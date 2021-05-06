Как пересадить владельцев автохлама на новые машины: предложение эксперта

Государство субсидирует не нас с вами, а крупный бизнес. Надо поделиться! Хотя бы частью денег из утилизационных сборов.

Что такое утильсбор и сколько мы переплачиваем за новые машины

Утилизационный сбор на автомобили был введен в России в 2012 году: при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) от России потребовали снизить ввозные таможенные пошлины на автомобили — и утильсбор выступил компенсатором недополученных казной денег.

По введенным тогда правилам при ввозе автомобиля импортер должен заплатить фиксированный сбор. Базовая ставка для легковых автомобилей изначально составила 20 тысяч рублей, для грузовиков — 150 тысяч. Эта сумма умножалась на различные коэффициенты, зависящие от возраста машины, мощности двигателя, массы и других характеристик.

Российских производителей автомобилей от утилизационного сбора первоначально освободили, обязав создать инфраструктуру по утилизации выбывших из эксплуатации транспортных средств, но спустя несколько лет обложили утильсбором и их, но при этом ввели различные денежные компенсации.

Сборы за утилизацию с тех пор несколько раз увеличивались и сегодня доходят до 20% от общего объема автомобильного рынка в России, выраженного в деньгах!

Еще 20% стоимости добавляет НДС, около 10% составляют другие налоги и сборы — в итоге мы покупаем автомобили в два раза дороже, чем их реальная стоимость: половину составляют налоги и сборы . Есть планы еще выше поднять ставки утильсбора, что приведет к очередному подорожанию автомобилей на 10–12%.

Где деньги?

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Если я заплатил сбор за утилизацию, но захочу утилизировать свой автомобиль за свой счет, мне вернут эти деньги? Нет, не вернут.

Хотя вопрос абсолютно справедливый. По своему юридическому смыслу утилизационный сбор — целевой и должен быть возвратным, направленным на утилизацию старых автомобилей и обновление автопарка страны . Но на практике эти деньги никому из автомобилистов не возвращают, а расходуют на какие-то другие цели. В этом и состоит основная проблема и правовая коллизия утильсбора.

Те, кто владеет 30‑летними Жигулями, не могут купить автомобиль за миллион. И даже за полмиллиона. Да и куда девать старый, ржавый, рассыпающийся? Его никто не купит, а утилизировать за свой счет и так финансы не позволяют. Вот и ездят на таких таратайках до момента, когда машина умрет своей смертью, — тогда уж на металлолом.

Но часто такие автомобили «умирают» во время движения и пополняют печальную статистику ГИБДД.

Пока миллиарды государственных денег переходят из рук в руки, средний возраст автомобиля в России приблизился к 14 годам — и продолжает расти.

Государство же субсидирует не владельцев таких автомобилей, а крупный бизнес: производителей и дилерскую сеть, которая осваивает выделяемые миллиарды совершенно неэффективно. Так, все программы по поддержке приобретения новых автомобилей вырождаются в увеличение стоимости нового автомобиля ровно на величину государственной субсидии.

Что делать?

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Я предлагаю нашему родному государству все-таки не жадничать и поделиться с автомобилистами хотя бы частью денег из утилизационных сборов. Если ежегодно у физических лиц выкупать автохлам по цене, допустим, 100 тысяч рублей, в количестве 1 миллион штук, то на такую программу стимуляции обновления парка потребуется 100 миллиардов рублей в год. Это всего лишь 1/5 часть от утилизационных сборов. За 10 лет работы такой программы будет реально обновлена четверть автопарка страны, автохлам уйдет с дорог, а прямую денежную субсидию получат именно те, кому она правда нужна, а не очередные посредники-миллиардеры. Это оживит рынок, создаст дополнительный спрос как на вторичном рынке, так и на рынке новых автомобилей.

Наши машины стареют. Но в этом есть по крайней мере один плюс.

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Фото на заставке: depositphotos