативные навыки. К примеру, если вы перевозите, скажем, велосипед и откажетесь от осмотра в грубой форме, инспектор вправе провести досмотр и изъять груз — вряд ли же вы возите с собой документы на свой же велосипед. А если они у вас и сохранились где-то дома, то сможете позже предъявить их в отделении ГИБДД и забрать свою собственность. Вам это надо? Впрочем, действовать всегда нужно по ситуации. Универсального совета на этот счет не существует.
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