Владелец автомобиля с ГБО решил заправить его от домашнего баллона

Неясно, хотел он таким образом сэкономить или ему просто лень было ехать на заправку. Но в результате его беспечности на воздух чуть не отправился целый дом.

В понедельник, 15 октября прохожий на одной из улиц Свидника (Польша) почувствовал сильный запах газа, предположительно, от припаркованной вблизи дома BMW. Он забил тревогу, сообщив об этом в экстренную службу города. Приехавшие специалисты вместе с полицией вскрыли автомобиль и обнаружили утечку в газовой установке припаркованной машины. Только случай был не вполне обычным, потому что автомобиль заправлялся... от бытового газового баллона, который лежал в багажнике. Через систему трубок он был подключен к ГБО автомобиля. По словам полицейских, утекающий газ легко мог привести к взрыву.

Баллон отсоединили, и теперь полиция выясняет обстоятельства этого дела. Лицо, ответственное за произвольное вмешательство в конструкцию газобаллонной установки, а это, по всей видимости, сам владелец авто, понесет ответственность за то, что подверг окружающих угрозе гибели или серьезного ущерба здоровью. За это по закону страны предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Другие материалы рубрики «Происшествия» ищите по ссылке.

Фото: dziennikwschodni.pl