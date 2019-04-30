Идея перейти на газ занимает умы многих автолюбителей. Будет ли установка газобаллонного оборудования действительно выгодной и какие проблемы могут возникнуть с машиной в процессе эксплуатации — обо все этом детально рассказывает эксперт «За рулем».

Сколько стоит установка ГБО?

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Обычно об установке газобаллонного оборудования задумываются, желая сэкономить. Да, действительно, экономическая составляющая очень важна. Но у ГБО есть и масса других нюансов. К примеру, газовую установку нужно узаконить и внести запись о ней в ПТС и свидетельство о регистрации транспортного средства. Процедура эта очень не проста: требуется дважды посетить подразделение дорожной полиции, центр, осуществляющий сертификацию подобных переделок, ну и саму фирму, которая переоборудует автомобили. Везде нужно получать соответствующие бумаги и платить деньги.

Сама система ГБО обойдется ориентировочно в 23 000–36 000 рублей для четырехцилиндровых двигателей и в 40 000–75 000 для восьмицилиндровых. Различные полезные опции, например установка заправочного клапана под крышку лючка бензобака или оклеивание баллона декоративным материалом, могут увеличить цену еще на 10 000 рублей. Узаконить установку обойдется в сумму от 5000 рублей.

Сколько можно сэкономить на топливе?

Порой в редакцию приходят письма с вопросом: стоит ли устанавливать газ? При этом выясняется, что машина у владельца прошла за три года, пока была гарантия, всего 40 000 км, после чего он дозрел до установки газа. При таких малых годовых пробегах газ не окупится никогда!

Сейчас в интернете полно онлайн-калькуляторов, которые позволяют быстро прикинуть экономию от эксплуатации газобаллонного оборудования. Любой сайт компании, занимающейся установкой ГБО, считает необходимым показать бешеную экономию средств потенциальным клиентам. Но учтите, что реально окупаться начинают системы, установленные либо на автомобили малого и среднего классов, которые накатывают гигантские пробеги, либо на тяжелые внедорожники с многолитровыми моторами и расходом топлива от 20 л/100 км.

Например, 95-й бензин в Москве стоит примерно 45 руб./л, а газ (пропан-бутан) — 24 руб./л. Таким образом, только на стоимости топлива владелец Соляриса, к примеру, за 100 000 км пробега сэкономит 150 000–170 000 рублей, в зависимости от условий движения. Следует учесть, что средний расход газа примерно такой же, как и бензина.

Так выглядит комплект газобаллонного оборудования четвертого поколения (предназначен для моторов с распределенным впрыском топлива) с тороидальным баллоном, который устанавливается в нишу вместо запасного колеса.

Как ГБО влияет на срок службы двигателя?

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Многие уверены, что газобаллонное оборудование продлевает срок службы двигателя. Важно понимать, что доводка любого мотора производится все же на бензине. Таким образом, гарантировать правильную работу двигателя на протяжении определенного пробега и времени автопроизводитель может только при условии, что машину заправляли бензином.

Вместе с тем в нашем издательстве проходил длительные испытания Nissan Almera с газовой топливной системой. Мы провели полную разборку двигателя для углубленной диагностики на пробеге в 120 000 км. Консультировавшие нас специалисты московской фирмы «Иномотор» отметили, что при очень хорошем состоянии двигателя в целом выпускные клапаны и седла под воздействием продуктов сгорания газообразного топлива получили характерные повреждения.

Так выглядят выпускной клапан и седла редакционного автомобиля Nissan Almera, проехавшего на газе больше трети своего пробега. Металл покрыт язвами, из чего значительно ухудшилось прилегание клапана к седлам. Со временем это приведет к снижению компрессии и повышенному расходу газа.

Это нормальное явление для любых моторов, в цилиндрах которых работает неродное топливо — газ. Остаточный ресурс этих деталей составляет не более нескольких десятков тысяч километров. Решение есть — переборка головки блока цилиндров с заменой клапанов, седел и направляющих втулок на более жаростойкие (адаптированные под работу на газе). Все возможно, все ремонтируется. Но это потребует времени и дополнительных денег. Заменить комплект седел и клапанов довольно сложная работа, сопряженная со снятием головки блока цилиндров, полной ее разборкой и мехобработкой. Детали и расходники обойдутся в 10 000–12 000 рублей, а сама работа немного дороже — до 15 000 рублей.

Как меняются грузовместимость и грузоподъемность при установке ГБО?

Установка газового баллона существенно ухудшает возможности автомобиля по перевозке грузов. На автомобиль с кузовом хэтчбек или универсал цилиндрический баллон часто устанавливают за спинкой заднего сиденья. При этом про ровный пол багажного отсека при сложенном сиденье можно забыть. Длинномеры придется размещать поверх баллона. А тороидальный баллон в нише запасного колеса имеет сравнительно небольшой объем и как следствие обеспечивает машине не слишком большой запас хода на одной заправке. К тому же делает запаску «неприкаянной».

Цилиндрический баллон занимает много места в багажнике. При этом неудобно перевозить длинномерный груз.

Тороидальный баллон устанавливается в нишу запасного колеса. Запаска при этом либо будет занимать место в багажном отсеке, либо останется в гараже. Не самый практичный вариант.

Есть ли проблемы с заправкой газом?

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Согласно рекламным заявлениям, автомобиль с установленным газобаллонным оборудованием может проехать на одной полной заправке (и газом и бензином) до 1000 км. Хотя какой смысл переходить на более дорогой бензин? Большинство владельцев, если уж установили ГБО, ездят исключительно на газе. Вернуться на бензин могут заставить только трудности с поиском газовой заправки. Таких АЗС гораздо меньше, чем бензиновых, и они далеко не всегда расположены удобно по отношению к повседневным маршрутам автовладельца. На газовых заправках чаще бывают очереди. К тому же заправщики на них — редкость. Всю процедуру придется проделывать самому. Хорошо, если у вас уже есть необходимые навыки или опыт. В противном случае на помощь придут другие водители.

Другой нюанс: во время заправки баллона запах газа неизбежно проникает в салон автомобиля. Даже если заправочный штуцер выведен под лючок бензобака. А уж если для заправки требуется открыть багажник, то и подавно. Поэтому пассажиров гарантированно придется высадить перед заправкой. Особенно если среди них есть дети. А после заправки газового баллона рекомендуется проветрить салон.

Можно ли поехать с ГБО за границу?

Вот где газобаллонное оборудование окупается быстро, так это в путешествиях на своем автомобиле по Европе. Там газ ощутимо дешевле бензина. Несколько туристических или деловых поездок в Европу полностью окупят установку оборудования.

В большинстве европейских стран газ стоит порядка 0,5–0,6 евро. (36–43 руб. по нынешнему курсу). Бензин в Европе намного дороже — в некоторых странах цена достигает 2 евро за литр.

Какие проблемы могут возникнуть зимой при использовании ГБО?

Современные бинарные топливные системы в мороз предусматривают пуск двигателя на бензине и по мере прогрева двигателя переключаются на газ автоматически. Так что проблем с холодным пуском быть не должно, но расход бензина зимой не будет равен нулю, а это хоть и небольшие, но дополнительные расходы.

Есть ли ограничения для использования автомобилей с ГБО?

Есть. На въездах в подземные паркинги или в иные непроветриваемые помещения, как правило, висят таблички, запрещающие въезд автомобилей с газобаллонным оборудованием. Это связано с опасностью скопления газа в случае его утечки. Газ тяжелее воздуха, он накапливается внизу. В результате может возникнуть угроза взрыва. А вот на солнцепеке газовую машину оставлять можно. Баллон никогда не заправляется больше чем на 80%, и паровая подушка предотвращает любые проблемы, связанные с повышением давления в баллоне на жаре.

Техническое обслуживание автомобиля с ГБО — какие тонкости?

Газобаллонная установка требует индивидуального технического обслуживания, которое заключается в замене фильтров, регулировке и плановых осмотрах для выявления возможной неисправности. Дело в том, что газобаллонная система четвертого поколения достаточно плотно интегрирована в другие системы автомобиля: систему питания и управления двигателем, систему охлаждения и бортовое электрооборудование. Все это должно работать безупречно, а для этого необходим контроль.

Первую проверку баллона необходимо провести через 10 месяцев после установки. Затем баллон необходимо проверять раз в 2 года. Ориентировочно каждые 50 000 км пробега требуется заменять резиновые уплотнители соединений в клапанах и магистралях. Каждое такое ТО обойдется в 3000 рублей. Воздушный фильтр автомобиля приходится менять чаще — через каждые 7500 км пробега. И каждые 15 000 км пробега нужно менять газовый фильтр ценой около 500 рублей.

Обслуживать и ремонтировать мотор с ГБО хлопотнее, чем бензиновый. Доступ к ряду систем ограничен газовым оборудованием, а это сказывается на стоимости работ.

Сложно ли продать автомобиль с ГБО?

При продаже машины с газом могут возникнуть значительные трудности. Никто не поверит, что автомобиль с установленной ГБО имеет небольшой пробег. Соответственно, машину будут придирчиво осматривать и вряд ли заплатят сумму, на которую вы рассчитываете изначально.

Экономия или головная боль?

А теперь суммируем все предстоящие траты, чтобы понять, сколько сможет сэкономить владелец среднестатистического седана B-класса за 3 года эксплуатации ГБО при ежегодных пробегах, скажем, в 100 000 км. Цифры условные, но все-таки. За 300 000 км экономия составит порядка 400 000 рублей. Но, это при условии сохранения нынешних цен на бензин и газ. Вы верите, что они будут стабильны?

Стоит ли эта сумма дополнительных забот и времени — решать вам.

А вы готовы перевести свою машину на газ? Как обычно, приглашаем подискутировать в комментариях.