Kia готовит новую особую модель за 470 тысяч рублей

Автомобиль должен стать альтернативой общественному транспорту, который, как ожидается, станет менее популярным после пандемии.

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Компания Kia намерена воспользоваться тем, что люди всё менее склонны пользоваться общественным транспортом. Поэтому было принято решение выпустить небольшой полностью электрический городской автомобиль, который составит конкуренцию Citroen Ami.

Ami оказался необычайно популярной машиной, едва поступив в продажу во Франции. Его стоимость составляет всего 6000 евро (470 тысяч рублей). Также электромобиль можно взять в аренду с депозитом в 2641 евро (около 200 тысяч рублей) и всего за 19,99 евро в месяц (полторы тысячи рублей), что сравнимо со стоимостью проездного.

«Люди хотят чувствовать себя в безопасности сегодня. Мы выяснили это в ходе опроса, проведенного в Китае. Он показал, что люди пересели с общественного транспорта на машины», — сказал главный исполнительный директор Kia Motors Europe Эмилио Эррера.

Сегодня 65% людей в Китае выбирают личный автомобиль. Понятно, о какой безопасности идет речь — люди стали бояться заразиться чем бы то ни было, и сколько продлится такая тенденция, сказать сложно.

Далее Эррера рассказал, что Kia намерена создать небольшой электромобиль, чтобы дать людям то, что им нужно — у новой модели есть огромный потенциал, считают в компании.

Городскому электромобилю не нужен большой запас хода, а значит он может быть недорогим за счет установки менее емких батарей.

«Наш проект предусматривает создание автомобиля сегмента L6 и L7, такого как Ami. Эту возможность мы и изучаем в данный момент, потому что считаем, что он может стать альтернативой общественному транспорту, при условии, что мы можем предложить его по цене проездного на общественный транспорт».

Также Kia разрабатывает новый кроссовер, который будет разгоняться до 100 км/ч за 3 секунды.

Фото: autoexpress.co.uk, Igor Stepanov / Unsplash