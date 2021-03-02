Покупали и будем покупать: авторынок России в цифрах

Несколько месяцев «выключенной» из-за пандемии экономики и падение наших доходов должны были обвалить продажи автомобилей еще в 2020-м. Но случилось то, что случилось: дефицит и кредитный бум.

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В 2020 году Россия заняла 4-е место по продажам новых легковушек в Европе. Впереди Германия (2,92 млн машин, падение за год на 19,1%), Франция (1,65 млн, —25,5%) и Великобритания (1,63 млн, —29,4%). За нами Италия (1,38 млн, —27,9%) и Испания (0,85 млн, —32,3%).

А российский рынок закончил прошлый год со снижением продаж на 2,3%. На 2020‑й Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозировала примерно такой же минус, а мы предполагали падение примерно на 5%.





Как это было Материалы по теме Авторынок после пандемии: что еще изменится? Первый квартал показал рост почти на 2% вопреки всем прогнозам. Второй квартал выдал такие результаты, что на его фоне самый кризисный 2009‑й оказался не худшим, что случалось с российским авторынком. В апреле спрос просел почти на три четверти (-72,4%), в мае — вдвое (-51,8%). Июнь принес снятие львиной доли ограничений, и снижение составило только 14,6%.

Эксперты заговорили о том, что по итогам 12 месяцев стоит ожидать падения на 25% при оптимистичном сценарии. А пессимисты прочили —50% и больше.

О кредитах На пандемию наложился очередной виток ослабления рубля — российская валюта начала падать по отношению к доллару и евро с начала года и к середине осени потеряла около трети. Дилеры стали переписывать ценники втрое чаще. Сложилась парадоксальная ситуация: взять кредит выгоднее, чем пытаться копить. Потребительский заем без обеспечения реально взять дешевле 10–11% годовых. По фирменным программам автопроизводителей ставки еще ниже, вплоть до беспроцентной рассрочки. А подорожание машин за год явно выше! И кредиты берут активно. По предварительной оценке агентства «Автостат» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в ушедшем году доля сделок с привлечением займов достигла 45%. Больше было только в благополучные 2008 и 2013 годы, когда кредитные продажи составляли 46%. Сейчас это вынужденный шаг, ибо по-другому сложно.

Как только снова открылись автосалоны, россияне бросились пристраивать деньги. С июля по ноябрь продажи росли, достигая плюса в 7%. В новостях замелькало давно забытое слово «дефицит»: аукнулся простой заводов в карантинные месяцы. Ажиотаж выправил статистику: падение за первое полугодие на 23,3% сократилось к концу декабря до 9,1%. О ценах Кросс-купе Renault Arkana вышло на рынок в середине 2019‑го с диапазоном цен 1–1,5 млн рублей, а через полтора года подорожало до 1,21–1,64 млн. Базовая версия прибавила больше 20%! Некоторые Мерседесы подорожали в течение 2020 года на 25% и больше, а внедорожник G350d стал абсолютным рекордсменом: за год +50% к цене!



Кто удивил

За кого порадоваться — есть. Лада традиционно падает меньше, чем весь рынок. Вот и сейчас — минус 5%. Благодаря переходу под крыло АВТОВАЗа бывшей Шнивы (ныне Lada Niva Travel) в течение года Лада увеличила долю рынка с 20,6% до 22,1%.

Уровень развития рынка можно косвенно оценить по доле, которую занимает модель-лидер. Последние два года это Лада Гранта, оттянувшая на себя 8,3–8,5% всех продаж в стране. Меньше было даже в 2015‑м (8%), когда народ не успел отойти от шокирующего обвала рубля. А больше — только в 2001–2007 годах, когда на рынке безраздельно властвовал АВТОВАЗ. Всё закономерно: когда рынку плохо, а покупатель небогат, на первое место по объемам продаж выходят самые дешевые машины.



Еще меньше сократились продажи Фольксвагенов (-4%), а Skoda вообще выросла на 7% — благодаря многочисленным новинкам. Toyota подвела своим падением, и у нас стало на один бренд меньше с продажами свыше 100 000 машин. Японцев вдобавок обошли удачливые чехи.

BMW реализовал то, на что не хватило сил год назад: оставлен позади Mercedes, причем марка BMW оказалась лидером премиум-сегмента и вышла в топ‑10 брендов по продажам.

Китай продолжает удивлять. Локализованные Haval (+41%) и Geely (+61%) «сожрали» Audi и при сохранении таких темпов в следующем году потеснят Lexus. Chery и Changan сильно проигрывают им по абсолютным продажам, зато в процентном выражении более успешны: +80% и +153% соответственно. Всего же, если к данным АЕБ добавить приблизительные результаты брендов GAC и JAC, в России было продано около 58 тысяч китайских автомобилей. Это почти в полтора раза больше, чем дилеры пристроили годом ранее (40 тысяч). Похоже, россияне избавляются от предрассудков семимильными шагами — или на другие машины денег не хватает?

Самый популярный на российском рынке «китаец» — Geely Atlas белорусского производства (7311 штук). Далее идут тульский Haval F7 (6782) и импортный Chery Tiggo 4 (5715).

Что мы покупали В топ‑25 вернулся Nissan X‑Trail. Седан Kia Optima в нем бы удержался, не смени он имя при переходе из одного поколения в другое. А так Оптимы и К5 вошли в статистику двумя разными строчками. Суммарно их продали 19 860 штук, и было бы у них 24‑е место «абсолюта». А вылетел бы Mitsubishi Outlander. Материалы по теме Skoda, BMW и все «китайцы» — их стали чаще покупать

Audi осталась единственной маркой, ввозящей к нам большие классические универсалы. Версию Avant за год выбрали 22 покупателя А4 и еще 15 машин — покупатели А6.

Из основных ниш рынка Mercedes сумел опередить BMW только силами Е‑ и S‑классов. В обоих случаях перевес отнюдь не подавляющий. Неформальный по меркам представительских седанов Lexus LS выбрали всего 11 человек. Странно, ведь даже немолодой Jaguar XJ приглянулся девятерым.



В таблице с подробной раскладкой по месяцам и моделям несложно увидеть то, на что любят пенять АЕБ — так называемые «приписки». Данные учитывают не фактические передачи клиентам или, к примеру, постановки на учет, а отгрузки дилерам или предзаказы. По отдельным моделям в декабре результаты интригующе большие. Материалы по теме Новый Renault Duster: цены и комплектации

Замысел представительств понятен: побольше машин впихнуть в статистику уходящего года. Их, конечно, продадут, никуда они не денутся. Но, строго говоря, эти продажи должны идти следующим периодом. Так, нарисовался «ажиотажный спрос» на Cheryexeed TXL (226 машин за ноябрь-декабрь), Geely Tugella (260 за декабрь), Land Rover Defender (235 за декабрь). «Дэф» за два месяца вообще заказали больше людей, чем Discovery 5 за весь год (261 против 250). Есть и другие модели, у которых в последнем месяце продажи вдруг оказываются в полтора-два раза выше ноябрьских.



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Редкий случай: у нас все оказалось гораздо позитивнее, чем в Европе. И не только в ней. Индию, например, «закрыли» настолько жестко, что в апреле там продали ровно ноль новых машин. А в Европе в апреле продажи обвалились в 4,2 раза по отношению к апрелю 2019‑го. В мае ограничения начали постепенно снимать, и падение сократилось до 2,1 раза. В отдельных странах по весне фиксировалось снижение на 80% и более, а по итогам всего года европейский рынок недосчитался четверти клиентов (минус 24,3%).

После такого года хочется сказать: куда уж хуже? И перестать волноваться за будущее. Переживем!

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