Сколько стоит установка ГБО?
Сама система ГБО обойдется ориентировочно в 23 000–36 000 рублей для четырехцилиндровых двигателей и в 40 000–75 000 для восьмицилиндровых. Различные полезные опции, например установка заправочного клапана под крышку лючка бензобака или оклеивание баллона декоративным материалом, могут увеличить цену еще на 10 000 рублей. Узаконить установку обойдется в сумму от 5000 рублей.
Сколько можно сэкономить на топливе?
Порой в редакцию приходят письма с вопросом: стоит ли устанавливать газ? При этом выясняется, что машина у владельца прошла за три года, пока была гарантия, всего 40 000 км, после чего он дозрел до установки газа. При таких малых годовых пробегах газ не окупится никогда!
Сейчас в интернете полно онлайн-калькуляторов, которые позволяют быстро прикинуть экономию от эксплуатации газобаллонного оборудования. Любой сайт компании, занимающейся установкой ГБО, считает необходимым показать бешеную экономию средств потенциальным клиентам. Но учтите, что реально окупаться начинают системы, установленные либо на автомобили малого и среднего классов, которые накатывают гигантские пробеги, либо на тяжелые внедорожники с многолитровыми моторами и расходом топлива от 20 л/100 км.
Например, 95-й бензин в Москве стоит примерно 45 руб./л, а газ (пропан-бутан) — 24 руб./л. Таким образом, только на стоимости топлива владелец Соляриса, к примеру, за 100 000 км пробега сэкономит 150 000–170 000 рублей, в зависимости от условий движения. Следует учесть, что средний расход газа примерно такой же, как и бензина.
Как ГБО влияет на срок службы двигателя?
Вместе с тем в нашем издательстве проходил длительные испытания Nissan Almera с газовой топливной системой. Мы провели полную разборку двигателя для углубленной диагностики на пробеге в 120 000 км. Консультировавшие нас специалисты московской фирмы «Иномотор» отметили, что при очень хорошем состоянии двигателя в целом выпускные клапаны и седла под воздействием продуктов сгорания газообразного топлива получили характерные повреждения.
Это нормальное явление для любых моторов, в цилиндрах которых работает неродное топливо — газ. Остаточный ресурс этих деталей составляет не более нескольких десятков тысяч километров. Решение есть — переборка головки блока цилиндров с заменой клапанов, седел и направляющих втулок на более жаростойкие (адаптированные под работу на газе). Все возможно, все ремонтируется. Но это потребует времени и дополнительных денег. Заменить комплект седел и клапанов довольно сложная работа, сопряженная со снятием головки блока цилиндров, полной ее разборкой и мехобработкой. Детали и расходники обойдутся в 10 000–12 000 рублей, а сама работа немного дороже — до 15 000 рублей.
Как меняются грузовместимость и грузоподъемность при установке ГБО?
Установка газового баллона существенно ухудшает возможности автомобиля по перевозке грузов. На автомобиль с кузовом хэтчбек или универсал цилиндрический баллон часто устанавливают за спинкой заднего сиденья. При этом про ровный пол багажного отсека при сложенном сиденье можно забыть. Длинномеры придется размещать поверх баллона. А тороидальный баллон в нише запасного колеса имеет сравнительно небольшой объем и как следствие обеспечивает машине не слишком большой запас хода на одной заправке. К тому же делает запаску «неприкаянной».
Есть ли проблемы с заправкой газом?
Другой нюанс: во время заправки баллона запах газа неизбежно проникает в салон автомобиля. Даже если заправочный штуцер выведен под лючок бензобака. А уж если для заправки требуется открыть багажник, то и подавно. Поэтому пассажиров гарантированно придется высадить перед заправкой. Особенно если среди них есть дети. А после заправки газового баллона рекомендуется проветрить салон.
Можно ли поехать с ГБО за границу?
Вот где газобаллонное оборудование окупается быстро, так это в путешествиях на своем автомобиле по Европе. Там газ ощутимо дешевле бензина. Несколько туристических или деловых поездок в Европу полностью окупят установку оборудования.
Какие проблемы могут возникнуть зимой при использовании ГБО?
Современные бинарные топливные системы в мороз предусматривают пуск двигателя на бензине и по мере прогрева двигателя переключаются на газ автоматически. Так что проблем с холодным пуском быть не должно, но расход бензина зимой не будет равен нулю, а это хоть и небольшие, но дополнительные расходы.
Есть ли ограничения для использования автомобилей с ГБО?
Есть. На въездах в подземные паркинги или в иные непроветриваемые помещения, как правило, висят таблички, запрещающие въезд автомобилей с газобаллонным оборудованием. Это связано с опасностью скопления газа в случае его утечки. Газ тяжелее воздуха, он накапливается внизу. В результате может возникнуть угроза взрыва. А вот на солнцепеке газовую машину оставлять можно. Баллон никогда не заправляется больше чем на 80%, и паровая подушка предотвращает любые проблемы, связанные с повышением давления в баллоне на жаре.
Техническое обслуживание автомобиля с ГБО — какие тонкости?
Газобаллонная установка требует индивидуального технического обслуживания, которое заключается в замене фильтров, регулировке и плановых осмотрах для выявления возможной неисправности. Дело в том, что газобаллонная система четвертого поколения достаточно плотно интегрирована в другие системы автомобиля: систему питания и управления двигателем, систему охлаждения и бортовое электрооборудование. Все это должно работать безупречно, а для этого необходим контроль.
Первую проверку баллона необходимо провести через 10 месяцев после установки. Затем баллон необходимо проверять раз в 2 года. Ориентировочно каждые 50 000 км пробега требуется заменять резиновые уплотнители соединений в клапанах и магистралях. Каждое такое ТО обойдется в 3000 рублей. Воздушный фильтр автомобиля приходится менять чаще — через каждые 7500 км пробега. И каждые 15 000 км пробега нужно менять газовый фильтр ценой около 500 рублей.
Сложно ли продать автомобиль с ГБО?
При продаже машины с газом могут возникнуть значительные трудности. Никто не поверит, что автомобиль с установленной ГБО имеет небольшой пробег. Соответственно, машину будут придирчиво осматривать и вряд ли заплатят сумму, на которую вы рассчитываете изначально.
Экономия или головная боль?
А теперь суммируем все предстоящие траты, чтобы понять, сколько сможет сэкономить владелец среднестатистического седана B-класса за 3 года эксплуатации ГБО при ежегодных пробегах, скажем, в 100 000 км. Цифры условные, но все-таки. За 300 000 км экономия составит порядка 400 000 рублей. Но, это при условии сохранения нынешних цен на бензин и газ. Вы верите, что они будут стабильны?
Стоит ли эта сумма дополнительных забот и времени — решать вам.
А вы готовы перевести свою машину на газ? Как обычно, приглашаем подискутировать в комментариях.
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