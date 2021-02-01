Бестселлер России: смена лидера впервые за 2 года

Гранта находилась на вершине с ноября 2018 года.

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Согласно свежему отчету Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в России впервые сменился бестселлер среди легковых автомобилей — после долгого доминирования отечественной Lada Granta в январе 2021 года пальма первенства перешла к Kia Rio.

Семейство корейского бренда состоит из двух моделей — седана Rio и кросс-хэтчбека Rio X (при этом в продаже остается еще и дореформенный Rio X-Line), в то время как в линейке Гранты сразу четыре типа кузова: седан, хэтчбек, лифтбек и универсал. Тем не менее, в январе 2021 года Rio приобрели 7763 российских покупателя, что на 1505 больше, чем годом ранее. А Гранту пожелали купить 7720 человек, то есть на 750 меньше в сравнении с прошлым январем.

Таким образом, разрыв между первым и вторым местами в начале 2021 года минимальный, всего 43 проданных автомобиля.

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Напомним, в последний раз Kia Rio лидировала в рейтинге продаж в мае 2018 года, после чего первая строчка доставалась Весте, а затем там вновь (после некоторого перерыва) обосновалась Гранта. Последний период наибольшей популярности Гранты, теперь прерванный корейской маркой, продлился более двух лет — с ноября 2018 года по декабрь 2020-го.

Гранта пережила рестайлинг в 2018 году, в то время как Rio обновился совсем недавно — в октябре 2020 года.

Фото: Kia, АВТОВАЗ