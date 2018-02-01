Завод Hyundai в Сестрорецке под Санкт-Петербургом выпустил полуторамиллионный автомобиль. О том, как это было, — в репортаже нашего коллеги Ильи Пименова.

Прежний юбиляр — миллионный Solaris — сошел с конвейера 9 октября 2015 года. Первый серийный Солярис (предыдущего поколения) выпустили 17 января 2011 года. Изначально рассчитывали производить 150 тысяч машин в год, но спрос быстро превысил предложение, и мощность пришлось наращивать до 200 тысяч. Теперь — и до 250 тысяч. Помимо Крет и Солярисов предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) выпускает Kia Rio, с 5 июля 2017 года — четвертого поколения. И все три машины входят в топ-5 самых продаваемых в России. В октябре прошлого года началось производство Kia Rio X—Line.

Полуторамиллионным автомобилем стал белый Hyundai Solaris...

...я же ожидал, что им станет Creta.

Полуторамиллионным стал Hyundai Solaris, хотя я ожидал увидеть кроссовер Creta, особенно после заявления руководства «Хендэ Мотор СНГ» о повышении активности в сегменте кроссоверов.

На конвейере

Основное производство — четыре цеха, размещенных в одном корпусе, под единой гигантской крышей. Первый — штамповочный. В цеху работают 24 человека, в основном операторы прессового оборудования. Сюда поступает стальной прокат в больших рулонах, который режут на листы. Из них четырьмя прессами общей мощностью 5100 тонн последовательно делают 40 типов элементов кузова. Точность — до десятых долей миллиметра. Переналадка оборудования с одного типа детали на другой занимает 4 минуты. Отсюда штампованные детали ненадолго перемещаются на склад временного хранения. Потом поступают во второй, сварочный цех. Один из принципов безостановочной работы предприятия — поставка деталей к определенному посту точно в срок.

Цех сварки напомнил культовую киноленту «Терминатор». Здесь установлено более 180 роботов Hyundai Heavy Industries, 120 автоматизированных манипуляторов, разделенных на шесть вспомогательных участков в две линии. 80% операций автоматизировано. Отдельно свариваются капоты, багажники, боковины, двери и полы. На каждом элементе делают 5500–6500 сварных точек. Сварка ведется роботами с высокой точностью, до сотых миллиметра, так что увидеть эффектные снопы брызг расплавленного металла здесь вряд ли удастся. Затем элементы объединяют в кузов на главном сварочном кондукторе, и будущий автомобиль получает идентификационный номер. Это делает робот-гравировщик. Он же сохраняет номер в памяти. Фиксируется комплектация, в которой будет выпущен автомобиль. Переход от сборки одного типа кузова к сборке другого занимает 1,5 минуты. Все операции на конвейере проходят контроль качества.

Готовые детали кузова перемещают на склад временного хранения.

Третий цех — окрасочный, самый чистый. Крету красят в один из семи цветов, Солярису и Рио доступно 11 цветов. Краска на водной основе безвредна для здоровья. Поставщики — RM-BASF и КСС. Входить в цех можно только по особому допуску и в специальном костюме, и здесь действуют ограничения по использованию косметики, притом что на этом автозаводе удивительно много женщин. Спрашиваю, сколько именно. Отвечают, что около 30%. Женщины заняты там, где требуется аккуратность.

Средний возраст сотрудников — 29 лет: завод молод в буквальном смысле. Общая численность персонала ХММР — 2200 человек, из них непосредственно на производстве занято 1900 человек. Средняя зарплата — 46 000 рублей. Можно получить надбавку за квалификацию, переработку, выполнение смежных операций. Премии дают и за рационализаторские предложения — если они не идут в ущерб качеству выпускаемой продукции. Только в 2015 году завод сэкономил на рацпредложениях около 300 миллионов рублей. Хотя мне лично трудно представить, как можно оптимизировать работу роботов, которые выполняют тут главные операции.

Предприятие работает в три смены пять дней в неделю, без внеплановых остановок. Чтобы не заедала рутина, рабочие раз в несколько часов меняют пост. Каждый способен выполнять несколько операций в пределах своей линии. Через каждые два часа положен отдых. На обеды выдают по 180 рублей в день. Оплачивают стоматологические услуги, бесплатно возят до завода на автобусе. Летом весь завод уходит в отпуск.

В сборочном цехе происходит окончательное соединение всех компонентов автомобиля, устанавливаются детали внутренней отделки, передний и задний бамперы, главная панель, двигатель, шасси, колеса, ремни безопасности, сиденья и др. Автомобиль заправляется необходимыми техническими жидкостями.

Меньше всего роботов и больше всего людей в четвертом, сборочном цехе. Здесь всего 5% автоматизации. Люди просто не могут так быстро и точно наносить клей на стекла. Рабочие монтируют стекла, детали внутренней отделки, бамперы, главную панель, двигатель и коробку передач, шасси, колеса, ремни безопасности, сиденья, заправляют автомобиль необходимыми техническими жидкостями. Затем автомобиль отправляют на финальный контроль качества продукции и испытаний в световом тоннеле, дождевальной камере, на динамическом стенде и специальном тестовом треке (3 км). Прошедшие контроль машины идут в центр подготовки для отправки дилерам.

Через полторы минуты

Во время экскурсии я вспоминаю скандалы с плохими настройками ходовой первых Солярисов и ржавеющими крышками багажников Крет первого года выпуска, из-за которых нам пришлось устраивать целое расследование. Отметим, что Hyundai оперативно реагирует на критику и исправляет свои ошибки. Например, теперь 86% используемой ХММР стали — корейского производства.

А читателей волнует новый вопрос. Правда ли, что силовые агрегаты для Креты поставляет Китай? Представители марки подтверждают это, но такое происхождение не значит ровным счетом ничего. Так же как и «российская сборка», когда-то бывшая синонимом низкого качества. Стандарты качества уже давно стали международными.

На моих глазах завод работает точно, как часы.

Недостатков в работе конвейера незаметно. И понятно, что это не показуха. Никто не остановит конвейер, когда уйдут журналисты. Рабочие не сменят опрятные комбинезоны на засаленные халаты и не начнут курить на рабочих местах…

Сегодня особенный день только для менеджмента ХММР. Рабочие похлопали в ладоши и разошлись по местам. Полуторамиллионный автомобиль ни на йоту не отличается от всех прочих. И уже через полторы минуты после него с конвейера сошел следующий. А меньше чем через два года завод выпустит двухмиллионный автомобиль. Что это будет за модель — сейчас неясно. Может, это все-таки будет Крета.

Про пресловутый кризис здесь не вспоминают. Некогда.

Завод сегодня

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«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) — второй по объему производства автозавод в России после ВАЗа. В час с конвейера здесь сходит 43 машины. Каждую собирают в течение 16 часов по полному циклу (CKD) — от стального листа до площадки готовой продукции. Завод расположен недалеко от грузового порта и окружен 15 предприятиями-поставщиками. Уровень локализации автокомпонентов — 46%. На территории предприятия базируются поставщик холоднокатанной стали Hyundai Steel и компания Hyundai Mobis, обеспечивающая конвейер пластиковыми деталями: бамперы, элементы интерьера и прочее. Кроме того, у Креты локализованные топливные баки и стекла.

ХММР — первый из иностранных автозаводов полного цикла в России. Для Hyundai — шестой из зарубежных. У концерна есть также заводы в Турции (с 1997 года), Индии (с 1998 года), КНР (с 2002 года), США (с 2005 года) и Чехии (с 2008 года). Российский завод — новейший, и он считается лучшим из филиалов. Кстати, Hyundai в переводе с корейского — «современность» или «новое время».

Базовая зарплата на заводе в среднем составляет 46 000 рублей. Высококлассные специалисты получают больше за счет переработки и выполнения смежных операций. Заработать премии можно и на рацпредложениях — при условии, что их внедрение не повлияет на качество выпускаемой продукции. Таким образом заводу удалось лишь в 2015 году сэкономить 300 млн рублей.

У российской Креты, по сравнению с «исходником» Hyundai ix25, в ходе российской адаптации увеличены клиренс и объем бачка омывателя (с индикатором низкого уровня жидкости), внедрены подогревы руля, заднего сиденья, ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя, а дверь багажника открывается на больший угол. Допускается заправка бензином АИ-92, а мощность двухлитрового двигателя ограничена 149 л.с. для попадания в налоговую нишу.