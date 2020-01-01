Creta, Solaris и Rio получат моторы российской сборки

Новый завод двигателей будет производить 1,6-литровые моторы семейства Gamma — 240 000 штук в год.

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В Санкт-Петербурге состоялся торжественный старт строительства завода двигателей компании Hyundai WIA. Новое предприятие будет расположено рядом с автомобильным заводом «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР), где выпускаются Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X-Line. Завод двигателей будет производить 1,6-литровые моторы семейства Gamma — такие ставятся на модели Solaris, Creta, Elantra и i30, а также на Kia Rio X-Line, Сeed и Cerato.

Сейчас двигатели у российских машин импортные, но новый завод должен заработать уже в октябре 2021 года, а к концу года с конвейера ХММР сойдут первые автомобили с собранными в России моторами. На заводе двигателей планируется локализовать производство блока цилиндров, головки блока цилиндров и коленчатых валов.

Предполагается, что на начальном этапе он сможет выпускать 240 000 моторов в год, а проектная годовая производительность составит 330 000 двигателей. Моторы, собранные на этом заводе, пойдут не только на российские автомобили, но и на собираемые в Европе. Для Hyundai WIA это пятый подобный проект — такие заводы уже действуют в Корее, Китае и Мексике.

Автомобильное предприятие ХММР, для которого новый завод будет делать двигатели, является вторым по производительности в России — в 2018 году производство нарастили до 250 000 автомобилей в год. За первое полугодие 2020 года завод выпустил 88 000 машин.

Фото: Hyundai