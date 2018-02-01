В Питере — производить! Солярисы, Креты, Рио...

Завод Hyundai в Сестрорецке под Санкт-Петербургом выпустил полуторамиллионный автомобиль. О том, как это было, — в репортаже нашего коллеги Ильи Пименова.

Прежний юбиляр — миллионный Solaris — сошел с конвейера 9 октября 2015 года. Первый серийный Солярис (предыдущего поколения) выпустили 17 января 2011 года. Изначально рассчитывали производить 150 тысяч машин в год, но спрос быстро превысил предложение, и мощность пришлось наращивать до 200 тысяч. Теперь — и до 250 тысяч. Помимо Крет и Солярисов предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) выпускает Kia Rio, с 5 июля 2017 года — четвертого поколения. И все три машины входят в топ-5 самых продаваемых в России. В октябре прошлого года началось производство Kia Rio XLine.

Полуторамиллионным автомобилем стал белый Hyundai Solaris...
Полуторамиллионным автомобилем стал белый Hyundai Solaris...

...я же ожидал, что им станет Creta.
...я же ожидал, что им станет Creta.

Полуторамиллионным стал Hyundai Solaris, хотя я ожидал увидеть кроссовер Creta, особенно после заявления руководства «Хендэ Мотор СНГ» о повышении активности в сегменте кроссоверов.

На конвейере

Основное производство — четыре цеха, размещенных в одном корпусе, под единой гигантской крышей. Первый  — штамповочный. В цеху работают 24 человека, в основном операторы прессового оборудования. Сюда поступает стальной прокат в больших рулонах, который режут на листы. Из них четырьмя прессами общей мощностью 5100 тонн последовательно делают 40 типов элементов кузова. Точность — до десятых долей миллиметра. Переналадка оборудования с одного типа детали на другой занимает 4 минуты. Отсюда штампованные детали ненадолго перемещаются на склад временного хранения. Потом поступают во второй, сварочный цех. Один из принципов безостановочной работы предприятия — поставка деталей к определенному посту точно в срок.

Цех сварки напомнил культовую киноленту «Терминатор». Здесь установлено более 180 роботов Hyundai Heavy Industries, 120 автоматизированных манипуляторов, разделенных на шесть вспомогательных участков в две линии. 80% операций автоматизировано. Отдельно свариваются капоты, багажники, боковины, двери и полы. На каждом элементе делают 5500–6500 сварных точек. Сварка ведется роботами с высокой точностью, до сотых миллиметра, так что увидеть эффектные снопы брызг расплавленного металла здесь вряд ли удастся. Затем элементы объединяют в кузов на главном сварочном кондукторе, и будущий автомобиль получает идентификационный номер. Это делает робот-гравировщик. Он же сохраняет номер в памяти. Фиксируется комплектация, в которой будет выпущен автомобиль. Переход от сборки одного типа кузова к сборке другого занимает 1,5 минуты. Все операции на конвейере проходят контроль качества.

Готовые детали кузова перемещают на склад временного хранения.
Готовые детали кузова перемещают на склад временного хранения.

Третий цех — окрасочный, самый чистый. Крету красят в один из семи цветов, Солярису и Рио доступно 11 цветов. Краска на водной основе безвредна для здоровья. Поставщики — RM-BASF и КСС. Входить в цех можно только по особому допуску и в специальном костюме, и здесь действуют ограничения по использованию косметики, притом что на этом автозаводе удивительно много женщин. Спрашиваю, сколько именно. Отвечают, что около 30%. Женщины заняты там, где требуется аккуратность.

Средний возраст сотрудников — 29 лет: завод молод в буквальном смысле. Общая численность персонала ХММР — 2200 человек, из них непосредственно на производстве занято 1900 человек. Средняя зарплата — 46 000 рублей. Можно получить надбавку за квалификацию, переработку, выполнение смежных операций. Премии дают и за рационализаторские предложения — если они не идут в ущерб качеству выпускаемой продукции. Только в 2015 году завод сэкономил на рацпредложениях около 300 миллионов рублей. Хотя мне лично трудно представить, как можно оптимизировать работу роботов, которые выполняют тут главные операции.

Предприятие работает в три смены пять дней в неделю, без внеплановых остановок. Чтобы не заедала рутина, рабочие раз в несколько часов меняют пост. Каждый способен выполнять несколько операций в пределах своей линии. Через каждые два часа положен отдых. На обеды выдают по 180 рублей в день. Оплачивают стоматологические услуги, бесплатно возят до завода на автобусе. Летом весь завод уходит в отпуск.

В сборочном цехе происходит окончательное соединение всех компонентов автомобиля, устанавливаются детали внутренней отделки, передний и задний бамперы, главная панель, двигатель, шасси, колеса, ремни безопасности, сиденья и др. Автомобиль заправляется необходимыми техническими жидкостями.
В сборочном цехе происходит окончательное соединение всех компонентов автомобиля, устанавливаются детали внутренней отделки, передний и задний бамперы, главная панель, двигатель, шасси, колеса, ремни безопасности, сиденья и др. Автомобиль заправляется необходимыми техническими жидкостями.

