Стартовали продажи обновленного Kia Rio

Линейка двигателей осталась без изменений, а вот комплектаций стало больше да добавилась пара интересных функций.

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Компания Kia объявила о старте российских продаж обновленного седана Rio. Отныне модель доступна у дилеров в десяти комплектациях — добавился уровень оснащения Style, он располагается между версиями Luxe и Prestige. А весь диапазон цен на бестселлер бренда после фейслифта — от 814 900 до 1 169 900 рублей.

Линейка двигателей осталась прежней: 1,4-литровый мотор семейства Kappa (100 л. с., 132 Нм) и 1,6-литровый семейства Gamma (123 л. с., 156 Нм). Оба варианта можно заказать и с 6-ступенчатой механикой, и с АКП с тем же количеством передач.

В российском варианте у Рио, как и прежде, будет улучшенная шумоизоляция и доступ к пакету «Теплые опции». А вот из нового то, что «память» этого пакета будет активироваться при дистанционном пуске двигателя, которого тоже раньше не было — то есть будут включаться те обогревы, которые были задействованы в момент, когда вы заглушили мотор.

Кроме того, на Рио корейская компания впервые в сегменте предложила подключение смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto.

Про комплектации и цены обновленного Рио мы уже подробно рассказывали.

Фото: Kia