Про ГБО забудьте: 9 причин не переводить машину на газ

Иначе такая переделка принесет не финансовую выгоду, а сплошные проблемы.

ГБО не для вас, если:

1. У вас небольшой автомобиль

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Про багажник фактически придется забыть — там будет храниться баллон. Соответственно, канистры, щетки, тряпки и другая багажная утварь переедет в салон — не самое приятное соседство.

Конечно, можно поставить тороидальный баллон в нишу запасного колеса. Но куда девать запаску? Кроме того, такой баллон имеет более скромный заправочный объем — значит, и проезжать на газе будете меньше, и заправляться чаще.

2. В машине трансформируемый салон

Поскольку баллон займет свое место как монолит, о трансформациях салона придется забыть. Во всяком случае, ограничены эти возможности будут очень сильно. Ни велосипед не перевезти, ни комод, ни даже большую детскую коляску.

3. Автомобиль стоит в подземном гараже

Перед многими подземными парковками висят таблички, запрещающие въезд «газовым» машинам. В непроветриваемом помещении такие автомобили представляют опасность. Газ в случае утечки скапливается внизу (он тяжелее воздуха) — угроза взрыва вполне реальна.

4. Машина на гарантии

Производитель запрещает несанкционированное вмешательство в конструкцию автомобиля. Вы можете лишиться гарантии на двигатель, электропроводку и даже на кузов. И это справедливо: топливо у вас нештатное, в кузове насверлили отверстий, в электрику тоже вмешивались.

5. У вас аллергия

Жизнь аллергика и так нелегка, а потому неразумно изводить себя запахами одорантов, которые добавляют в газ на случай утечки. Запах проникает в салон при каждой заправке. Именно поэтому во время заправки рекомендуется высаживать пассажиров, а после нее — проветривать салон.

6. Ваши пробеги невелики

При скромных пробегах типа «с дачи — на дачу» сильно сэкономить на газе не получится. ГБО нужно купить, установить и узаконить (каждая процедура потребует денег). Прибавьте сюда стоимость обслуживания на определенном сервисе — опрессовку, замену фильтров, регулировку редукторов.

При расходе 10 л/100 км и пробеге 25–30 тыс. км/год ГБО окупится лишь через 4–5 лет. Так что газ выгоден только при очень солидных расходах топлива. Таксист затраты отобьет, дачник — вряд ли.

7. Вы часто меняете машины

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Продать автомобиль с ГБО сложно. Покупатели знают, что на газовое топливо переходят только при космических пробегах и суровой эксплуатации машины. А значит, автомобиль, скорей всего, изношен. Покупатель будет придираться к каждой мелочи и сбивать цену.

8. Вам важна динамика

Двигатель, разработанный под бензин, никогда не выдаст паспортных характеристик на газе. О прежней динамике придется забыть. Кроме того, при работе на газе в двигателе чаще прогорают седла и клапаны.

Не забывайте, что нормально запускаться в любую погоду переделанный мотор все равно будет только на бензине, так что на него в любом случае придется тратиться.

9. Вы живете в глубинке

Без ясного представления о том, где заправлять машину, про газ лучше не думать. Даже на федеральных трассах число газовых заправок очень скромное, а на периферии газа может не быть вообще. Особенно тяжко придется тем, кто решил перейти на метан. Федеральные программы есть, а вот заправок пока что очень мало.

Экономия или лишние расходы?

Газовое топливо выгодно для коммерческого транспорта с его большими пробегами. А вот удастся ли сэкономить автолюбителю — большой вопрос. Ведь расходы на машину не ограничиваются расходами на топливо. Обслуживать и ремонтировать «газовый» автомобиль сложнее и дороже, чем бензиновый. Газовое оборудование ограничивает доступ ко многим системам, а это сказывается на стоимости работ.

Да и износ даже при одинаковом пробеге у «переделанной» машины может оказаться больше, чем у машины на штатном топливе.