Меньше всего роботов и больше всего людей в четвертом, сборочном цехе. Здесь всего 5% автоматизации. Люди просто не могут так быстро и точно наносить клей на стекла. Рабочие монтируют стекла, детали внутренней отделки, бамперы, главную панель, двигатель и коробку передач, шасси, колеса, ремни безопасности, сиденья, заправляют автомобиль необходимыми техническими жидкостями. Затем автомобиль отправляют на финальный контроль качества продукции и испытаний в световом тоннеле, дождевальной камере, на динамическом стенде и специальном тестовом треке (3 км). Прошедшие контроль машины идут в центр подготовки для отправки дилерам.

Через полторы минуты

Во время экскурсии я вспоминаю скандалы с плохими настройками ходовой первых Солярисов и ржавеющими крышками багажников Крет первого года выпуска, из-за которых нам пришлось устраивать целое расследование. Отметим, что Hyundai оперативно реагирует на критику и исправляет свои ошибки. Например, теперь 86% используемой ХММР стали — корейского производства.

А читателей волнует новый вопрос. Правда ли, что силовые агрегаты для Креты поставляет Китай? Представители марки подтверждают это, но такое происхождение не значит ровным счетом ничего. Так же как и «российская сборка», когда-то бывшая синонимом низкого качества. Стандарты качества уже давно стали международными.

На моих глазах завод работает точно, как часы.
На моих глазах завод работает точно, как часы.

Недостатков в работе конвейера незаметно. И понятно, что это не показуха. Никто не остановит конвейер, когда уйдут журналисты. Рабочие не сменят опрятные комбинезоны на засаленные халаты и не начнут курить на рабочих местах…

Сегодня особенный день только для менеджмента ХММР. Рабочие похлопали в ладоши и разошлись по местам. Полуторамиллионный автомобиль ни на йоту не отличается от всех прочих. И уже через полторы минуты после него с конвейера сошел следующий. А меньше чем через два года завод выпустит двухмиллионный автомобиль. Что это будет за модель — сейчас неясно. Может, это все-таки будет Крета.

Про пресловутый кризис здесь не вспоминают. Некогда.
Про пресловутый кризис здесь не вспоминают. Некогда.

Завод сегодня

Материалы по теме
Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус. Следующая зарплата на питерском Hyundai составит...

«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) — второй по объему производства автозавод в России после ВАЗа. В час с конвейера здесь сходит 43 машины. Каждую собирают в течение 16 часов по полному циклу (CKD) — от стального листа до площадки готовой продукции. Завод расположен недалеко от грузового порта и окружен 15 предприятиями-поставщиками. Уровень локализации автокомпонентов — 46%. На территории предприятия базируются поставщик холоднокатанной стали Hyundai Steel и компания Hyundai Mobis, обеспечивающая конвейер пластиковыми деталями: бамперы, элементы интерьера и прочее. Кроме того, у Креты локализованные топливные баки и стекла.

ХММР — первый из иностранных автозаводов полного цикла в России. Для Hyundai — шестой из зарубежных. У концерна есть также заводы в Турции (с 1997 года), Индии (с 1998 года), КНР (с 2002 года), США (с 2005 года) и Чехии (с 2008 года). Российский завод — новейший, и он считается лучшим из филиалов. Кстати, Hyundai в переводе с корейского — «современность» или «новое время».

Базовая зарплата на заводе в среднем составляет 46 000 рублей. Высококлассные специалисты получают больше за счет переработки и выполнения смежных операций. Заработать премии можно и на рацпредложениях — при условии, что их внедрение не повлияет на качество выпускаемой продукции. Таким образом заводу удалось лишь в 2015 году сэкономить 300 млн рублей.
Базовая зарплата на заводе в среднем составляет 46 000 рублей. Высококлассные специалисты получают больше за счет переработки и выполнения смежных операций. Заработать премии можно и на рацпредложениях — при условии, что их внедрение не повлияет на качество выпускаемой продукции. Таким образом заводу удалось лишь в 2015 году сэкономить 300 млн рублей.

У российской Креты, по сравнению с «исходником» Hyundai ix25, в ходе российской адаптации увеличены клиренс и объем бачка омывателя (с индикатором низкого уровня жидкости), внедрены подогревы руля, заднего сиденья, ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя, а дверь багажника открывается на больший угол. Допускается заправка бензином АИ-92, а мощность двухлитрового двигателя ограничена 149 л.с. для попадания в налоговую нишу.

В Питере — производить! Солярисы, Креты, Рио...
В Питере — производить! Солярисы, Креты, Рио...
Фото: «За рулем»
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (36)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые