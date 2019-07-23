Kia представила обновленный Rio — журнал За рулем

Kia представила обновленный Rio

В продаже автомобиль, который станет технологичнее и, скорее всего, дороже, появится во второй половине 2020 года

Kia Rio
Kia Rio

Kia > Rio

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Как заявили в компании Kia Motors обновленный Rio четвертого поколения «сделает серьезный шаг вперед в плане техники, оснащения и дизайна». То есть модель получит ряд улучшений.

Дизайн машины станет современнее как снаружи, так и внутри, появится целый комплекс систем безопасности и помощи водителю. Изменится даже линейка двигателей — впервые в истории Рио появится мягкий гибрид на базе бензинового двигателя.

Кроме того, Kia заявила о появлении в Rio интеллектуальной системы электронного управления приводом сцепления clutch-by-wire у механической коробки передач, которая была представлена в прошлом году.

Что касается мягкого гибрида, то в основе этой силовой установки лежит 1-литровый турбированный бензиновый мотор T-GDI. При разгоне 48-вольтовая система помогает машине ускоряться, добавляя крутящего момента, а во время торможения заряжает свою литий-ионную полимерную батарею. Это позволяет не только экономить топливо, но и снизить нагрузки на бензиновый двигатель. Сам мотор оснащается системой регулировки длительности фаз и другими инновационными решениями. Мощность силовой установки, в зависимости от настроек, будет составлять 100 или 120 л.с. при крутящем моменте 200 Нм.

Интеллектуальная механическая трансмиссия iMT с системой электронного управления приводом сцепления clutch-by-wire позволяет экономить еще больше топлива и снизить уровень вредных выбросов. Вместо механической связи между педалью сцепления и узлом здесь используются только электрические сигналы.

Что касается систем безопасности, то обновленный Rio получит ассистента предотвращения лобовых столкновений, умеющий распознавать пешеходов, автомобили и велосипедистов, систему удержания машины в полосе, систему контроля состояния водителя, а также систему мониторинга слепых зон и распознавания дорожных знаков, интеллектуальный круиз-контроль и ассистента выезда с парковки задним ходом. Это далеко не все системы, которыми будет оснащаться обновленная модель.

В Европе продажи обновленного Kia Rio начнутся в третьем квартале этого года. Для России же готовится особый обновленный Rio в кузове седан, который покажут во второй половине 2020 года.

Kia представила обновленный Rio

В продаже автомобиль, который станет технологичнее и, скорее всего, дороже, появится во второй половине 2020 года

Kia представила обновленный Rio — фото 1131803Kia представила обновленный Rio — фото 1131804Kia представила обновленный Rio — фото 1131800Kia представила обновленный Rio — фото 1131801Kia представила обновленный Rio — фото 1131802Kia представила обновленный Rio — фото 1131805Kia представила обновленный Rio

  • Также компания Kia готовит новую модель стоимостью около 470 тысяч рублей.

Фото: Kia

Kia представила обновленный Rio

В продаже автомобиль, который станет технологичнее и, скорее всего, дороже, появится во второй половине 2020 года

Kia представила обновленный Rio — фото 1131801Kia представила обновленный Rio — фото 1131802Kia представила обновленный Rio — фото 1131805Kia представила обновленный Rio — фото 1131803Kia представила обновленный Rio — фото 1131804Kia представила обновленный Rio — фото 1131800Kia представила обновленный Rio
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Отзывы о Kia Rio (7)

Kia 2010 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Надёжность

Недостатки:

Не выявлено

Комментарий:

У нас (точнее , уже у наших детей ) уже три года как .Сначала жена на работу с работы , потом , перебралась поближе к дому , ходит пешком или я на своей вожу , отдали детям . Вообще не следят...Вчера ТО на 45 000 сделал им в подарок , передние накладки-под замену ! Взял оригинал за 3000 , на Аутл...

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