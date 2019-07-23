Kia представила обновленный Rio

В продаже автомобиль, который станет технологичнее и, скорее всего, дороже, появится во второй половине 2020 года

Материалы по теме Новые Kia Sorento и Mohave: старт продаж в России уже в этом году

Как заявили в компании Kia Motors обновленный Rio четвертого поколения «сделает серьезный шаг вперед в плане техники, оснащения и дизайна». То есть модель получит ряд улучшений.

Дизайн машины станет современнее как снаружи, так и внутри, появится целый комплекс систем безопасности и помощи водителю. Изменится даже линейка двигателей — впервые в истории Рио появится мягкий гибрид на базе бензинового двигателя.

Кроме того, Kia заявила о появлении в Rio интеллектуальной системы электронного управления приводом сцепления clutch-by-wire у механической коробки передач, которая была представлена в прошлом году.

Что касается мягкого гибрида, то в основе этой силовой установки лежит 1-литровый турбированный бензиновый мотор T-GDI. При разгоне 48-вольтовая система помогает машине ускоряться, добавляя крутящего момента, а во время торможения заряжает свою литий-ионную полимерную батарею. Это позволяет не только экономить топливо, но и снизить нагрузки на бензиновый двигатель. Сам мотор оснащается системой регулировки длительности фаз и другими инновационными решениями. Мощность силовой установки, в зависимости от настроек, будет составлять 100 или 120 л.с. при крутящем моменте 200 Нм.

Интеллектуальная механическая трансмиссия iMT с системой электронного управления приводом сцепления clutch-by-wire позволяет экономить еще больше топлива и снизить уровень вредных выбросов. Вместо механической связи между педалью сцепления и узлом здесь используются только электрические сигналы.

Что касается систем безопасности, то обновленный Rio получит ассистента предотвращения лобовых столкновений, умеющий распознавать пешеходов, автомобили и велосипедистов, систему удержания машины в полосе, систему контроля состояния водителя, а также систему мониторинга слепых зон и распознавания дорожных знаков, интеллектуальный круиз-контроль и ассистента выезда с парковки задним ходом. Это далеко не все системы, которыми будет оснащаться обновленная модель.

В Европе продажи обновленного Kia Rio начнутся в третьем квартале этого года. Для России же готовится особый обновленный Rio в кузове седан, который покажут во второй половине 2020 года.

Kia представила обновленный Rio В продаже автомобиль, который станет технологичнее и, скорее всего, дороже, появится во второй половине 2020 года Kia представила обновленный Rio

Также компания Kia готовит новую модель стоимостью около 470 тысяч рублей.

Фото: Kia