Обновленный Kia Rio: первые официальные фото

Седан остался узнаваемым в профиль, но в передней части обрел сходство с К5.

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Российский офис компании Kia опубликовал первые изображения обновленного седана Rio, который скоро появится в продаже. Операция по фейслифту была проведена совместными усилиями вице-президента по дизайну Олега Сона и региональной штаб-квартиры компании в России.

Во внешности, особенно в головной оптике, угадывается родство со «старшим братом» К5 — седаном, пришедшим на смену модели Optima. В компании подчеркивают, что обновленный Рио создавался специально под российский рынок, и при разработке учитывались пожелания отечественных покупателей и предпочтения наших автомобилистов. В Европе под видом нового Рио продается совершенно другой автомобиль.

Создавая обновленную внешность, дизайнеры хотели сохранить узнаваемость, но сделать машину более спортивной и «собранной», сообщает российская пресс-служба бренда. Вместе с тем за счет иных бамперов габаритная длина седана выросла на 20 мм.

Обновленная решетка визуально объединена с фарами, в корпуса которых встроены так называемые контурные «лезвия» светодиодных ходовых огней. За более агрессивный и спортивный вид отвечает также расширившийся воздухозаборник в переднем бампере. В заднем — имитация диффузора и треугольные патрубки выхлопа. Задние фонари — с интересной «матричной» графикой. Также обращает на себя внимание черная антенна-плавник на крыше, которой не было у предшественника.

В зависимости от версии на Рио будут по-прежнему ставить 15- или 16-дюймовые колесные диски, а заявленный дорожный просвет составляет 160 мм, как и у нынешнего варианта. Да и в целом по технической части автомобиль, скорее всего, останется прежним. Насколько поменяются цены, станет известно на официальной премьере, но ее дата пока не раскрывается.

Ранее стало известно, что Kia Rio в будущем получит моторы российской сборки.

Фото: Kia