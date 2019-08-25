Новый кроссовер Kia: в продаже в России через 10 дней

Российская сборка XCeed уже началась, а цены и комплектации обещают объявить ближе к дате начала продаж.

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20 мая стартовало российское производство купе-кроссоверов Kia XCeed — сборка ведется на предприятии «Автотор» в Калининграде. Попав на российский рынок, модель завершит формирование высокотехнологичного семейства Ceed, сообщает пресс-служба бренда. Кроме того, модель призвана разнообразить выбор кроссоверов в модельном ряду марки.

В России будут продаваться версии с бензиновыми турбомоторами серии T-GDI — 1,4-литровым, развивающим 140 л.с. и 242 Нм, и 1,6-литровым, мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 265 Нм. Оба мотора работают в паре с 7-ступенчатым роботом DCT с двумя сцеплениями. Привод — только передний.

В ближайшие дни первые экземпляры XCeed российской сборки можно будет найти в автосалонах официальных дилеров. Но цены и комплектации пока не называются — их обещают объявить ближе к дате начала продаж, 1 июня.

Куда меньше ясности с объемами выпуска кроссовера в России, ведь «Автотор» планирует сократить производство на 40%.

Впрочем, подобная ситуация для предприятия не первая: сокращение объемов, пришедшееся на кризисный 2015 год, было даже более значительным.

Фото: Kia