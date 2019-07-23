Обновленный Kia Rio: цены и комплектации

Добавился новый уровень оснащения, есть LED-оптика, а мультимедийка дружит со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto — впервые в сегменте.

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Российское отделение компании Kia официально представило обновленный седан Rio, назвало цены и комплектации модели. За счет новых бамперов габаритная длина увеличилась на 20 мм. Остальные габариты, как и дорожный просвет в 160 мм, остались неизменными. Силовые агрегаты — также прежние: двигатели 1,4 л (100 л.с., 132 Нм) и 1,6 л (123 л.с., 156 Нм), каждый из которых может работать в паре с 6-ступенчатой МКП или 6-диапазонным автоматом.

Кузов и днище рестайлинговых Рио покрыты антикором, во всех комплектациях имеются передние брызговики, аккумулятор имеет емкость 60 Ач, а у пассажиров второго ряда есть дополнительные воздуховоды отопления и вентиляции. Бачок омывателя увеличился по емкости, чтобы вмещать стандартную канистру — до 5,3 л вместо 4,6 л. А система вентиляции автоматически включает рециркуляцию при включении омыва стекол, чтобы запах не проникал в салон.

В салоне должно стать тише: изменена конструкция сайлент-блоков подвески, появились текстильные подкрылки в задних арках, звукопоглощающее покрытие багажника увеличено по площади — ударных шумов стало меньше на 1 дБ, а высокочастотных дорожных — на 0,7 дБ.

В зависимости от комплектации для Рио теперь доступно три варианта оптики, впервые включая светодиодную. В дорогих версиях теперь предлагается дистанционный запуск двигателя, при котором в салоне включается «климат» и все обогревы, задействованные в момент остановки. В версиях с приборкой Supervision водитель может выбирать из трех вариантов оформления центрального дисплея. Мультимедиа с дисплеем 8" теперь дружит со сматфонами через Apple CarPlay и Android Auto — это впервые и для Kia, и для сегмента, где представлен Rio.

За счет новой версии Style у Рио теперь шесть уровней оснащения (Classic, Comfort, Luxe, Style, Prestige и Premium) и десять комплектаций. В базе — кондиционер, передние электростеклоподъемники, четыре колонки, две подушки, электронные ассистенты, включая помощь на подъеме и контроль давления в шинах, стальные 15" диски колес, докатка. Цена стартовой версии Classic с мотором 1,4 л и механикой — 814 900 рублей.

Комплектация Classic Audio (1,6 л, 6АКП) дополнена аудиосистемой (USB, МР3), подогревом передних сидений, складыванием задней спинки в пропорциях 60/40. Цена такого варианта — 914 900 рублей. Следующая комплектация Comfort возможна с обоими моторами и вариантами трансмиссии. Пакет «Теплые опции» тут включает подогрев рулевого колеса, обшитого экокожей. Двери автоматически запираются при движении, есть ДУ замков дверей и задние электростеклоподъемники. Вариант Comfort с мотором 1,4 на автомате стоит 914 900 рублей, а с мотором 1,6 с механикой или АКП — 899 900 или 939 900 рублей соответственно.

А вот у Рио в комплектации Luxe может быть только старший из моторов — 1,6 с механикой стоит 934 900 рублей, а с автоматом 974 900 рублей. В Люксе — климат-контроль вместо кондиционера, «Теплые опции» дополнены обогревом лобового стекла и форсунок омывателя, есть подключение смартфона по Bluetooth, задние парктроники и полноразмерная запаска.

Новая комплектация Style отличается легкосплавными дисками 15", дисковыми задними тормозами, линзованными фарами, светодиодными ДХО и задними фонарями, противотуманками, особыми акцентами во внешности и интерьере — и является первой из переваливающих за миллион: цена составляет 1 029 900 рублей. За эту цену вы также получите мультимедийную систему с поддержкой Android Auto и Apple Carplay, датчик света и камеру заднего вида с динамической разметкой на дисплее. Начиная с этой версии Рио может быть только с мотором 1,6 и автоматом.

В следующей комплектации Prestige у автомобиля будут хромированные ручки дверей (внешние и салонные), особая ткань сидений, причем задние — с подогревом, а между передними есть подлокотник с боксом, также есть отсек для хранения очков. Опционально доступны боковые подушки и шторки, пятый подголовник, круиз-контроль, электроскладывание зеркал, шесть динамиков и USB-зарядка для задних пассажиров. Стоит эта комплектация 1 079 900 рублей.

Топ-версия Premium обута в колеса 16", имеет светодиодные фары со статической подсветкой поворотов, салон из экокожи, регулировку поясничного подпора у водителя, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, бесконтактное открывание багажника, передний парктроник. Тут в мультимедийке появляется навигация, а обычная приборка меняется на Supervision. Цена — 1 169 900 рублей.

Продавать обновленный Rio начнут 1 октября 2020 года. Прямо со старта продаж обновленные Рио будут российской сборки — производство в Санкт-Петербурге уже идет.

Фото: Kia